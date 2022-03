You had your best-laid plans and then COVID-19 came along and hammered the entire economy. But you’ve got this – if you have the right information. Join Rob Carrick and Roma Luciw on Stress Test, a podcast guiding you through one of the biggest challenges your finances will ever face.

ROMA : Investissez-vous dans les cryptomonnaies? Craignez-vous de passer à côté de cette tendance? Les cryptomonnaies sont sous le feu des projecteurs en raison de leurs hauts et de leurs bas spectaculaires. [THÈME MUSICAL]

ROB : Mais à quoi pensent donc les personnes qui investissent dans des cryptomonnaies? Et que devez-vous savoir avant d’investir?

ROMA : Bienvenue à Test de résistance, une série de baladodiffusions du Globe and Mail qui se penche sur les finances personnelles pour les membres de la génération Z et les milléniaux. Je suis Roma Luciw, rédactrice en chef de la rubrique des finances personnelles du Globe and Mail.

ROB : Et je m’appelle Rob Carrick, chroniqueur en finances personnelles au Globe and Mail.

ROMA : Rob, tout le monde a déjà entendu parler des cryptomonnaies. Tout le monde en parle, en fait! Mais je me demande combien de personnes comprennent exactement ce que c’est, et comment elles fonctionnent? Et si nous commencions par définir ce qu’est une cryptomonnaie?

ROB : Je vais tenter de le faire. Une cryptomonnaie est une monnaie numérique, une monnaie virtuelle, qui est totalement indépendante des banques centrales et des gouvernements. Le terme crypto fait référence au fait qu’on utilise le cryptage, ou le chiffrement, pour créer les unités monétaires et pour les transférer d’une personne ou d’une entreprise à une autre. Les transactions en cryptomonnaie sont suivies à l’aide de la technologie de la chaîne de blocs, un moyen de stocker numériquement des enregistrements ne nécessitant aucune autorité centrale pour la gestion. Il y a quelques différences entre la cryptomonnaie et la monnaie traditionnelle : la cryptomonnaie est virtuelle, ce qui signifie que vous avez besoin de ce que l’on appelle un portefeuille pour la stocker. En outre, nous n’en sommes qu’au tout début de la possibilité de payer des biens et des services en cryptomonnaies. Le bitcoin est probablement la cryptomonnaie la plus connue. Il en existe d’autres, dont l’Ethereum, le Dogecoin, le Cardano et le Tether. Voilà pour votre rapide tutoriel sur les cryptomonnaies!

ROMA : Les cryptomonnaies font l’actualité. Tout le monde s’informe à leur sujet. Quel est leur intérêt?

ROB : Vous savez, je pense qu’une grande partie de leur intérêt est le fait que les cryptomonnaies sont complètement en dehors du monde financier traditionnel. Elles sont indépendantes des banques centrales, indépendantes des grandes banques et des grandes entreprises. Je pense que c’est ce qui attire les gens. Ils se souviennent que le système financier s’est presque effondré en 2008 et 2009, et ils en font porter une grande part de responsabilité au système financier. Et voilà que la cryptomonnaie fait son apparition. C’est complètement autre chose, c’est comme une entité rebelle, et je pense que cela plaît à beaucoup de gens.

ROMA : Bon, nous avons donc une idée de ce que c’est, et nous avons quelques données sur ceux qui investissent dans les cryptomonnaies. Expliquez-nous cela.

