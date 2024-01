You had your best-laid plans and then COVID-19 came along and hammered the entire economy. But you’ve got this – if you have the right information. Join Rob Carrick and Roma Luciw on Stress Test, a podcast guiding you through one of the biggest challenges your finances will ever face.

Roma : Vivre avec des colocataires, c’est un rite de passage pour tous ceux qui quittent le nid familial. Salles de bains communes, musique forte, repas pris ensemble. Comme dans une émission de télévision américaine à succès des années 90.

Rob : Cependant, de plus en plus de Canadiens, qui vivent avec des colocataires depuis plus longtemps qu’ils ne l’avaient imaginé, trouvent cette situation de moins en moins drôle. Ce qui était autrefois considéré comme un court chapitre de la vie se transforme en une solution à long terme pour pouvoir se payer un logement.

Roma : Bienvenue à la huitième saison de Test de résistance, balado sur les finances personnelles destiné aux membres de la génération du millénaire et de la génération Z.

Rob : Je suis Rob Carrick, chroniqueur en finances personnelles au Globe and Mail. L’inflation est omniprésente ces jours-ci, et ce sont les locataires qui subissent certaines des plus fortes hausses de prix dans les villes les plus chères. Certaines personnes consacrent jusqu’à la moitié de leurs revenus, voire plus, à leur loyer. Un moyen permet de réduire cette facture : la colocation. Roma, que nous apprennent les dernières données officielles sur la colocation?

Roma : Les données indiquent que les ménages composés de colocataires, c’est-à-dire de deux personnes ou plus vivant ensemble et n’ayant aucun lien de parenté, sont le type de ménage qui connaît la croissance la plus rapide. Leur nombre a augmenté de 54 % au cours des 20 dernières années. C’est ce qui ressort d’un rapport de Statistique Canada sur les tendances en matière de logement entre 2001 et 2021. Ce chiffre a augmenté plus rapidement chez les 20 à 30 ans, et la colocation était plus courante dans le centre des grandes villes, en particulier là où se trouvent les grands établissements d’enseignement postsecondaire. Nous avons vu que l’inadéquation entre l’offre et la demande a fait grimper les loyers en flèche. Même si les restrictions imposées par la COVID-19 ont été en partie levées, la situation ne s’est pas améliorée. Rob, pouvez-vous nous parler de l’évolution des loyers?

Rob : En tant qu’observateur de longue date dans ce secteur, je suis horrifié par les chiffres. Vraiment horrifié. Je ne sais pas comment les gens s’en sortent. Je n’ai pas souvenir d’un problème de finances personnelles plus grave que le coût exorbitant du logement. Les gens sont accablés par les hausses répétées des loyers. Et ils se demandent ce qu’ils peuvent faire. Ils peuvent retourner chez leurs parents. Ils peuvent déménager très loin… Ou ils peuvent avoir des colocataires.

Roma : La situation est simple. La flambée des coûts du logement transforme la façon de vivre des Canadiens, par les difficultés financières qu’elle leur cause. Je trouve cela préoccupant.

Rob : Oui, nous devons nous demander quand cela se terminera. Si je suis locataire à la fin de la trentaine, comment pourrai-je me permettre d’accéder à la propriété? Quand pourrai-je cesser d’être locataire?

Roma : Et qu’en est-il du coussin financier? Qu’arrivera-t-il si votre voiture tombe en panne? S’il faut amener le chat chez le vétérinaire? Si vous perdez votre emploi. Où est la capacité des gens de réagir dans de telles situations?

Rob : Le premier conseil que je donnerais, ce serait de ne pas avoir de chat!

Roma : Après la pause, nous entendrons notre première invitée. Elle ne voulait pas de colocataire, mais elle y a été obligée pour pouvoir se procurer ce dont elle avait besoin, et notamment pour payer son épicerie.

Shalena : Je m’appelle Shalena. J’ai 35 ans et je vis à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Roma : Shalena est enseignante spécialisée auprès des sourds et des malentendants. Elle a une autre carrière, elle est musicienne au sein des Forces armées canadiennes. Originaire de Colombie-Britannique, elle a déménagé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en février 2020.

