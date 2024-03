You had your best-laid plans and then COVID-19 came along and hammered the entire economy. But you’ve got this – if you have the right information. Join Rob Carrick and Roma Luciw on Stress Test, a podcast guiding you through one of the biggest challenges your finances will ever face.

Roma : Les salaires à six chiffres. Ils ne sont plus ce qu’ils étaient. Rob : Les espoirs d’une baisse des taux d’intérêt hypothécaires qui se sont évanouis.

Roma : Et une histoire très personnelle d’un trajet de Toronto à Montréal en véhicule électrique.

Rob : Ces articles font partie des articles les plus populaires sur les finances personnelles du Globe and Mail cette année. Tous trois reflètent la grande question de l’année : que faire face à l’augmentation des coûts.

Roma : Bienvenue à Test de résistance, une baladodiffusion sur les finances personnelles pour les milléniaux et les membres de la génération Z. Je m’appelle Roma Luciw, je suis rédactrice en chef de la rubrique des finances personnelles du Globe and Mail.

Rob : Et je m’appelle Rob Carrick, je suis chroniqueur en finances personnelles au Globe and Mail. L’année 2023 a été une année où l’inflation a entamé les comptes en banque de tout le monde.

Roma : Cette année, nous avons tous été mis à rude épreuve. Rob, pensez-vous que l’un ou l’autre de ces sujets ou de ces enjeux en matière d’accessibilité financière disparaîtront en 2024?

Rob : Certainement pas. Je pense que l’année 2024 sera plus difficile sur le plan des prix et des coûts, car l’économie va ralentir. Mais je pense que nous aurons tous du mal à gérer les fardeaux que nous avons accumulés sur les plans des dettes et des dépenses, entre autres.

Roma : Je pense que l’année 2024 s’annonce encore comme une année difficile. Et je pense que beaucoup des éléments que nous avons observés vont se maintenir, ce qui rend très intéressantes les perspectives pour l’avenir. Après la pause, je m’entretiendrai avec Erica Alini, journaliste au Globe, au sujet de son article dans lequel elle se demande si un salaire de 100 000 dollars est encore suffisant pour mener une vie confortable.

Erica : Un revenu de 100 000 dollars a longtemps été considéré dans l’imaginaire collectif comme un code de réussite selon de nombreux critères. C’est encore beaucoup d’argent, 100 000 dollars par an. C’est plus que ce qu’environ 90 % des Canadiens ont déclaré comme revenu annuel en 2020. Mais si l’on tient compte du coût de la vie, il y a de nombreuses régions du pays où un salaire à six chiffres ne permet plus d’aller très loin. Si la crise de l’accessibilité financière au Canada était un iceberg, les personnes gagnant 100 000 dollars en seraient la pointe.

Roma : Erica, bienvenue à notre balado.

Erica : Bonjour, Roma. Merci de l’invitation.

Roma : Votre article de novembre sur la question de savoir si la somme de 100 000 dollars constitue un salaire confortable a atteint un record de vues lors de sa première fin de semaine. Cela a été l’article de la rubrique affaires le plus lu sur le site du Globe and Mail. D’où est venue l’idée de cet article?

Erica : L’idée est née d’une conversation que j’ai eue avec un agent immobilier spécialiste de la location à Toronto, qui m’a dit en passant qu’un revenu de 100 000 dollars comme le vôtre ne serait sans doute pas suffisant. Il étudie les demandes de location et les dossiers des locataires. Et il m’a affirmé qu’il fallait être plus proche des 150 000 dollars. J’ai été très surpris.

Roma : Bon. Je veux dire qu’un revenu de 100 000 dollars a pendant longtemps été considéré comme un très, très bon revenu.

Erica : Et c’est encore un très bon revenu. Je me suis dit que c’était vraiment fou. Puis, j’ai regardé les chiffres. Je dois dire que je regarde ces chiffres tous les mois, mais que je ne les ai jamais analysés de cette manière. Lorsque j’ai jeté un coup d’œil, je me suis dit qu’en fait, même dans la moyenne, cette personne parlait d’appartements au-dessus de la moyenne, plutôt chic donc. Mais même si l’on considère la moyenne, il n’est pas facile pour quelqu’un qui dispose d’un revenu de 100 000 dollars de louer un appartement d’une chambre à coucher en ville.