ROB : Eh bien, on estime qu’environ 3,2 % de la population possède des cryptomonnaies. Les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à en acheter. Les milléniaux constituent le groupe le plus important de détenteurs de cryptomonnaies au Canada. Ils semblent représenter près d’un tiers des détenteurs de cryptomonnaies. C’est vraiment un phénomène de jeunes. Beaucoup de gens dans le secteur de l’investissement traditionnel et beaucoup d’investisseurs expérimentés sont très sceptiques et prudents à l’égard de la cryptomonnaie. L’été dernier, j’ai interviewé de nombreux conseillers financiers et gestionnaires de fonds au sujet des cryptomonnaies, et j’ai été surpris de constater à quel point ils n’étaient pas disposés à les intégrer dans leur univers d’investissement, soit en en achetant, soit au moins en les étudiant de plus près. Ils estiment ne pas pouvoir en préciser la valeur. C’est en effet l’une des caractéristiques des cryptomonnaies : elles ont un certain prix, mais il n’y a pas de valeur sous-jacente. Il n’y a pas de profits, il n’y a pas de banque centrale en arrière-plan. C’est pourquoi les financiers traditionnels sont réticents et les évitent. Mais je commence à constater que l’on accorde un peu plus d’attention aux cryptomonnaies. Une très grande société de gestion financière propose des fonds négociés en bourse tout-en-un. C’est un portefeuille entier en un seul FNB, un produit d’investissement très pratique de grande qualité, et la même entreprise vient d’en lancer de nouveaux comportant une toute petite part de cryptomonnaies. Je pense que nous sommes un peu à un tournant. Le monde de l’investissement traditionnel commence à intégrer la cryptomonnaie dans sa gamme de produits.

ROMA : Hum. Il ne faut pas oublier que même si les personnes qui se sont lancées tôt ont gagné beaucoup d’argent, cet investissement demeure à haut risque et volatile. Donc, quiconque envisage d’investir dans la cryptomonnaie doit se préparer à des fluctuations assez folles et attacher sa ceinture, car il y a de forts risques de turbulences.

ROB : Oui, comme aucun autre placement ou presque, les cryptomonnaies sont sujettes à des hauts et à des bas vertigineux, et il ne faut pas s’y frotter si on n’y est pas mentalement préparé.

ROMA : Après la pause, nous écouterons une auditrice de l’Ontario qui a commencé à investir dans les cryptomonnaies pour s’occuper pendant la pandémie.

ROMA : Quand vous pensez à l’investisseur en cryptomonnaies typique, vous ne pensez peut-être pas à notre prochaine invitée. Pourtant, cette jeune femme a sauté à pieds joints dans cet univers. Et elle a beaucoup de plaisir.

CAIT : Bonjour, je m’appelle Cait. J’ai 31 ans, je vis dans le centre de Toronto, et je suis conceptrice de projets d’aménagement urbain.

ROMA : Certains ont fait leur pain au levain, d’autres ont acheté des animaux de compagnie. Pour Cait, le meilleur passe-temps pendant la pandémie a été d’investir dans les cryptomonnaies.

CAIT : J’avais entendu parler des cryptomonnaies il y a quelques années. En fait, cela faisait un moment que ma mère y investissait. Mais pendant la pandémie, je passais d’un passe-temps à un autre, sans en trouver un qui m’intéresse vraiment, et mon frère a recommencé à m’en parler. Il a en quelque sorte redéclenché l’idée d’investir dans les cryptomonnaies. En arrivant à Toronto, j’avais ouvert un compte d’épargne et je n’avais pas été impressionnée par les intérêts que ce compte me rapportait. J’ai donc pensé que la cryptomonnaie pourrait être une bonne occasion pour moi de gagner un peu plus d’argent.

ROMA : En février 2021, Kate a investi 3 000 $ dans des cryptomonnaies. Et elle n’a jamais regretté cette décision.

CAIT : J’ai commencé par investir dans le KuCoin, monnaie basée sur une plateforme. Ensuite, j’ai fait des recherches sur différentes cryptomonnaies qui offraient quelque chose qui m’intéressait, ou au sujet desquelles j’avais lu et que je trouvais intéressantes. J’ai mes préférées. J’aime beaucoup Polkadot. Cardano est un projet vraiment intéressant. Et j’investis aussi dans Bitcoin, et dans Ethereum, qui font partie des standards.

ROMA : Où un investisseur novice en cryptomonnaie comme Kate peut-il s’informer au sujet des cryptomonnaies à acheter?

