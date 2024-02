You had your best-laid plans and then COVID-19 came along and hammered the entire economy. But you’ve got this – if you have the right information. Join Rob Carrick and Roma Luciw on Stress Test, a podcast guiding you through one of the biggest challenges your finances will ever face.

Roma: Vous êtes un jeune diplômé, vous êtes enthousiaste à l’idée d’entamer votre carrière. Vous voyez une offre d’emploi en ligne qui vous convient parfaitement. Vous peaufinez votre CV. Vous l’envoyez. Vous faites le suivi et vous attendez. Et vous attendez. Vous attendez. Vous attendez.

Rob: Et vous n’avez jamais de nouvelles. Vous postulez pour un poste légèrement différent. Toujours rien. Vous n’êtes pas le seul. Les demandeurs d’emploi de niveau qui débutent et les professionnels qui sont au chômage depuis peu ont du mal à trouver un emploi, car ils sont en concurrence pour les postes à pourvoir.

Roma: Bienvenue à Test de résistance, une baladodiffusion sur les finances personnelles pour les milléniaux et les membres de la génération Z. Je m’appelle Roma Luciw, je suis rédactrice en chef de la rubrique des finances personnelles du Globe and Mail.

Rob: Et je m’appelle Rob Carrick, je suis chroniqueur en finances personnelles au Globe and Mail. Cela fait quelques années que les employés avaient le vent en poupe sur le marché de l’emploi. Ils pouvaient négocier des salaires plus élevés, le travail à distance et des avantages sociaux.

Roma: Mais l’équilibre des forces est revenu en faveur des employeurs. Ceux-ci sont plus pointilleux à l’égard des personnes qu’ils embauchent et moins généreux à l’égard de ce qu’ils offrent. Rob, il y a un an, nous avons fait un épisode de notre balado sur le pouvoir de négociation des employés. Rappelez-nous ce qui se passait à l’époque.

Rob: Les employeurs étaient désespérément à la recherche de travailleurs et offraient tout ce qu’ils voulaient aux gens pour qu’ils acceptent de venir travailler pour eux. Vous souhaitez travailler à distance? Sans problème. Vous voulez une prime? Sans problème. Vous voulez des avantages sociaux de plus? Sans problème. Ils devaient pourvoir des postes, alors ils négociaient. Mais depuis, l’économie a ralenti. Les taux d’intérêt élevés que nous avons connus ont fait leur travail et ralenti l’économie. Et le marché de l’emploi se dégrade petit à petit. Le taux de chômage est en hausse et il n’y a plus la même concurrence entre les chercheurs d’emploi. Rob, pensez-vous que nous sommes en train de revenir au monde de l’emploi d’avant la pandémie, lorsque la concurrence était rude et qu’il était particulièrement difficile de trouver un premier emploi pour lancer sa carrière?

Roma: C’est tout à fait vrai. Et vous et moi savons également qu’il y a toujours eu des cycles de ce type sur le marché de l’emploi. Mais je pense que nous revenons à cette période. Je crois que les gens vont devoir travailler beaucoup plus dur pour obtenir leur premier emploi. Il y aura beaucoup plus d’entretiens. Les entreprises seront beaucoup plus hésitantes. La concurrence pour les emplois est intense en ce moment, car il y a beaucoup d’incertitudes et les employeurs hésitent. C’est ce que nous constatons chez presque tous nos interlocuteurs qui débutent sur le marché du travail. Et ce n’est pas facile pour eux.

Rob: Notre premier invité est un jeune diplômé qui a envoyé plus de 100 CV avant de décrocher un poste. C’est ce que nous allons voir après la pause.

Ayushi: Je m’appelle Ayushi. J’ai 26 ans et je vis dans la région de Toronto, en Ontario.

Roma: Ayushi est arrivée ici en 2021 et a étudié la communication d’entreprise et le marketing en tant qu’étudiante étrangère. Elle espérait trouver un emploi dès la fin de ses études en avril.