Roma : Bon. Les loyers sont donc scandaleusement élevés. Quel est l’autre chiffre qui vous a ouvert les yeux lorsque vous avez commencé à parler de la crise de l’accessibilité financière?

Erica : Bon. Si l’on considère une personne qui gagne 100 000 dollars dans les différentes provinces, on constate des variations. Mais le salaire net est d’environ 6 000 dollars. Et je parle de la grande région de Toronto et de Vancouver, je ne parle pas seulement du centre des villes. Les loyers sont compris entre 2 500 et 3 000 dollars, ce qui représente au moins 40 % de votre revenu net.

Roma : Donc, 40 % du revenu est consacré au logement. Quelles sont les autres choses que vous n’êtes pas en mesure de faire ou qu’il faut abandonner?

Erica : On dit que ces locataires n’ont pas les moyens de s’offrir des vacances. Ils n’ont pas les moyens d’épargner chaque mois pour leur retraite. Ils versent tout de même quelque chose dans leur compte de retraite, mais pas régulièrement chaque mois. S’il y a une surprise ou une dépense urgente, c’est là qu’iront les 500 dollars qui devaient être versés dans le compte de retraite. Il ne s’agit donc pas de difficultés financières, loin de là. Mais soudain, de nombreux Canadiens se retrouvent dans une situation beaucoup plus précaire.

Roma : Pourquoi pensez-vous que cet article a trouvé un écho auprès des lecteurs, à ce moment précis?

Erica : Il y a deux groupes de personnes qui se sont manifestés. D’une part, ceux qui voulaient me parler parce qu’ils voulaient que tout le monde sache qu’en raison de la crise du logement, même eux, avec 100 000 dollars, étaient vraiment serrés financièrement. Et il y avait ceux qui s’en sortaient bien, qui vivaient dans des endroits où l’immobilier et les loyers sont moins élevés. Eux voulaient se manifester et dire qu’ils avaient de la chance, qu’ils savaient qu’ils avaient de la chance et qu’ils ne méritaient pas cette chance. Vous savez, je devrais m’en sortir quoiqu’il arrive, et pas seulement parce que je vis dans une région du pays en particulier. C’est encore abordable.

Roma : Hum.

Erica : Ainsi, des deux côtés, je pense que l’on a reconnu qu’il s’agissait d’un véritable problème. Et je pense que c’est la raison pour laquelle les gens ont voulu se manifester.

Roma : Vous avez interrogé des Canadiens de tous âges. La mesure dans laquelle le salaire permet ou non de s’en sortir confortablement, dépend de l’endroit où l’on vit ou du moment où l’on bloque ses frais de logement. Erica : Les Canadiens sont donc habitués à ce que le prix du logement dépende fortement de la région dans laquelle ils vivent. Mais ce que les gens qui ne suivent pas ces choses régulièrement ne comprennent pas, c’est que c’est aussi de plus en plus une question de choix du moment. Avez-vous bloqué vos frais de logement, que ce soit au moment de signer un bail ou d’acheter votre maison? Il s’agit en partie d’une question de génération. Bon. Il est évident que les Canadiens qui commencent à voler de leurs propres ailes font face à des coûts énormes. Ils subissent les prix fous que nous connaissons. Mais cela affecte aussi d’autres générations, comme les Canadiens plus âgés. C’est comme si, chaque fois que vous devez déménager, que vous soyez forcé de le faire ou non, à cause d’un divorce par exemple ou parce que votre propriétaire a repris possession du logement. Dans le cas d’une transition de ce genre, alors que vous aviez bloqué vos frais de logement, vous vous êtes contraint de revenir sur le marché, et c’est à ce moment que vous devenez financièrement très vulnérable.

Roma : Je pense que l’une des raisons pour lesquelles votre article a trouvé un écho auprès de tant de gens est qu’elle aborde de nombreux sujets, dont le montant des loyers et des coûts de logement, le lieu et la manière dont les gens choisissent de vivre et ce qu’ils font pour gagner leur vie. Maintenant, regardons vers l’avenir. Comment voyez-vous l’évolution de la situation dans ces domaines?