CAIT : Reddit a été vraiment important. Je ne suis pas vraiment une fan de Reddit, mais c’est devenu un espace vraiment intéressant par sa communauté dédiée aux cryptomonnaies. Vraiment génial. J’ai commencé à utiliser des applications comme Telegram et Discord, de très grands groupes qui discutent de différents sujets. Vous pouvez participer à différents groupes en fonction de vos intérêts. Par exemple, il y aura un groupe pour une cryptomonnaie en particulier, et la conversation portera uniquement sur cette cryptomonnaie. Et il y a aussi Tik Tok et YouTube. J’ai un peu tout fait et je suis différentes personnes qui, selon moi, sont intéressantes et communiquent de l’information pertinente pour ma situation.

ROMA : Cait affirme que sa mère est son modèle en matière d’investissement dans les cryptomonnaies. Et lorsqu’elle fait des recherches, elle est attirée par les influenceuses ou les créatrices de contenu.

CAIT : D’après mes recherches et mon expérience personnelles, c’est un espace à prédominance masculine. Et j’en tiens compte lorsque je cherche des personnes à suivre, des sources à écouter. Je suis vraiment contente de pouvoir trouver des femmes qui parlent de cryptomonnaies. Ce n’est pas la même chose, tout simplement. Je me sens plus à mon aise quand c’est une femme qui me parle d’investissement.

ROMA : Pour Cait, l’investissement dans les cryptomonnaies donne un sentiment de communauté. CAIT : On a l’impression d’avoir tout un nouveau groupe de personnes qui a les mêmes intérêts. Je pense aussi qu’il y a un côté poétique que ce soit arrivé pendant une pandémie, et alors que nous étions tous en ligne de toute façon. Et pendant que nous interagissons tous en ligne avec d’autres personnes. C’est presque normal, et cela donne le sentiment de construire cette communauté en ligne pendant que tout se passe en ligne, de toute manière.

ROMA : L’aventure de Cait dans le domaine des cryptomonnaies n’a pas été de tout repos. En 2021, elle a investi dans une cryptomonnaie canadienne qui a disparu la même année. Elle a perdu 600 $.

CAIT : J’ai donc assisté à la disparition progressive de cet argent. Et malheureusement, à la fin, il ne restait rien. Mais ce n’est pas grave, c’est une leçon.

ROMA : Malgré cette perte, Cait continue à investir la moitié de son portefeuille dans les cryptomonnaies. Et elle n’entend pas s’arrêter là.

CAIT : Je suis payée tous les deux mois, donc je prends un petit montant sur chaque chèque de paie. Je n’ai donc pas à y penser à chaque fois, l’argent est retiré et déposé dans un compte séparé. Je ne mets donc de côté que 50 $ sur chaque chèque de paie. C’est tout. Et ma stratégie a changé en ce sens que j’ai maintenant l’intention d’investir à plus long terme. Les choses évoluent si vite, j’avais l’impression de ne pas pouvoir suivre et de devoir toujours rester au sommet. Et maintenant que les choses ont un peu ralenti, les rendements sont un peu moins élevés qu’ils ne l’étaient au départ. Donc, je dois attendre, attendre et voir dans quel sens la situation va évoluer.

ROMA : Dans le domaine des cryptomonnaies, on pourrait penser que la peur de manquer le bateau que beaucoup éprouvent pourrait disparaître après quelques gains. Pour Cait, cela a été le contraire.

CAIT : Je ne pense pas avoir jamais ressenti autant que maintenant la peur de manquer le bateau. À mon premier investissement, cela a été comme une montée d’adrénaline, et maintenant j’ai l’impression que je n’y mets pas assez d’argent, et je me sens nerveuse de manquer de nouveaux projets. J’ai peur de rater la montée en puissance de nouvelles monnaies. Évidemment, je vis cette peur beaucoup plus depuis que j’ai commencé qu’avant.

Honnêtement, je n’y ai jamais pensé comme à un problème pour ma santé mentale. C’était plutôt un mouvement auquel j’étais enthousiaste de participer. J’étais assise chez moi, à mon ordinateur, et j’avais la fenêtre de KuCoin ouverte en permanence, avec les marchés. Et c’était pratiquement une obsession. Je ne pouvais pas m’arrêter de le regarder, de regarder les chiffres monter et descendre. J’étais fascinée. Je trouve la cryptomonnaie excitante parce qu’elle est en fonction 24 heures sur 24. Évidemment, il y a eu quelques nuits où je n’arrivais pas à dormir parce que je regardais les cours grimper.