Shalena : Lorsque j’ai décidé de quitter la Colombie-Britannique pour m’installer sur la côte est, l’accessibilité financière a été un facteur déterminant. Mais peu de temps après l’arrivée de la COVID, j’ai vu les prix augmenter. J’ai assisté à un véritable boom du marché immobilier. L’immeuble dans lequel je vivais a été vendu et acheté par une entreprise ontarienne, et mon loyer est passé de 1 200 à 1 400 dollars par mois. Ça a été fatal pour moi. Ça m’a vraiment découragée. Avec un loyer de 1 200 dollars, je pouvais me débrouiller. Mais ces 200 dollars de plus, c’était trop. Impossible! J’ai d’ailleurs des amis qui ont perdu leur maison ou leur logement, à cause de cette situation.

Roma : Elle aimait son appartement de deux chambres à Moncton. Tout neuf, avec une cuisine ouverte, un patio, une terrasse et une vue sur l’eau. Elle y a vécu pendant environ un an, avec le loyer plus élevé, avant de se sentir obligée de partir.

Shalena : Je savais que 1 400 dollars, c’était trop. À certains moments, j’avais l’impression qu’il ne me restait pas assez d’argent pour manger. Autrement dit, par moment, je ne pouvais pas faire l’épicerie. Je devais choisir entre l’essence pour aller au travail et l’épicerie. Et j’ai eu une révélation. C’était à Pâques. En général, j’aime beaucoup souligner les dates importantes, j’aime les rituels. Je me suis demandé ce que j’allais prendre dans le congélateur. Et je pense que beaucoup de gens, comme moi devaient faire un choix, entre l’essence et l’épicerie.

Roma : Elle consacrait environ 50 % de son revenu au loyer et avait du mal à joindre les deux bouts. Et puis, un poste d’enseignant s’est libéré à Halifax. Elle était enthousiaste à l’idée de s’installer dans une ville connue pour sa scène musicale.

Shalena : Lorsque la possibilité de déménager à Halifax s’est présentée, j’ai contacté une amie qui avait une colocataire qui s’en allait au moment où j’allais arriver. C’est ce qui m’a sauvée. Je ne sais pas comment j’aurais fait autrement.

Roma : Selena avait vécu avec des colocataires à l’université, dans la vingtaine. Ce n’est pas son premier choix, mais elle se sent chanceuse d’avoir trouvé une amie avec qui vivre plutôt qu’un étranger, d’autant plus qu’elle a un chat et un instrument à vent!

Shalena : Oui, je joue de la cornemuse, et ça peut être assez bruyant. Et ma colocataire était d’accord. Bien sûr, je ne joue pas dans l’appartement... Je suis certaine que d’autres habitants de l’immeuble n’aimeraient pas ça. Il existe un instrument de pratique qui ressemble à une flûte pour charmer les serpents. Là encore, ce n’est pas la tasse de thé de tous, mais cela ne la dérange pas parce qu’elle joue d’un instrument elle aussi. Nous nous entendons là-dessus. D’ailleurs, après notre conversation, je vais sans doute descendre à mon stationnement et jouer de la cornemuse juste à côté des contenants à ordures.

Roma : Shalena a déménagé à Halifax il y a un peu plus d’un an. Les deux femmes s’entendent bien, ce qu’elles attribuent en partie à leur amitié, à leur carrière musicale commune et au fait qu’elles sont toutes deux suffisamment mûres pour ne pas se laisser envahir par les détails. Pourtant, elles préfèrent avoir chacune leur propre espace.

Shalena : Je sais que ma colocataire et moi n’avons pas choisi cette situation. Elle-même admet que si elle pouvait se permettre de ne pas avoir de colocataire, elle n’en aurait pas. Cela me manque de ne pas avoir un espace dans lequel je peux créer, faire de l’artisanat, de la couture, d’autres menus travaux, pouvoir fermer la porte pour que tout disparaisse. Je n’ai évidemment pas ce luxe. D’ailleurs, comment cela se passe-t-il quand on emménage dans la maison de quelqu’un d’autre? Comment apporter mes affaires chez quelqu’un d’autre? Comment faire? Que dois-je apporter? De quoi dois-je me débarrasser? Qu’est-ce qui n’est pas nécessaire? C’est compliqué.

Roma : Malgré les frustrations, la colocation en vaut la peine.