Erica : Il est intéressant de voir ce qui se passe sur le marché de la location. Pour la première fois depuis un moment, les loyers à Toronto et à Vancouver évoluent légèrement au lieu de continuer à augmenter très rapidement. D’autre part, nous constatons des hausses très importantes dans certaines petites villes de plus en plus éloignées des grandes villes. Je me suis donc dit que les loyers, par exemple, augmentaient vraiment. En Ontario, ils augmentent rapidement. C’est la réalité. La question est de savoir jusqu’où les loyers peuvent monter, n’est-ce pas? Car, en fin de compte, les loyers dépendent toujours de ce que les gens peuvent se permettre de payer. L’autre variable, pour les gens, c’est le revenu. Vous savez, nous avons vu des gens qui ont pu changer d’emploi et obtenir de fortes augmentations de salaire. Les pénuries de main-d’œuvre causées par la pandémie ont réellement profité aux travailleurs. Mais cela semble toucher à sa fin, et le marché de l’emploi est en train de se calmer quelque peu. Certains des plus grands employeurs du pays procèdent à des congédiements. Il y a beaucoup d’incertitude quant à la possibilité pour les gens de conserver leur emploi et d’obtenir des augmentations de salaire.

Roma : Donc, si vous êtes membre de la génération du millénaire ou de la génération Z et que vous écoutez ceci, que pouvez-vous faire pour vous positionner en vue de connaître une certaine forme de succès?

Erica : C’est vraiment la question à un million de dollars.

Roma : En fait, c’est la question à 100 000 dollars.

Erica : Que pouvez-vous faire? Vous savez, tout d’abord, si votre travail le permet, et si votre situation personnelle le permet, vous pouvez peut-être envisager de déménager loin de là où vous avez grandi. Je sais que ce n’est pas possible ou souhaitable pour tout le monde, mais c’est une chose qu’il faut peut-être envisager, peut-être y regarder de plus près que vous ne l’auriez fait autrement.

Roma : Les gens qui ont grandi dans l’une des grandes villes.

Erica : Bon. Si vous avez grandi dans l’un des marchés où l’immobilier est le plus cher, vous avez aussi la possibilité de vivre plus longtemps chez vos parents. Encore une fois, ce n’est pas possible pour tout le monde, mais il y a quelque chose à faire. C’est à considérer. Vous pouvez vraiment économiser beaucoup d’argent en restant plus longtemps chez vos parents. Il y a une autre chose que les gens font. Ils se regroupent avec des colocataires, vivent avec des colocataires plus longtemps et partagent les frais de logement plus longtemps. Cela n’est pas toujours souhaitable. Mais je pense qu’en général, la conclusion est qu’il faut être très conscient de ce qui se passe sur le marché immobilier, sur le marché de la location, et qu’il faut être stratégique, penser à l’avenir et avoir un plan.

Roma : Donc, si un revenu de 100 000 dollars est un montant qui laisse les gens anxieux et incertains, y a-t-il un nouveau chiffre, et quel serait ce chiffre?

Erica : J’ai donc fait quelques calculs et, selon l’endroit où vous vivez, il semblerait que les nouveaux 100 000 $ soient plutôt de l’ordre de 120 000, voire 150 000 $.

Roma : Après la pause, je parlerai avec Rob de la façon dont son article sur l’effondrement d’une banque américaine a été une bonne nouvelle pour les taux hypothécaires au Canada.

Rob : Pour profiter de la disparition de la Silicon Valley Bank. C’est la chance qu’attendaient les personnes qui achètent un logement ou renouvellent leur prêt hypothécaire. Le système financier mondial a été ébranlé par la faillite de la SVB, qui s’est produite lorsque la banque n’a pas pu répondre à la demande de déposants qui voulaient retirer leur argent, pour la première fois depuis la crise de 2008. La solidité financière de certaines banques suscite de réelles inquiétudes. Si vous êtes emprunteur, c’est la meilleure nouvelle depuis longtemps.