ROMA : Lorsque les marchés des cryptomonnaies étaient très volatils, Kate vérifiait ses applications quatre à cinq fois par jour. Aujourd’hui, elle ne ressent plus le besoin de le faire aussi souvent. Par ailleurs, elle se considère comme une investisseuse à haut risque.

CAIT : Je suis simplement convaincue que, parce que je suis très jeune, je peux encore profiter d’occasions de gagner de l’argent. Et donc, à cette étape de ma vie, je suis prête à prendre un peu plus de risques avec mes placements.

Pourtant, lors de la première période de baisse que j’ai vécue, j’ai vraiment paniqué. J’essayais de comprendre comment je pouvais sortir tout mon argent immédiatement. C’est alors que j’ai appris qu’il y a des gens qui n’arrivent pas à conserver leurs investissements, car cela les stresse trop. Et ils vendent tout. Maintenant, j’essaie de ne pas réagir de façon aussi radicale avec mes investissements en cryptomonnaies. Parce que les hauts, et les bas, sont inévitables avec les cryptomonnaies.

ROMA : Cait a peut-être commencé à acheter des cryptomonnaies comme un passe-temps pendant la pandémie, mais que lui réserve l’avenir?

CAIT : J’avais un objectif financier, je l’ai atteint, alors maintenant je ne pense pas qu’il y ait vraiment un objectif à atteindre. Je veux simplement continuer à investir dans les cryptomonnaies parce que je crois vraiment qu’elles sont l’avenir. Oui, c’est à cela que le futur ressemblera. Donc, je suis vraiment enthousiaste de faire partie de ce mouvement en ce moment.

ROB : La cryptomonnaie est un espace de volatilité. Parce qu’il n’y a aucune réglementation, les arnaques ne sont pas rares. Après la pause, nous écouterons un autre investisseur nous en parler.

ROB : Maintenant, nous allons entendre un investisseur de l’Ontario qui a vécu des hauts et des bas.

BILLY : Bonjour, je m’appelle Billy. J’habite à Niagara Falls, en Ontario. J’ai 26 ans et je suis ingénieur.

ROB : Billy a commencé à miner du Dogecoin, une cryptomonnaie créée à la blague, en 2013, comme un moyen de socialiser avec d’autres étudiants de son université. Mais il ne s’est vraiment intéressé aux cryptomonnaies qu’en 2017.

BILLY : En 2017, il y a eu un immense engouement pour les cryptomonnaies, pour le Bitcoin. Mais mon véritable parcours d’investisseur dans les cryptomonnaies n’a commencé qu’en 2021, alors que j’ai commencé à m’informer davantage, à regarder des baladodiffusions, à lire des articles. C’est vraiment à ce moment-là que j’ai mis le pied à l’étrier et commencé à investir par moi-même. Je me suis intéressé de plus près à ces cryptomonnaies, mais j’ai investi principalement dans les plus connues, deux en particulier, que tout le monde connaît dans ce domaine, Bitcoin et Ethereum, en quelque sorte les valeurs sûres des cryptomonnaies. Alors j’ai mis de l’argent là-dedans, je me suis lancé dans l’inconnu, j’ai commencé à apprendre sur ces nouvelles monnaies. Et j’ai investi dans de nouvelles cryptomonnaies, comme Ada, Cardano, Solana, et quelques autres.

ROB : En tant que nouvel investisseur, Billy a appris à la dure, en tentant d’encaisser les Dogecoins dans lesquels il avait investi quand il était à l’université.

BILLY : En 2021 donc, je me suis intéressé de plus près encore aux cryptomonnaies, et cela a éveillé mon intérêt pour ces vieilles pièces qui se trouvaient sur mon vieil ordinateur portable Toshiba. Je n’ai pas l’impression d’avoir ça sur mon compte en banque. J’avais investi dans ces pièces, et maintenant elles valaient quelque chose. Mais j’avais du mal à comprendre parfaitement qu’elles étaient à moi, donc je voulais les proposer sur un marché.