Ayushi: Je savais que je voulais entrer sur le marché du travail le plus rapidement possible, car vivre dans la région de Toronto est devenu hors de prix. C’est pourquoi je voulais absolument un emploi à temps plein. L’été dernier, j’ai aussi appelé en 2022 l’une des principales jeunes entreprises technologiques canadiennes dans le domaine de la finance, je pensais que ce serait bon pour ma carrière. Mais ça ne veut pas dire que j’ai commencé à chercher un emploi, n’est-ce pas? Vous savez, j’avais commencé en janvier, j’avais commencé à me préparer, à partir de janvier 2023.

Roma: Elle a obtenu un stage plutôt facilement, et se disait donc que ce serait la même chose pour trouver un emploi à temps plein. Elle a tissé des liens au cours de discussions autour d’un café et a cherché un emploi sur LinkedIn et sur Indeed, mais sa recherche de trois mois s’est transformée en quatre mois, puis cinq.

Ayushi: J’ai soumis ma candidature pour plus de 100 emplois. Même quand j’avais des examens, même lorsque j’allais à l’école vers la fin du semestre, j’y consacrais environ deux à trois heures par jour, car on m’a dit que chaque candidature doit être accompagnée d’un curriculum vitæ personnalisé. Pour chaque emploi auquel je postule, je dois modifier mon curriculum vitæ et réfléchir aux mots-clés qui figurent dans la description du poste et faire des modifications en conséquence. J’y ai donc passé trois heures en moyenne chaque jour pendant près de trois mois. Même quand j’ai décroché mon diplôme, je ne pouvais y consacrer qu’une heure ou deux par jour, car j’avais un autre travail. Je travaillais à temps partiel pendant mes études, pour subvenir à mes besoins.

Roma: Ayushi a soumis sa candidature pour tous les postes de débutant dans son domaine. Le salaire est compris entre 40 000 et 50 000 dollars. L’une de ses principales frustrations est que les emplois décrits comme des emplois de débutant requièrent souvent plusieurs années d’expérience.

Ayushi: Et il y avait beaucoup de divergences quant au nombre d’années d’expérience requises. Les exigences varient pour un même poste de coordonnateur de compte. Parfois, ils recherchent une personne ayant trois à cinq ans d’expérience. Parfois, ils se contentent de quelqu’un qui n’a qu’une expérience de travail en alternante pendant les études. L’absence d’uniformité entre les titres m’a donc certainement fait perdre du temps, j’ai dû adapter mon curriculum vitæ en conséquence. J’ai donc soumis ma candidature principalement pour des postes de débutant, mais de nombreux postes de niveau intermédiaire étaient également annoncés comme des postes de débutant. Et j’ai dont postulé dans ces cas aussi, pour tenter ma chance. Le taux de réponse a été assez faible. Je n’avais une réponse que si je parvenais à contacter un membre de l’équipe qui se cachait, pour en discuter autour d’un café, ou à envoyer un simple message direct sur LinkedIn pour dire que j’avais envoyé ma candidature. Je recevais une petite notification indiquant que quelqu’un avait consulté ma candidature. Mais à part cela, le taux de réponse était vraiment moyen. Au bout d’un mois ou deux, je recevais un courriel de refus.

Roma: En juillet, elle a renoncé aux postes à temps plein et a commencé à postuler pour des stages. Elle a finalement décroché quelque chose en août. La paie était légèrement supérieure au salaire minimum.

Ayushi: L’un des points positifs de cette offre était que les heures supplémentaires sont rémunérées, ce qui n’était pas le cas dans la plupart des autres offres. J’ai également bénéficié de quelques congés payés et d’un peu de liberté pour travailler à la maison, ce qui m’a semblé assez fou au début de ma carrière de stagiaire.

Roma: Son employeur l’a promue à un poste à temps plein en novembre, six mois après avoir décroché son diplôme.

Ayushi: Si quelqu’un m’avait dit que je ferais un stage après avoir cherché un emploi pendant trois mois, je ne l’aurais certainement pas cru parce que mon expérience dans mon premier programme coopératif s’était plutôt bien passée. Mais les choses ont changé assez rapidement après l’été 2022. J’ai vu un millier de candidats même pour une demande de stage sur LinkedIn. Je suis certain qu’il y a aussi beaucoup de gens qui envoient leur curriculum vitae par courriel. C’était donc un défi pour moi. Je n’acceptais pas cette nouvelle réalité. Mais en juillet, j’étais vraiment frustrée et j’avais aussi des soucis d’argent. Quand vous êtes étudiante, vous subvenez à vos besoins, vous payez tout de votre poche. J’ai donc pris une décision. Mais je savais je

n’accepterais pas n’importe quoi. On m’a proposé un stage non rémunéré. J’ai refusé parce que je ne peux pas, dans la situation actuelle, survivre avec un stage non rémunéré.