Roma : Rob, la chronique que vous avez écrite en mars 2023 sur l’effondrement d’une banque américaine a été l’un des trois articles les plus lus de l’année sur le sujet des finances personnelles. Pourquoi pensez-vous que tant de nos lecteurs s’intéressent à l’effondrement d’une banque dans la Silicon Valley?

Rob : Je pense que c’est parce que cette rubrique a suscité un certain espoir envers une baisse des taux hypothécaires. Cela ne s’est pas produit, mais à ce moment-là, le chaos semblait régner dans le système financier parce qu’une banque américaine pouvait s’effondrer. Les gens se disaient : Oh mon Dieu, est-ce que c’est comme en 2008? Les taux d’intérêt sur les marchés financiers étaient en train de baisser, et les gens croyaient que cela pourrait signifier des taux hypothécaires plus bas, ce qui serait bon pour le marché immobilier. Et je pense que les gens se sont précipités sur cet article pour lire qu’ils pourraient bénéficier d’une baisse de leurs frais hypothécaires. Cela ne s’est pas réellement produit. En fait, les taux hypothécaires ont connu de nombreuses fluctuations toute l’année.

Roma : Rob, que se passait-il sur le marché du logement et du crédit hypothécaire au Canada lorsque vous avez écrit cet article? Quelle était la situation il y a neuf mois?

Rob : Tout le monde était pétrifié par la hausse des taux hypothécaires, notamment pour les prêts hypothécaires à taux variable. Les propriétaires voyaient leurs coûts augmenter. Et si leurs paiements n’avaient pas augmenté, ils savaient qu’il y aurait des comptes à rendre. Ensuite, les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire à taux fixe ont renouvelé leurs hypothèques à un taux beaucoup plus élevé que lors du cycle précédent. Et tout le monde avait peur. Si cela ne m’est pas arrivé, cela m’arrivera un jour. Y a-t-il un espoir? Il y a bien sûr eu une brève lueur d’espoir que les taux hypothécaires pourraient soit s’orienter à la baisse, soit au moins se stabiliser.

Roma : C’était donc la première bouchée qui m’a fait comprendre que c’était en train de monter. Les gens étaient-ils préparés?

Rob : Non. Vous savez quoi? Il y a eu des gens qui ont acheté des maisons en 2021 ou 2020, on disait à ce moment que tout le monde devait avoir de l’espace. C’était la pandémie. Les gens déménageaient, la plupart du temps dans des endroits plus grands. Les taux d’intérêt étaient très bas, et il n’était pas indiqué dans les petits caractères que le coût du prêt hypothécaire pouvait augmenter de manière considérable. Il semblait que nous vivions dans un monde de taux très bas, et l’on parlait beaucoup de la possibilité que les taux restent bas pendant longtemps, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

Roma : Les acheteurs d’un premier logement auraient été durement touchés par cette mesure, car si c’est une chose de savoir qu’il est possible que les taux augmentent... C’en est une autre que de le vivre.

Rob : Vous savez, les gens qui sont propriétaires depuis 10, 15 ou 20 ans n’avaient jamais eu à faire face à ce genre de situation. Ma femme et moi avons acheté une maison au milieu des années quatre-vingt-dix, et je crois pouvoir dire sans me tromper que presque tous les renouvellements de notre prêt hypothécaire se sont faits pour un taux moins élevé. Comme je l’ai dit, nous devons gérer nos finances au cas où nos versements hypothécaires augmenteraient même s’ils n’ont jamais augmenté dans le passé, même si les taux d’intérêt baissent, baissent, baissent. Tout le monde était donc habitué à des taux très bas. Et il y a eu la pandémie, et les taux ont été bas plus longtemps, a déclaré la Banque du Canada. Je pense que les gens se sont précipités et que, s’ils ont pensé au risque, ils ne l’ont pas pris au sérieux.

Roma : L’année 2023 a montré à quel point les taux hypothécaires peuvent être volatiles. Nous savons bien que les propriétaires canadiens se débattent actuellement sous le poids de versements plus élevés. Quelles sont les perspectives pour les prêts hypothécaires? Quand croyez-vous qu’ils vont baisser?