ROB : Billy a posté un message sur le groupe Dogecoin de Reddit pour demander de l’aide. Il a reçu un message direct de quelqu’un qui disait qu’il venait de faire la même chose, miner plusieurs pièces, les récupérer et toucher l’argent. L’arnaqueur avait même publié un message sur cette réussite.

BILLY : J’ai senti qu’il avait gagné ma confiance avec son message, c’était l’un de ces messages Reddit où l’on voit tant de symboles en haut, parce que les gens sont heureux pour son auteur. Et moi aussi, j’étais heureux pour lui. Or, ce n’était pas vrai. C’était un piège, qui ne visait malheureusement qu’à tenter d’ajouter de la crédibilité à son profil Reddit.

ROB : L’arnaqueur a persisté, et il a demandé sans relâche à Billy s’il avait suivi les instructions qui lui avaient été envoyées. Il insistait pour aider Billy étape par étape.

BILLY : Donc, oui, il est passé par les différentes étapes avec moi. C’est à la sixième étape que je me suis fait arnaquer. Il m’a demandé de lancer une commande sur PowerShell, soi-disant pour que je puisse mettre à jour mes notes et mes pièces. J’ai donc lancé l’étape 6. J’ai cliqué sur Entrée et Windows a affiché un message d’erreur. C’est à ce moment que la façade a disparu. Et je me suis dit : « Ce gars vient de m’arnaquer. »

ROB : Pour vérifier que ses pièces avaient bien disparu, Billy a consulté l’historique des transactions dans son portefeuille de cryptomonnaies. Et en effet, tout d’un coup, 90 000 Dogecoins, valant environ 90 000 $, avaient disparu.

BILLY : J’ai donc constaté que ces pièces avaient été retirés en utilisant l’explorateur de chaîne de blocs, et j’ai dit à l’arnaqueur que je voyais que mes fonds n’étaient plus sur mon compte. Il m’a répondu : « De quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu dis. » Je lui ai dit ce que j’avais fait, c’est-à-dire vérifier sur l’explorateur de chaîne de blocs, et mes pièces avaient disparu. Elles avaient été retirées, envoyées ailleurs. Il m’a simplement répondu : « Je ne sais pas de quoi tu parles, j’essaie simplement de t’ aider. » J’ai encore parlé avec ce gars pendant 20 minutes. Et il répétait toujours la même chose. Le même dialogue de sourds. Je lui disais, tu as mes pièces. Admets juste que tu as volé mes pièces. Et finalement, comme cela n’allait nulle part, il a fallu que je lui demande : « Peux-tu me rendre mes pièces, s’il te plaît? J’en ai vraiment besoin. J’avais beaucoup de projets avec ces pièces. » Et il ne me répondait rien d’autre que : « Non, je n’ai pas tes pièces. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il a même eu l’audace de dire : « Tu essaies de m’arnaquer? »

ROB : Après l’incident, Billy s’est adressé à la police. Il a porté plainte. Ensuite, il a contacté le FBI, mais personne n’a donné suite.

BILLY : C’est tellement nouveau. On n’y peut pas grand-chose. Ce n’est pas comme si je pouvais contacter ma banque et dire : « Pouvez-vous arrêter cette transaction? » Cela est lié à la technologie de la chaîne de blocs, à la façon dont le Bitcoin et les cryptomonnaies ont été conçus. Même si vous êtes propriétaire d’un actif, vous n’avez aucun recours. Aucune tierce partie ne peut vraiment... exercer des représailles sur ces escrocs, tout simplement à cause de la nature de la technologie.

ROB : Billy veut prévenir les autres investisseurs de ne pas se laisser trop influencer par la crainte de manquer quelque chose en ce qui a trait aux cryptomonnaies.

BILLY : Vous entrez dans cet espace, qui est en quelque sorte une communauté. Vous constatez que tout le monde parle de cryptomonnaies, et vous aussi commencez à avoir peur de manquer quelque chose. Vous voyez les cours se multiplier par 100. Et vous vous dites que vous auriez aimé investir là-dedans. Donc, la crainte de passer à côté de quelque chose joue un grand rôle. Un très grand rôle. Quelque chose comme la pression des pairs, c’est comme si vous vouliez rattraper le temps perdu.

