Les secrets de la réussite de Homes by Avi

C’est une vraie entreprise familiale. Les filles d’Avi, Einat et Vered, travaillent également dans l’entreprise, et l’un des petits-enfants s’y est récemment joint lui aussi. Mais Avi Amir et Charron Ungar soulignent qu’il est important de prendre les meilleurs aspects d’une entreprise familiale, tout en adoptant les pratiques d’une entreprise de plus grande taille.

Même si Charron Ungar est créatif, il a étudié en histoire de l’art, il insiste sur la valeur de l’organisation et de l’innovation technologique. Récemment, il s’est concentré sur la mise en place de systèmes pour appuyer l’exploitation, la formation et la planification de la relève.

« Il faut respecter les clients, leur fournir les produits qu’ils souhaitent et les remercier », ajoute-t-il. Le même respect et la même gratitude sont accordés, aux fournisseurs, aux employés et aux travailleurs spécialisés qualifiés qui travaillent avec eux, ce qui permet d’établir des relations à long terme solides. Selon Avi Amir, ces relations sont indispensables dans le domaine de la construction.

Michele Ward, cheffe de la direction financière de Homes by Avi, qui travaille pour l’entreprise depuis 12 ans, explique que les avantages de cette approche vont au-delà du quotidien.

« La transparence et la capacité à traduire les informations financières en mesures opérationnelles nous permettent de prendre des décisions éclairées, d’optimiser la répartition des ressources et de maintenir notre santé financière, déclare-t-elle. Cela renforce la confiance de nos parties prenantes. »

En outre, le fait d’avoir participé au programme des Sociétés les mieux gérées au Canada, à la fois pour le volet coaching et pour le processus de candidature, a permis à Homes by Avi de devenir plus systématique.

Pour Charron Ungar, la leçon la plus importante concerne la communication et les perceptions. « Nous avons appris, en travaillant avec notre coach, que même si nous pensions tous comprendre ce que nous faisons et comment nous le faisons, chacun d’entre nous en avait une interprétation légèrement différente. En révisant et en communiquant mieux nos processus et nos programmes, nous avons pu modifier les perceptions de l’équipe et faire en sorte que tout le monde travaille de concert. »

Le marché immobilier est connu pour ses hauts et bas inévitables, mais Charron Ungar affirme que les processus de l’entreprise, son portefeuille diversifié de produits et de services et sa longue expérience lui ont permis de résister à de nombreuses tempêtes.