Shalena : Le stress de vivre seule dans son appartement sans y arriver financièrement, plutôt que vivre en colocation, avec des colocataires que l’on croise de temps en temps. Ce n’est vraiment pas comparable, mais de toute manière, faire l’épicerie est une nécessité pour tous. C’est un besoin de base. Donc, la vie était beaucoup plus stressante avant.

Roma : Depuis que ses frais de logement ont baissé, le stress n’est plus à l’ordre du jour.

Shalena : Le fait d’avoir une colocataire permet tout simplement de diviser toutes les dépenses en deux. Heureusement, nous ne payons que 1 400 dollars environ, en réalité à peu près 1 500 en tout. Il faut diviser ce montant par deux, et j’ajoute le stationnement, donc 100 $ de plus. Environ 800 ou 900 $ par mois pour moi. Il y a aussi les services publics, et on divise ce montant par deux aussi. Seulement 30 dollars par mois. En fait, nous divisons tout ce que nous partageons. Du coup, j’ai presque l’impression d’être devenue millionnaire au cours de l’année passée. Parce qu’il me reste de l’argent dans les poches. Et pour être honnête, il y a des moments où je me demande quoi penser de tout ça. C’est une expérience nouvelle. Je me souviens très bien du moment où je suis entrée dans un centre commercial pour m’acheter quelque chose, et je me suis dit : « Je ne sais plus comment faire, parce que cela fait des années que je n’ai pas fait ça. » Le simple fait de pouvoir m’acheter un pantalon et de ne pas avoir à me demander : a) Est-ce que je devrais faire ça? Et b) Est-ce que cela va bien se passer, est-ce que cela m’énerver, est-ce que je peux m’acheter quelque chose que j’aime? Je ne me souviens même plus de mon style.

Roma : Plus important encore, Shalena est enfin en mesure d’épargner pour l’avenir. Si elle devait déménager, elle envisagerait de trouver une autre colocataire pour des raisons financières.

Shalena : Mon rêve, mon objectif numéro un, a toujours été d’être propriétaire d’une maison ou d’un appartement, c’est donc en grande partie pour cela que je suis heureuse de pouvoir enfin mettre de l’argent de côté. Et même si ce n’est pas une maison, étant donné que les taux d’intérêt et les prix sont vraiment élevés, au moins j’économise pour quelque chose. Économiser, je suppose, c’est mieux que tout dépenser et vivre dans un petit espace. Donc, j’y gagne sur deux tableaux.

Roma : Après la pause, nous découvrirons comment une femme s’y prend sur Internet pour trouver et évaluer des colocataires potentiels.

Rob : C’est une chose de vivre avec des amis, mais beaucoup de gens sont obligés de partager leur quotidien avec un étranger. Notre prochaine invitée est très exigeante en ce qui concerne son espace de vie. Elle explique comment elle a trouvé la bonne personne pour partager le loyer de 2 900 dollars par mois de son appartement de deux chambres et une salle de bain dans le centre de Toronto.