ROB : Même après s’être fait arnaquer, Billy a encore 60 % de ses investissements en cryptomonnaies. Il pense que la chaîne de blocs est l’avenir.

BILLY : Il y a des cryptomonnaies en lesquelles je crois pas mal. Toutes celles dans lesquelles j’ai mis de l’argent. Je crois qu’elles peuvent apporter de la valeur, d’une manière ou d’une autre. Les principales monnaies comme le Bitcoin, l’Ethereum, je pense vraiment que c’est un investissement et je ne pense pas les revendre dans quelques années ou dans quelques mois. Je pense vraiment que ce sont des valeurs sûres. C’est de la technologie, et je ne pense pas que la société s’oppose un jour à la technologie. Selon moi, c’est un progrès. Dans les 5 ou 10 prochaines années, je pense que leur valeur va augmenter, qu’elles vaudront plus qu’aujourd’hui. Mais je ne peux rien prédire à court terme, pour l’année à venir par exemple, et les valeurs pourraient évidemment baisser.

ROB : Même après avoir entendu les histoires de nos deux invités précédents, certains d’entre vous ne savent peut-être pas encore quoi penser des cryptomonnaies. C’est pourquoi je me suis entretenu avec Braden Dennis et Simon Bélanger, de la baladodiffusion The Canadian Investor, pour écouter les conseils en matière d’investissement dans les cryptomonnaies destinés à ceux qui voudraient se lancer. Voici une partie de notre conversation.

ROB : Bonjour messieurs, nous sommes ici pour parler de cryptomonnaies, et je veux commencer par vous demander quel est votre argumentaire d’une ou deux phrases pour un investisseur de la génération du millénaire ou de la génération Z pour lui présenter les cryptomonnaies? En ai-je besoin?

SIMON : Oui, oui, c’est une bonne question, et il ne fait pas de doute que les cryptomonnaies ont beaucoup évolué depuis leur création, je pense que c’est en 2009 si je me souviens bien, ou en 2008, que le Bitcoin a été créé. Maintenant, il peut être difficile de s’y retrouver pour beaucoup de gens, parce qu’il existe des milliers de cryptomonnaies. Vous savez, il y a des vidéos Tik Tok où des gens parlent de nouvelles cryptomonnaies dont ils viennent d’entendre parler. Ces vidéos tentent d’inciter les gens à acheter. Personnellement, je détiens surtout du Bitcoin. J’ai aussi un peu d’Ethereum. J’ai ces deux cryptomonnaies, et plus particulièrement le Bitcoin, surtout parce que c’est en elles que je crois le plus. C’est une décision personnelle pour chacun. C’est un domaine très volatile et, si vous êtes intéressé par les cryptomonnaies, vous devriez investir ce que, honnêtement, vous seriez prêts à voir disparaître complètement. Donc, si vous êtes à l’aise avec cela, vous pouvez attribuer le pourcentage qui vous convient aux cryptomonnaies.

ROB : Braden, quelle est l’importance pour un jeune investisseur d’avoir un peu de cryptomonnaies à l’heure actuelle?

BRADEN : Alors, ma réponse simple est que, selon moi, il est important de ne pas tourner le dos aux technologies innovantes et perturbatrices. Simon et moi investissons à long terme et la majeure partie, la grande majorité de notre portefeuille est affectée à des entreprises de haute qualité, sous forme d’actions cotées en bourse. Nous achetons et détenons donc les meilleures entreprises sur terre, des actions d’entreprises aux fondamentaux bien étudiés. Nous détenons également des Bitcoins, et un peu d’Ethereum. Quelque 99 % des autres projets ne sont pas vraiment intéressants, car beaucoup d’entre eux visent uniquement l’enrichissement rapide de leurs concepteurs. En réalité, avec le Bitcoin et avec les choses intéressantes qui se passent avec la chaîne de blocs Ethereum par exemple, il a été prouvé qu’il y a des possibilités d’utilisation concrètes et que c’est de l’argent fondamentalement sain, dans le cas du Bitcoin en particulier. Beaucoup d’autres projets ne nous intéressent pas, pas encore, Simon et moi. Pour revenir à votre question principale, je pense qu’il est important au moins d’y prêter attention. Ce n’est pas pour tout le monde, Simon vient de le dire. Comme nous l’avons vu, c’est fou, complètement fou, et très volatile. Il faut garder cela à l’esprit, mais je pense que cela vaut la peine d’au moins y prêter attention.

