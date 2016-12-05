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Having a ball: Fundraisers for the Canadian Opera Company and Montreal Museum of Fine Art enchant and entertain Add to ...

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