Rob : Eh bien, nous observons sur les marchés financiers à la fin de l’année 2023 des éléments qui me font espérer que nous avons vu le pire de la hausse des taux hypothécaires et que, peut-être, nous pourrions atteindre un plateau pendant un certain temps et la Banque du Canada pourrait annoncer que l’inflation est sous contrôle et qu’elle va baisser les taux. Je pense que cela ouvrirait la voie à une baisse des taux hypothécaires. Et cela pourrait se produire en 2024. Donc, si vous renouvelez votre prêt hypothécaire en 2024, c’est une bonne nouvelle. C’est une information qui donne de l’espoir.

Roma : Je pense que cela vaut certainement mieux que de renouveler le prêt à la fin de l’année 2023.

Rob : Je pense que le dernier trimestre de 2023 pourrait presque correspondre au pic des taux hypothécaires. Et si je devais renouveler un prêt hypothécaire, je ne voudrais pas m’engager pour une longue période, car je pense que je serais très déçu dans 12 ou 24 mois.

Roma : Quelle est l’incidence de cette incertitude sur les prix de l’immobilier? Allons-nous enfin assister à une amélioration de l’accessibilité financière de l’immobilier?

Rob : Je ne sais pas. J’ai lu un document provenant de l’une des grandes banques, qui disait que l’accessibilité financière à l’automne 2023 était la pire depuis les années quatre-vingt. Et pour ceux qui ne se souviennent pas des années quatre-vingt, c’est l’époque des taux d’intérêt à deux chiffres. Je pense que les taux hypothécaires avaient brièvement été de l’ordre de 20 %.

Roma : Je me souviens que mes parents avaient paniqué à ce moment.

Rob : Autrement dit, l’accessibilité est plutôt mauvaise et la seule façon de l’améliorer est a) que les taux hypothécaires baissent ou b) que les prix de l’immobilier baissent. Je sais qu’il serait formidable que les deux se produisent, mais je pense que beaucoup de gens pensent que si les taux hypothécaires baissent, cela incitera plus de gens à entrer sur le marché immobilier, et cela fera à nouveau monter les prix. Je ne sais pas s’il y aura une récession. Je pense que les taux hypothécaires et les prix de l’immobilier pourraient baisser.

Roma : Bon. Le logement est-il un produit financier indispensable, conformément à cette idée bien ancrée dans l’esprit des Canadiens selon laquelle le logement est une valeur absolument sûre? Cette idée va-t-elle finalement être battue en brèche?

Rob : Vous voyez, j’adore cette question parce que je n’arrête pas de me demander si le marché immobilier va s’effondrer. Est-il en train de se fissurer? Je n’en vois aucun signe. Je pense que tout le monde croit que nous vivons une phase de pause et que le marché immobilier repartira au galop dès que les conditions seront réunies. Bon. Et vous savez, c’est ce qu’a fait le marché immobilier chaque fois qu’il y a eu des difficultés économiques au cours des douze dernières années. L’immobilier a marqué une brève pause avant de repartir à la hausse. Je ne sais pas si cela se produira cette fois-ci. Nous verrons bien.

Roma : Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Canadiens qui écoutent cet épisode? Doivent-ils s’efforcer d’acheter un logement, mettre tous leurs œufs dans le panier de l’immobilier, ou est-il temps d’abandonner le rêve immobilier et de travailler sur d’autres objectifs financiers?

Rob : Je pense que dire aux gens d’abandonner leur rêve immobilier est une mauvaise nouvelle, une nouvelle dure, et je ne pense pas que cette nouvelle puisse être bien accueillie. Je crois que les gens préféreraient trouver un moyen d’entrer sur le marché immobilier. Ce que je dirais, c’est qu’il faut commencer à se positionner dès maintenant pour saisir l’occasion qui s’offrira à vous. Il se peut que cette occasion ne se présente pas mais, de toute manière, vous serez prêt. Si les prix baissent et que les taux hypothécaires baissent, soyez prêts à vous lancer. Voici donc quelques suggestions. Protégez votre cote de crédit. Je veux dire que ce sera un facteur déterminant pour le type de prêt que vous pourrez obtenir pour un prêt hypothécaire. Soyez prudent à cet égard. Réduisez vos autres dettes, car elles influenceront la somme que vous pouvez emprunter. Utilisez un compte d’épargne logement comme base de votre mise de fonds. Épargnez de manière agressive. Si vous souhaitez devenir propriétaire d’un logement et que vous pensez que les 24 prochains mois pourraient être une bonne période pour vous, je pense que vous devez détourner une grande partie de votre argent vers l’épargne logement. Ça pourrait être le moment de vous lancer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il pourrait y avoir une occasion.