ROB : Bon, si l’on considère vos portefeuilles comme une tarte. Quelle est la part des cryptomonnaies pour chacun d’entre vous?

BRADEN : Cela varie assez largement entre nous. Simon détient des Bitcoins depuis plusieurs années. C’est l’un des plus anciens investisseurs dans les Bitcoins que je connaisse personnellement. Dans mon cas, cela représente environ 2,5 % de mon portefeuille.

ROB : Et vous, Simon?

SIMON : En fonction du prix, et nous avons parlé de la volatilité, je dirais que cela représentait probablement entre 15 et 25 % dans les trois ou quatre derniers mois. Mais après avoir atteint un sommet historique il y a quelques mois, les cours ont chuté d’environ 50 %.

ROB : Voyons si nous pouvons donner quelques conseils aux jeunes investisseurs qui sont attirés par les cryptomonnaies, mais qui ne savent pas trop comment s’y prendre. Quels sont vos principaux conseils pour les débutants?

SIMON : D’accord. La première chose, à mon avis, est qu’il faut que vous compreniez dans quoi vous vous embarquez. Donc si vous êtes intéressé par le Bitcoin, c’est bien. Il y a beaucoup de choses, surtout sur le Bitcoin. Vous pouvez facilement recueillir beaucoup d’information pour comprendre. Vous pouvez lire le livre blanc sur le Bitcoin. Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas ce que c’est, un livre blanc explique simplement la technologie sous-jacente de la cryptomonnaie. Donc, il s’agit de faire quelques recherches pour commencer. Ensuite, comme je l’ai déjà dit, investissez un montant avec lequel vous vous sentez à l’aise, à l’aise de perdre en fait. Le Bitcoin a connu des hauts et des bas très marqués. Il n’est pas rare d’assister à des baisses de 50 ou 60 % par rapport à des sommets, puis de voir le cours doubler en quelques mois. Il faut donc être capable de supporter la volatilité. Je ne dis pas que ça va descendre jusqu’à zéro. Je dis juste que si cela vous convient, malgré la très grande volatilité... Vous ne serez pas trop affecté. Et ensuite, il faut choisir un marché. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. L’un des plus connus et des plus importants est Coinbase. Il est présent aux États-Unis et au Canada. Au Canada, j’ai déjà utilisé Shake Pay et c’est une expérience très transparente. Il y a donc des moyens faciles de commencer. En fait, Shake Pay sera plus limité parce qu’il propose uniquement Bitcoin et Ethereum. En revanche, Coinbase offre plein d’autres cryptomonnaies. J’aimerais ajouter une dernière chose au sujet des autres cryptomonnaies. Ne vous fiez pas uniquement au prix. Il est très tentant de vouloir investir dans une action ou une cryptomonnaie parce que les unités sont très bon marché. Certaines cryptomonnaies s’échangent pour une fraction d’un cent, tout comme il y a des actions qui ne coûtent que quelques sous. Bien que cela puisse sembler bon marché sur une base unitaire, si vous regardez et creusez un peu, regardez l’offre totale pour comprendre si le prix est effectivement élevé ou non, par rapport aux autres cryptomonnaies.