Em : Je m’appelle Emmanuelle, mais tout le monde m’appelle Em. J’ai 28 ans et je vis à Toronto, en Ontario. Toutes mes colocataires, je les ai rencontrées en ligne, par Kijiji ou grâce à un groupe Facebook. Pour moi, cela a toujours été une question de feeling avec quelqu’un. D’ailleurs, je viens de me trouver une nouvelle colocataire qui va emménager avec moi, dans quelques semaines. La tactique que j’ai adoptée pour la trouver dans ce marché saturé de personnes à la recherche d’un endroit était d’être très transparente dans mes publications Facebook au sujet de ce que je recherchais. Je suis dans la vingtaine et, pour moi, la concordance des horaires, mais aussi le mode de vie, la propreté, les goûts et même la décoration intérieure sont importants. Mon environnement personnel est vraiment essentiel à ma santé mentale et à mon bien-être. Je voulais donc que cela se reflète dans la personne avec qui j’allais vivre. J’ai commencé par un processus de sélection constitué d’une courte communication vidéo sur Facebook, d’une visite de l’appartement et de questions basées sur ma curiosité, sur les messages que j’avais reçus et sur des points que je voulais clarifier. Comme je suis la seule signataire du bail et que ma colocataire me paie son loyer directement, je demande des documents comme une pièce d’identité, un contrôle de la solvabilité, une preuve d’emploi et des références. Juste au cas où je me sentirais en confiance pour les interroger une fois que nous avons été en communication par téléphone. Mais on ne sait jamais. Il ne faut rien négliger. Pour être tout à fait transparente, je suis la signataire du bail. J’ai donc une longueur d’avance sur ce marché complètement saturé. Alors, je savais que je pourrais trouver quelqu’un. En moins d’une semaine, j’ai eu plus de 50 messages, et j’ai organisé des entretiens avec une dizaine de personnes, avant d’en retenir une. La réponse la plus drôle que j’ai reçue de quelqu’un, dont je me suis dit qu’il n’y avait aucune chance que j’aie un entretien avec elle, c’est celle d’une personne qui m’a dit qu’elle n’avait pas d’argent pour les premiers mois de loyer et qui m’a déclaré directement : « Désolée, je ne peux pas payer le loyer pour les premiers mois. J’espère que cela ne vous dérange pas. » Ce qui est sûr, c’est que j’apprécie son honnêteté. Donc, j’ai fait signer un contrat de colocation, car c’est la première fois que je suis la seule signataire du bail de mon logement. Je crois que n’importe qui se sentirait rassuré de savoir que son colocataire est tenu de payer un loyer : tout est réglé et cela n’est pas une préoccupation. Il était très important pour moi de mettre cela par écrit. Et je me suis dit : « Pourquoi ne pas ajouter tout ce dont nous avons parlé et donner au colocataire la possibilité d’exprimer d’autres idées ou d’autres demandes? J’ai donc repris le message que j’avais publié sur Facebook, je suis allé sur Chat GPT et je lui ai demandé de me rédiger un contrat de colocation pour la ville de Toronto, en Ontario. J’ai précisé les conditions, puis j’ai fait un copier-coller. Dix secondes plus tard, j’avais un contrat de colocation. C’est tout.

Robot IA : Contrat de colocation. Il est interdit de laisser de la vaisselle sale dans l’évier et de fumer à l’intérieur. Restez cool et respectueux.

Rob : Ensuite, nous allons entendre une femme qui a vécu avec les mêmes colocataires pendant presque toute sa vie d’adulte. Et pas uniquement parce que c’est moins cher.

Kate : Je m’appelle Kate. Je vis à Vancouver et j’ai 29 ans.

Rob : Kate a rencontré sa colocataire à l’université. Elles vivent ensemble depuis cette époque. À 25 ans, elles s’étaient associées pour louer une maison infestée de ratons laveurs et de rats dans le sud de Vancouver. Depuis peu, elles louent une maison près de la plage de Kitsilano, pour 5 000 dollars par mois.

Kate : C’est magnifique. Nous avons un jardin, nous avons de l’espace. Mon partenaire et moi vivons donc à l’étage du bas. Nous avons notre cuisine et notre salon. Nos amis qui vivent eux aussi en couple vivent au deuxième étage et disposent de leur cuisine, de leur salon et de leurs chambres. Et notre dernière amie, elle, habite au dernier étage, tout en haut. Nous partageons donc l’espace, nous partageons la vie. Nous partageons la cour arrière, la cour avant, le garage, le hangar à bois, l’atelier, la menuiserie, l’atelier de travail du bois. Mais en même temps, nous avons tous notre propre espace, et cela fonctionne parfaitement. Et nous payons beaucoup moins cher en loyer que n’importe qui d’autre. Et nous avons beaucoup plus d’espace. Pour être honnêtes, nous sommes donc assez heureux en ce moment.

Rob : À l’heure actuelle, le loyer médian d’un appartement d’une chambre à coucher à Vancouver est d’environ 2 800 dollars par mois. Kate explique qu’elle et son partenaire, qui a un emploi stable dans la fonction publique, pourraient techniquement se payer là, mais que dans ce cas ils atteindraient leurs limites financières.

Kate : Eric pourrait payer environ 2 000 dollars, mais dans ce cas, il ne pourrait pas mettre d’argent de côté, et le loyer représenterait une part importante de son revenu, plus de 50 %. Je pourrais payer au maximum 800, 900, voire mille dollars. Ce serait possible. Mais nous devrions faire beaucoup de sacrifices. Plus de loisirs! Nous devrions manger ce qu’il y a de moins cher et de la qualité la plus médiocre. Vous savez, ce n’est pas comme nos grands-parents, ou d’autres générations, pour qui l’alimentation représentait à peine un cinquième du revenu.