Roma : Bon. Alors, pour les Canadiens qui ont mis de l’argent de côté, où doivent-ils le conserver?

Rob : Mais si vous épargnez pour acheter une maison, la sécurité doit primer. Donc, c’est sur un compte d’épargne à taux d’intérêt élevé que vous devez placer votre argent. Les chiffres les plus récents que j’ai consultés indiquent que l’on peut obtenir entre 3,5 et 4 % avec une épargne sans aucun risque. C’est là que vous devez mettre votre argent. Ne le placez pas en bourse. Vous pourriez gagner, mais vous pourriez aussi voir votre argent perdre 30 % de sa valeur au cours d’un mauvais mois. Donc, restez prudents et profitez des taux très avantageux que nous avons actuellement sur les placements sans risque.

Roma : Bon. Alors, à l’horizon 2024, avec des taux d’intérêt élevés, une inflation forte, une flambée des loyers et un marché de l’emploi précaire, qu’en pensez-vous? Allons-nous connaître une récession?

Rob : Je pense que oui. Je prédis que cela se produira. Je ne sais pas dans quelle mesure elle sera prononcée. Je tiens à souligner qu’il y a toujours des récessions, de temps en temps. Elles sont inévitables. Les économies ne peuvent pas croître indéfiniment. Une réinitialisation est parfois nécessaire. Alors, il y en aura forcément une, tôt ou tard. Je pense que 2024 pourrait être l’année où il y aura une récession.

Roma : Rob, dans les trois ou quatre premières saisons de notre balado, nous parlions constamment des taux d’intérêt qui étaient très avantageux et du nombre de personnes qui essayaient d’acheter des maisons. Il y avait des guerres d’enchères, des achats frénétiques. Maintenant, la situation est différente. Les taux d’intérêt ont grimpé en flèche. L’augmentation des versements hypothécaires atteint des sommets. Mais si vous voulez acheter, vous pouvez le faire. L’une de ces périodes est-elle préférable à l’autre?

Rob : Je pense qu’elles sont toutes deux extrêmes et indésirables. Vous savez, il y avait trop de frénésie, et maintenant il y a trop de douleur. Je pense donc que nous devons nous souvenir de 2019, qui avait été une année moyenne très normale dans le domaine des finances personnelles. Vous savez, les taux d’intérêt étaient bas, mais pas au plus bas. Il y avait de l’inflation, mais ce n’était pas vraiment un problème. Les prix de l’immobilier étaient élevés et les gens se plaignaient qu’ils étaient inabordables, mais les prix augmentaient de 20 % d’une année sur l’autre et tout tenait bien en place. Tout ce que nous avons vu au cours des deux dernières années a été extrême, à la hausse, à la baisse, de côté. Tout a été d’une étrangeté stupéfiante pour les gens. Et j’attends avec impatience le retour à la normale de l’économie. Et nous pourrons cesser d’être obsédés par toute évolution des taux, par chaque changement sur le marché immobilier, parce que les choses se calmeront pendant un certain temps.

Rob : Ensuite, je vais m’entretenir avec David Berman, journaliste au Globe, au sujet de l’article très populaire qu’il a écrit sur un récent voyage de Toronto à Montréal à bord d’un véhicule électrique. Comme il l’écrit, les véhicules électriques vous font peut-être économiser un peu d’argent, mais ils ne vous font pas gagner de temps.