BRADEN : Ma seule recommandation pour tous les investisseurs, si vous cherchez à investir dans des actions ou si vous cherchez à tâter de la cryptomonnaie, comme le Bitcoin ou l’Ethereum, est que vous devez être patient. Ne soyez pas impulsif. Ne faites pas comme beaucoup de gens. « Hé, regardez, j’ai triplé mon argent en trois jours » ou « Hé, je vends et j’achète des actions tous les jours. » En général, la fête se termine très vite et ça ne marche pas éternellement. Ma seule recommandation est donc de ne pas agir sous le coup de l’impulsivité. Pour les jeunes, les bons investissements se font sur des années et des décennies. Pas sur des jours ou des trimestres. Alors quand vous trouvez une source, réfléchissez-y, laissez passer la nuit. Si quelqu’un vous dit d’agir tout de suite, soyez conscient et prudent, car si c’est trop beau pour être vrai, c’est en effet, la plupart du temps, trop beau.

ROB : Messieurs, pour conclure, je me demande si vous pourriez laisser aux auditeurs une dernière pensée sur l’importance des cryptomonnaies, pas seulement aujourd’hui et pas seulement dans les manchettes dans les médias aujourd’hui, mais pour les 10, 20, 30 ou 50 prochaines années.

SIMON : Bien sûr. Oui, pour moi, les cryptomonnaies ont le potentiel de révolutionner complètement la façon dont nous faisons les choses, de révolutionner notre système financier. Il y a une chose dont nous n’avons pas vraiment parlé. Vous savez, nous sommes habitués, au Canada, à avoir facilement accès à des comptes bancaires. Mais dans beaucoup de pays, beaucoup de gens n’ont pas cet accès. Or, le Bitcoin leur donne la possibilité d’être leur propre banque et de conserver ce pouvoir. Les cryptomonnaies ont donc vraiment, pour moi, le potentiel de transformer notre système financier. Cela sera-t-il le cas? Je n’en suis pas sûr, ce sera à voir, mais je pense qu’elles ont le potentiel de le faire. Et nous voyons des entreprises qui investissent dans les cryptomonnaies, de grandes entreprises qui font des investissements importants. Nous ne sommes pas les seuls à le remarquer, je tiens à le dire.

ROMA : Ce qui me frappe, c’est que les jeunes investisseurs sont avides de ce genre de risque, et je crains de les voir se brûler rapidement. D’un autre côté, il y a cette idée que si vous êtes initié aux hauts et aux bas, que vous perdez un peu, vous prenez conscience des risques. C’est peut-être une préparation à une approche plus équilibrée de l’investissement plus tard.

ROB : Je pense qu’une partie du phénomène de la cryptomonnaie que nous observons depuis le krach boursier de mars 2020 s’explique par cet énorme appétit pour les risques de tous types. Les gens ne veulent pas seulement ses cryptomonnaies, ils investissent dans des actions virales, ils investissent dans des actions d’entreprises d’intelligence artificielle, ils investissent dans des actions de toutes sortes d’entreprises technologiques, tout ça parce qu’il y a un immense appétit pour le risque. Il y a beaucoup d’argent qui circule dans le système. Les gens ont fait des économies pendant la pandémie. Ils ont reçu des allocations gouvernementales. Nous vivons une période très spéciale pour l’investissement. La prise de risque a été récompensée. Il n’en sera pas toujours ainsi et nous reviendrons à une époque où les gens seront beaucoup plus prudents. Les investissements plus risqués sont plus difficiles à gérer. Ne regardez donc pas ce qui se passe dans le domaine des cryptomonnaies ou avec d’autres types d’actifs en pensant que le monde de l’investissement restera toujours comme cela. Les gens finiront par se lasser de prendre ces risques élevés. Ils voudront quelque chose d’un peu plus sûr, et la cryptomonnaie devra faire sa place dans ce nouvel environnement. Je suis sûr qu’elle réussira, mais la volatilité restera.

ROB : Voici trois points à retenir sur les cryptomonnaies.

Le monde de l’investissement essaie encore de comprendre les cryptomonnaies. Certains y croient, d’autres pas du tout. Mais il semble évident qu’elle fait désormais partie de notre système financier.

Si vous investissez dans les cryptomonnaies, n’utilisez que de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. En règle générale, pensez à avoir environ 5 % de vos investissements en cryptomonnaies, pour limiter les risques.

Attendez-vous à des hauts et des bas très marqués dans le cours de ces actifs. Nous l’avons vu, c’est tout à fait normal avec les cryptomonnaies.

