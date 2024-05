Pour diriger Amir Quality Meats : du cœur et une vision du « halal d’abord »

Aujourd’hui, la jeune entreprise, autrefois audacieuse, est en pleine croissance et emploie plus de 150 personnes sur trois sites à Brampton et Arthur, en Ontario. L’entreprise fournit exclusivement de la viande de volaille certifiée halal à l’industrie de la restauration dans tout le Canada.

L’un des éléments clés de la philosophie de gestion du couple consiste à montrer à leurs employés qu’ils se soucient d’eux et qu’ils sont la clé du succès de l’entreprise. Le personnel, qui reflète le caractère multiculturel et multiethnique de Toronto, bénéficie d’occasions de formation et de développement professionnel, ainsi que d’un plan d’intéressement pour participer à la croissance de l’entreprise.

Quant à Tony, président et chef de la direction, il mise beaucoup sur l’expérience de la gestion des relations qu’il a acquise chez IBM... et sur son grand cœur.

Le gala de fin d’année de l’entreprise, avec DJ, spectacles et tapis rouge pour les photos, est pour les employés et leurs familles l’occasion de se détendre et de s’amuser. Ils reçoivent des cadeaux et des prix, et les équipes des différents services montent sur scène pour exécuter une danse sur la musique de leur choix. Tony Aziz note que les autres chefs d’entreprise sont souvent surpris de la générosité dont ils font preuve lors de cet événement, mais cela souligne leur engagement envers leur personnel.

« Lors de ces manifestations d’appréciation des employés, [les gens] nous prennent souvent à part, Sherry et moi, pour nous parler de la culture que nous avons développée chez AQM qui fait passer les employés d’abord », dit-il.

Travailler dans le secteur de la viande n’est pas facile, alors c’est vraiment bien de faire une pause et de reconnaître tout ce que font nos employés

L’entreprise organise également d’autres activités pour les employés, par exemple des barbecues d’été et des repas communautaires. Des enveloppes rouges sont remises à chaque employé pour le Nouvel An lunaire, en reconnaissance de l’importance de la main-d’œuvre d’origine asiatique chez AQM. La philanthropie et l’engagement envers la collectivité sont également des priorités, et AQM soutient activement diverses causes sociales et fait don de denrées alimentaires à de nombreuses organisations caritatives, comme Second Harvest et une mosquée locale qui cuisine et prépare des aliments pour des refuges de Toronto.

Le leadership du couple Aziz s’est traduit par des succès commerciaux et par une reconnaissance nationale : AQM a récemment été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada pour 2024, un prix qui reconnaît l’excellence des entreprises privées appartenant à des Canadiens.

Dans le cadre du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada, Tony et Sherry Aziz ont travaillé avec Patrick Connor, un coach d’affaires de la CIBC. Ensemble, ils ont évalué les forces et les faiblesses opérationnelles actuelles, et cela leur a permis de déterminer les domaines porteurs d’amélioration et de croissance.