-
Alexander Neef at the Canadian Opera Company’s Centre Stage Gala, Toronto.
(Nolan Bryant)
-
Valerie Chort.
(Nolan Bryant)
-
Kyle and Carla Coatsworth.
(Nolan Bryant)
-
Anne Arrell.
(Nolan Bryant)
-
Simone McIntosh.
(Nolan Bryant)
-
Julie Lassonde.
(Nolan Bryant)
-
Dominique Bertrand at Le Bal du Musée in Montreal.
(Nolan Bryant)
-
Denis Gagnon.
(Nolan Bryant)
-
Minister of Canadian Heritage Mélanie Joly.
(Nolan Bryant)
-
Nathalie Bondil.
(Nolan Bryant)
-
Mary Dailey Desmarais.
(Nolan Bryant)
-
Brian J. Porter.
(Nolan Bryant)
-
Danielle Champagne.
(Nolan Bryant)
Next story
{{published_at}}