Rob : Kate explique que, parmi ses amis et ses collègues, le fait que le logement à Vancouver soit inabordable est une source d’inquiétude constante.

Kate : Je crois qu’il y a un sentiment de désespoir, de colère, de frustration. Quand les gens regardent autour d’eux et voient qu’ils paient 2 800 $ pour un appartement d’une chambre, ce qui ne signifie pas un salon et une petite chambre avec peut-être un petit bureau, mais plutôt un studio, le genre d’endroit où, vous déprimez à votre retour de vacances. C’est là-dedans que vivent mes amis et cela nuit vraiment à leur qualité de vie : ils ne peuvent pas recevoir d’amis à la maison. Le vendredi soir, ils n’ont pas assez de place pour inviter quelques amis à prendre un verre. Ils doivent donc aller dans un bar et y dépenser pas mal d’argent. Cela gruge leur revenu. Oui, il y a beaucoup de frustration et de désespoir. Beaucoup de colère et d’incompréhension. Nous ne savons pas pourquoi ce problème n’a pas été pris à bras le corps il y a longtemps. Tout le monde a besoin de se loger. Je sais qu’il y a des gens qui ont un coup de chance. Mais tout est dans le moment. Lorsque je suis arrivée en ville il y a cinq ans, vous pouviez obtenir un appartement plutôt ancien, un appartement des années soixante et soixante-dix, un peu abîmé, dans son jus, mais beaucoup plus spacieux. Il était possible d’obtenir un appartement d’une chambre à coucher pour environ 1 500 $. C’était un bon prix, et cela permettait de mener une vie agréable. Mais maintenant, la chance n’est pas au rendez-vous, vous payez, disons, 2 300 $. Vous réussissez à économiser 100 dollars par mois, vous vivez dans une boîte à chaussures. Et tout le monde est jaloux, parce que vous avez réussi à trouver quelque chose à 2 300 $. Il ne faut pas oublier que, toute notre vie, on nous a dit que l’accession à la propriété est le moyen d’accumuler de la richesse. Or, cela nous est inaccessible puisque nous consacrons tout notre argent au loyer. Autrement dit, nous jetons notre argent par les fenêtres.

Rob : Elle sait que sa façon de vivre ne convient pas à tout le monde.

Kate : Mais je sais aussi qu’il est très, très difficile de trouver le bon groupe qui s’entend parfaitement, assez bien pour vivre ensemble. Je ne me fais pas d’illusions sur la possibilité de reproduire cette expérience. Ce n’est pas impossible. Mais je ne tiens pas pour acquis que cela peut être fait, car cela nous amènerait à nous poser des questions très difficiles si l’un d’entre nous voulait déménager, par exemple pour son travail. Que ferions-nous dans un tel cas? Il faudrait se remettre à la recherche de la perle rare. Au début de la vingtaine, je faisais le tour de Craigslist ou de Facebook et je trouvais des étudiants avec qui je pouvais vivre. Ils sont devenus des amis. Je ne crois pas que je serais encore prête à faire cela. En vieillissant, on devient plus attaché à ses habitudes, à son mode de vie et aux personnes que l’on désire côtoyer. Je ne suis plus sûre de pouvoir cohabiter avec un parfait inconnu. Je pense que le marché du logement étant ce qu’il est, je devrais le faire, mais je ne le ferais plus avec autant de plaisir.

Rob : Si elle devait vivre seule, elle pense qu’elle devrait arrêter de travailler à son compte, alors que cette situation lui plaît, et opter pour quelque chose de plus stable et de plus lucratif. Pour le moment, elle aime sa vie.