David : À peu près à mi-chemin de notre trajet entre Toronto et Montréal pendant la relâche de mars, je me suis arrêté pour recharger notre véhicule électrique sur une aire de repos au bord de l’autoroute. Tout semblait plutôt bien se passer avec la voiture électrique à ce moment de notre voyage. Nous économisions déjà beaucoup sur l’essence, et il avait été facile de trouver une station de recharge rapide disponible lorsque nous avions besoin de refaire le plein d’énergie. Mais j’étais loin de me douter que le mécontentement grondait parmi mes passagers à l’arrêt suivant, également pour charger. Ils se sont un peu énervés. Ma fille a posé quelques questions depuis la banquette arrière. Pouvons-nous repartir? Elle était impatiente. Qu’attendons-nous? Nous chargeons. Ma femme lui a répondu cela avant que nous reprenions notre trajet de 550 kilomètres vers Montréal, trajet qui a pris, je suis gêné de l’admettre, près de huit heures. Oui. Pour l’aller seulement.

Rob : Les lecteurs du Globe sont manifestement très intéressés par les voitures électriques, mais la popularité de votre article suggère qu’ils sont en fait en train de découvrir ce nouveau type de véhicule. Que voulez-vous dire aux gens au sujet de la vie en voiture électrique?

David : Tout d’abord, je dirais que j’aime beaucoup ma voiture électrique. Je ne reviendrai jamais à un véhicule à moteur thermique. Jamais, au grand jamais. Je suis totalement convaincu par les véhicules électriques. Mais cela ne veut pas dire que les véhicules électriques ne présentent aucun inconvénient. Depuis un an et demi que je suis propriétaire de ma voiture, je me suis rendu compte qu’il y a, avec un véhicule électrique, des choses qui se passent bien et d’autres qui se passent moins bien.

Rob : Pouvez-vous nous préciser quelques points forts et quelques points faibles?

David : Pour les points forts, c’est simple. Bien évidemment, nous économisons sur l’essence. Je peux laisser la voiture tourner au ralenti en attendant ma fille au cours de danse classique sans craindre d’émettre des gaz nocifs. L’inconvénient, c’est que quand vous roulez, cela peut être un peu plus compliqué. Nous allons voir cela avec plus de détails. Si nous parcourons une plus grande distance, disons si nous roulons plus de deux ou trois heures, il faut alors prévoir un temps supplémentaire considérable pour la recharge. Je crois que c’est la plus grande faiblesse. L’autre chose à laquelle il faut s’habituer, c’est qu’on ne peut pas tenir pour acquis qu’il y aura une station de recharge au moment et à l’endroit où on en aura besoin.

Rob : Aujourd’hui, il est question de réduire les prix des véhicules électriques, car la demande ne suffit pas à absorber tous les véhicules qui sont construits. Pensez-vous que c’est un argument suffisant pour attendre si vous voulez un véhicule électrique?

David : Je pense qu’il est tout à fait justifié d’attendre. Oui. Les prix baissent en même temps que la technologie s’améliore. Les constructeurs automobiles ne cessent de proposer des modèles plus récents et plus performants. L’efficacité s’améliore. C’est parfait. Cela dit, je pense que si vous avez besoin d’une voiture maintenant, les véhicules électriques sont une excellente option pour les raisons que je viens d’évoquer. Vous savez, ils sont fantastiques à conduire, ils sont économes en énergie et ils sont propres. Et si vous envisagez de passer d’une vieille voiture à essence à une voiture électrique, ce n’est pas un mauvais moment pour le faire si vous avez besoin d’un nouveau véhicule. Si vous n’en avez pas besoin, attendez.

Rob : Avez-vous bénéficié d’incitatifs financiers pour l’achat de votre véhicule électrique? Pensez-vous que les gouvernements vont multiplier les incitatifs pour atteindre leurs objectifs en matière d’adoption des véhicules électriques?

David : Oui. J’ai bénéficié d’une remise de 5 000 dollars du gouvernement fédéral. Malheureusement, le gouvernement provincial de l’Ontario n’offre pas d’aide pour l’installation d’une borne de recharge à mon domicile. Donc, 5 000 dollars, et c’est tout. Mais cela m’a aidé à prendre la décision de passer à l’électricité. Cela a été un petit coup de pouce supplémentaire pour me permettre de franchir cette étape. Et cela a aidé financièrement, aucun doute.

