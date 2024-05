Pourquoi John Reddin, président et chef de la direction de Green Diamond, connaît le nom de tous ses employés

L’enfance de John Reddin, à l’Île-du-Prince-Édouard, a été marquée par les images et les bruits de l’emblématique tracteur vert et jaune qu’il vend aujourd'hui pour gagner sa vie, 50 ans plus tard.

Aujourd’hui président et chef de la direction de Green Diamond Equipment Ltd, John Reddin a commencé son parcours dans le secteur de la machinerie agricole bien avant de prendre la tête de l’un des plus importants concessionnaires John Deere au Canada.

« Je me souviens encore du jour où une remorque est arrivée avec trois tracteurs neufs, raconte John Reddin », dont le père avait quitté son emploi d’inspecteur des viandes en 1974 pour ouvrir la première concession John Deere à Charlottetown.

« Nous vivions dans un bungalow au bord de la Transcanadienne. Je regardais, les yeux pétillants, enthousiaste, et je me suis dit : "Ça va être amusant!" Aujourd’hui encore, ce tracteur vert et jaune est mon produit préféré. »