Kate : En ce qui me concerne, avec mon niveau de revenu, je ne peux pas vraiment épargner pour acheter une maison. Mais il y a aussi, bien sûr, les choses que nous pouvons nous permettre de faire. Pour ma part, j’adore le ski. Je peux me payer le forfait de ski, car le prix correspond à ce que j’économise en loyer chaque mois. Le plus important, selon moi, c’est que nous avons la liberté de choix. Nous pouvons faire le travail que nous voulons faire. Par exemple, ma colocataire, qui est avocate, peut choisir un travail qui la passionne, un projet qui la passionne, au lieu de travailler dans un grand cabinet qui paie mieux. Elle a cette liberté. Dans mon cas, je peux choisir de rester journaliste. Nous pouvons nous permettre d’aider nos amis dans le besoin. Nous avons un toit qui nous permet d’héberger quelqu’un qui vit une passe difficile : Oui, tu peux emménager ici pendant un mois si tu en as besoin. Nous avons la place! Je crois que c’est vraiment très important. Il n’y a personne d’autre, parmi nos connaissances, dans notre ville, qui peut faire la même chose. Quand nous étions jeunes, nos parents avaient des chambres supplémentaires dans la maison où ils pouvaient accueillir des gens. Aujourd’hui, personne d’autre que nous ne peut héberger quelqu’un pour plus de quelques jours parce qu’ils transforment leur salle de séjour en chambre à coucher pour avoir un colocataire de plus. Ce n’est presque plus possible d’inviter des amis à rester dormir. Le type de milieu que nous sommes en mesure de construire, en plus de notre milieu actuel, est aussi très important pour nous. Et c’est cette liberté sur les plans des finances et de l’espace qui nous permet de le faire.

Rob : Leurs priorités dans la vie pourraient changer, mais pour l’instant, ils sont heureux de vivre ensemble.

Kate : En tant que femme de 29 ans, dois-je parfois supporter le poids écrasant des attentes de la société à mon égard ? Oui, absolument. C’est vrai. C’est très présent à mon esprit. Je me dis toujours que, à mon âge, je ne suis pas nécessairement là où, quand j’avais 18 ans, je pensais que je me retrouverais. Je me demande parfois quel âge j’ai. Et pourquoi je ne suis pas mariée, je n’ai pas d’enfants, pas d’emploi stable, et tout ce qui vient avec. J’ai vraiment l’impression qu’il y a une façon dont on s’attendait à ce que je vive, dont je m’attendais à vivre moi aussi. Mais c’est une lutte constante, jour après jour. Je ne vais pas mentir et dire que je suis parfaitement satisfaite et à l’aise dans ma vie. J’ai du mal à prendre des décisions, je suis en permanence paralysée par le doute. Ce qui me ramène à la réalité, c’est quand je fais un barbecue dans le jardin, avec mes meilleurs amis. Je me sens heureuse, en sécurité, comblée. Et je me dis que oui, ça vaut le coup.

Rob : Vivre en colocation est un moyen évident de réduire les frais de subsistance. Il n’est donc pas étonnant que de plus en plus de gens choisissent ce mode de vie aujourd’hui. Roma, quelles sont vos conclusions ?

Roma : 1) Demandez-vous à quel point vous vivriez moins de stress financier si vous réduisiez votre loyer de moitié. Si vous pouvez utiliser cet argent pour rembourser vos dettes ou constituer votre bas de laine, la colocation peut être une solution temporaire. 2) Concentrez-vous sur les deux éléments essentiels dans la recherche d’une ou un colocataire. Rentrées d’argent et compatibilité. Vous voulez quelqu’un qui paiera sa part du loyer à temps, quelqu’un avec qui vous aurez plaisir à vivre ou, au moins, que vous ne détesterez pas! 3) La signature d’un contrat de colocation précisant les règles financières et les règles de vie permet de définir des attentes claires et d’éviter les tensions. Tout le monde souhaite que son logement soit un lieu paisible et heureux.

Rob : Merci d’avoir écouté Test de résistance. Cette émission a été produite par Kyle Fulton, Emily Jackson et Anna Stafford. Notre productrice exécutive est Alisha Sawney. Merci à Kate, Em et Shalena de nous avoir parlé de leurs vies.

Roma : Vous pouvez trouver Test de résistance (Stress Test en anglais) partout où vous écoutez des balados. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous cinq étoiles et faites-le connaître à vos amis.

Rob : Dans le prochain épisode, nous parlerons des couples à deux revenus, sans enfants, également connus sous le nom de « Dinks » en anglais. Comment est la vie sans enfants?

Roma : En attendant, retrouvez-nous sur le site du Globe and Mail. Merci de nous avoir écoutés.