Rob : En tant que spécialiste des finances personnelles, je dois dire que je suis un peu horrifié par le montant que les gens dépensent pour leur voiture. Par exemple, le paiement mensuel moyen a augmenté et atteint près de 1 000 dollars. Les gens étirent ces prêts sur sept ans avec les véhicules électriques. Je sais qu’ils sont relativement chers à l’achat, mais parlez-moi du coût de leur possession, du carburant et de l’entretien.

David : C’est une réponse qui est encore en cours d’élaboration, parce que je n’ai que deux ans d’expérience. Mais d’après ce que j’ai calculé et ce que j’ai expérimenté jusqu’à présent, il faut soustraire différentes économies du coût initial réel de la voiture. Dans mon cas, ma voiture coûtait 50 000 dollars et j’ai calculé, d’après mes habitudes de conduite, que j’économiserais au moins 1 000 dollars par an sur l’essence. Net du coût net de l’électricité. Sur dix ans, j’estime donc que j’économiserais environ 10 000 dollars. J’ai donc pris ce prix de 50 000 dollars, j’ai retranché 10 000 $ et je suis arrivé à 40 000 $. Pour ce qui est de l’entretien, je le répète, je n’en suis qu’au début, mais il y a moins de pièces mobiles. Il n’y a pas d’huile à changer, sauf en cas de problème catastrophique non couvert par la garantie. Je me suis dit que j’économiserais sans doute quelques dollars sur l’entretien. J’ai donc ramené le prix de départ de 50 000 dollars à environ 30 à 35 000 dollars. Cela reste une voiture coûteuse, mais c’est beaucoup mieux que les 50 000 dollars du départ.

Rob : Et je crois que le prix moyen d’un véhicule au Canada est bien supérieur à 40 000 dollars, vous pouvez donc le ramener à 30 000, ce qui est en réalité tout à fait raisonnable. David, nous avons fait un épisode de Test de résistance sur les véhicules électriques il y a quelque temps, et à l’époque, ceux-ci étaient en quelque sorte quelque chose que l’on pouvait envisager à condition d’être doué pour la technologie ou d’être vraiment préoccupé par l’environnement. Ce n’était pas encore un produit de masse. Pensez-vous que le véhicule électrique est un produit de masse aujourd’hui? Convient-il à la famille en général?

David : Les véhicules électriques conviennent à un plus grand nombre de personnes. Mais ils ne le sont pas encore pour tout le monde. La courbe d’apprentissage d’un véhicule électrique est assez prononcée. J’avais l’habitude de plaisanter en disant que c’était comme donner un ordinateur portable à quelqu’un qui vit au 19e siècle. Dans certains cas, il y a beaucoup à apprendre. Leur fonctionnement est très différent. Il y a encore un volant et des freins. Mais à part cela, tout est très différent. Il y a donc beaucoup à apprendre. Il y a une chose qui est très différente : la recharge. Les infrastructures sont très différentes. Elles ne sont donc vraiment pas pour tout le monde. Mais alors qu’il y a quelques années, ces voitures étaient plutôt destinées aux passionnés de technologie et aux écologistes purs et durs, je pense qu’elles s’adressent désormais à un public plus large. Selon moi, la plupart des gens devraient y réfléchir sérieusement, même s’ils ne conviennent pas à tout le monde.

Roma : Merci d’avoir écouté cet épisode de Test de résistance. Cette émission a été produite par Kyle Fulton, Anna Stafford et Emily Jackson. Notre productrice exécutive est Alisha Sawney. Merci aux journalistes du Globe and Mail Erica et David de nous avoir accordé de leur temps.

Rob : Vous trouverez Test de résistance (en anglais Stress Test) partout où vous écoutez des balados. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous cinq étoiles et faites-le connaître à vos amis. Dans l’épisode de la semaine prochaine, nous discuterons de quelques résolutions en matière de finances personnelles qui peuvent vous aider à aborder la nouvelle année.

Roma : En attendant, retrouvez-nous sur le site du Globe and Mail. Merci à tous de nous avoir écoutés.