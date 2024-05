Chez Jefo, les affaires reposent sur des relations solides :

Le président de Jefo, Jean Fontaine (au centre), tient une réunion impromptue avec le responsable du service clientèle, Anthony Fontaine (à gauche), et la vice-présidente, marque et produits, Émilie Fontaine. ROGER LEYMONE

La carte de visite de l’entreprise, c’est sa technologie « Jefo Matrix », qui permet aux agriculteurs de fournir des nutriments ciblés à leurs animaux, avec des temps d’absorption et de libération adaptés aux besoins du système digestif particulier de l’animal.

Jean Fontaine est président et fondateur de Jefo, une entreprise de nutrition animale de Saint-Hyacinthe, au Québec, à 60 kilomètres à l’est de Montréal. Fondée en 1982, la société Jefo emploie aujourd’hui 450 personnes et est présente dans le monde entier. « Jusqu’à présent, nous avons envoyé des factures dans 87 pays... », précise-t-il.

« Je commence par l’Australie, puis je vais en Asie et au Moyen-Orient, explique M. Fontaine, dont le bureau arbore plusieurs horloges pour les différents fuseaux horaires. À huit heures, j’ai déjà parlé à un grand nombre de mes marchés. »

Outre l’importance qu’il accorde à la science dans son travail, Jean Fontaine estime que son entreprise est bâtie sur la solidité de ses relations. C’est pourquoi il consacre ses journées à diverses conversations : discussion autour d’un café avec des employés, déjeuner d’affaires avec d’autres membres de son équipe et appels de clients jusqu’à la fin de la journée de travail. « J’aime être avec les gens, tout le monde le sait », déclare Jean Fontaine, qui habite à 750 mètres à peine du siège social de Jefo. Cette interaction constante fait aussi partie intégrante du modèle d’affaires de Jefo, qui repose sur des commandes récurrentes, souvent mensuelles, de la part d’agriculteurs qui doivent nourrir leurs animaux. « Nous construisons nos relations sur 30 ou 40 ans, explique-t-il. C’est ce que j’aime. C’est un secteur dans lequel la proximité est importante. Quand on est avec les gens, on recueille de l’information. Parfois plus qu’on l’espérait. »

Il combine cette touche d’humanité à une certaine obsession qui, selon lui, est indispensable au succès des entrepreneurs. Dans le cas de Jean Fontaine, cette obsession porte actuellement sur la science du microbiome et la technologie que Jefo a développée pour moduler la microflore dans l’intestin des animaux. « Je veux être reconnu comme l’un des plus grands influenceurs dans le domaine du contrôle du microbiome, déclare-t-il. C’est un monde invisible qui cause de nombreux problèmes et a quelques avantages, et nous devons parvenir au bon équilibre. C’est vraiment amusant. » Jefo a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada pour 2024. Ce prix reconnaît l’excellence des sociétés privées dont le siège social se trouve au Canada. Ce n’est pas la première fois qu’elle reçoit cet honneur, ce qui témoigne de l’excellente réputation de Jefo auprès de ses fournisseurs, de ses clients et de son personnel. Jean Fontaine ajoute que la relation que l’entreprise entretient depuis longtemps avec la Banque CIBC joue un rôle essentiel. « C’est notre banque principale depuis 41 ans, déclare-t-il. La proximité des directeurs de compte et du président de la banque lui-même, Monsieur Victor Dodig, a renforcé notre relation au cours de toutes ces années. »

Ces sentiments positifs sont réciproques. « [Chez Jefo], les talents, les idées et les efforts convergent vers un objectif commun. [C’est] une superbe équipe avec laquelle il est toujours agréable de travailler, déclare Mélanie Lachance, son coach à la Banque CIBC. Le succès de l’entreprise est le résultat d’un style de gestion audacieux et innovant qui favorise la créativité et l’adaptabilité. » En tant que fils d’un producteur laitier, Jean Fontaine a pu constater de première main les difficultés financières auxquelles les agriculteurs peuvent être confrontés. Il explique que c’est la pauvreté de sa famille qui l’a poussé à créer son entreprise à l’âge de 25 ans. « J’ai voulu créer de la richesse pour ma génération et pour les suivantes », explique-t-il. Aujourd’hui, Jean Fontaine a sept enfants, et la génération suivante s’implique dans l’entreprise : son fils Jean-François et sa fille Émilie occupent des postes de vice-président et son fils est responsable du service clientèle. Selon Jean Fontaine, la nature globale de la gestion d’une entreprise a fait qu’il était tout naturel pour ses enfants de venir travailler avec lui. Même si cela est parfois compliqué en raison des liens familiaux, il est heureux de compter sur des membres de sa famille au sein de son équipe. « C’est un équilibre, cela ne fait pas de doute, et il suffit de faire attention à la manière dont nous gérons cette situation », déclare-t-il. Même s’il dirige Jefo depuis plus de 40 ans, Jean Fontaine donne l’impression d’en être à ses débuts. La nouvelle usine de 60 millions de dollars que l’entreprise vient de construire témoigne de la conviction de M. Fontaine que son travail peut changer la donne. « J’aime les défis, j’aime dépasser les attentes,» dit-il. « En tant que président, je dois anticiper ce que sera la prochaine ère. C’est un plaisir d’être en mesure de le faire.»