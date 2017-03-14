Opera fans have been having a love affair with the company since it was founded in 1972
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Andrew Love and participants in Calgary Opera‘s Emerging Artists program
(BRIAN BUCHSDRUECKER)
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Ryan Jennings and Bob McPhee.
(BRIAN BUCHSDRUECKER)
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Kerrie Penney and Ruth Ramsden-Wood
(BRIAN BUCHSDRUECKER)
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Anna Davison, Chelsie Klassen, Alison Tindle and Killeen Kelly
(BRIAN BUCHSDRUECKER)
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Bruce Allford, Mary Moran, Sharie Hunter and Patrick Hunter
(BRIAN BUCHSDRUECKER)
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Performer Barry Shaw
(BRIAN BUCHSDRUECKER)