Roma: Pour ceux qui sont encore aux études, Ayushi conseille de commencer leur recherche d’emploi un an avant d’obtenir leur diplôme, pour pouvoir commencer à se constituer un réseau. En tout cas, elle n’a pas l’intention de chercher un nouvel emploi de sitôt. Elle est heureuse là où elle est, et elle a l’impression d’avoir eu de la chance.

Ayushi: Il s’agit en quelque sorte d’avoir de la chance aujourd’hui, en postulant sur LinkedIn avant tout le monde, après quoi quelqu’un télécharge probablement votre curriculum vitae avant qu’un millier de candidatures arrivent. C’est pourquoi je n’ai pas eu l’impression que mon embauche était justifiée par mes compétences! En fait, j’ai eu l’impression que j’étais là au bon moment.

Roma: Notre prochain invité est un jeune homme de 36 ans qui a commencé sa carrière en 2010. Il fait partie du deuxième groupe de candidats qui se pressent sur le marché de l’emploi, à savoir les personnes qui ont perdu leur emploi récemment.

Dan: Je m’appelle Dan et je vis à Toronto.

Roma: Dan a un MBA et a travaillé pendant près de dix ans dans plusieurs grandes banques canadiennes. En 2021, il s’est orienté vers le secteur de la technologie et a accepté un poste dans une jeune entreprise bien connue. À l’époque, le marché de l’emploi était en pleine effervescence et il avait l’impression de contrôler la situation.

Dan: J’ai postulé pendant un mois environ. Au cours de cette période, j’ai passé des entretiens finaux avec huit entreprises, je crois. J’ai reçu trois ou quatre offres. Et alors même que j’occupais ce poste, je recevais des messages de recruteurs pour d’autres postes. En outre, les personnes avec lesquelles je travaillais changeaient constamment. Donc, comme chez mon ancien employeur, tout le monde partait dans des entreprises différentes, petites ou grandes, mais certaines d’entre elles étaient des marques assez connues. Certains d’entre eux sont partis dans la Silicon Valley et à San Francisco.

Roma: Dan avait un salaire de base de 142 000 $, et une rémunération totale d’environ 170 000 $. Puis, en 2022, le secteur de la technologie a commencé à éprouver des difficultés.

Dan: Cela faisait environ un an que j’y travaillais, et je m’y plaisais beaucoup. Ensuite, il y a eu des congédiements, qui ont tout de suite eu des conséquences sur mon équipe: mon patron et certains des collaborateurs les plus expérimentés ont été congédiés. À ce moment-là, il est évident que mon rôle a changé à cause de mes sentiments à

l’égard du travail et de la sécurité psychologique qu’il m’apportait. Pendant les trois derniers mois, j’ai donc craint en permanence d’être visé par la vague suivante de congédiements, car cela s’était déjà produit à plusieurs reprises au cours de mon année de travail. Donc, oui, je veux dire, cela s’est transformé d’un endroit génial à un endroit moins génial, avec de l’anxiété, entre autres. Et j’ai fini par être congédié. Je dirais que j’ai été à la fois surpris et pas surpris, si vous comprenez ce que je veux dire. Selon moi, on ne croit jamais vraiment qu’on en arrivera là, quel que soit le rôle. Vous savez, la plupart des entreprises ne devraient y avoir recours qu’en dernier recours. Mais je pense que, malheureusement, lorsque le marché est à la baisse, on apprend qu’en fin de compte, c’est le résultat qui compte.

Roma: Il a bénéficié d’une indemnité de congédiement de quelques mois et a pris un peu de temps pour se ressaisir avant de commencer à chercher un nouvel emploi.

Dan: Je ne suis pas remontée à cheval immédiatement. Je pense que j’étais assez déprimé à ce moment-là. Puis, je me suis relancé et j’ai recommencé à soumettre ma candidature pour de nombreux postes tous les jours. Mais il m’a fallu un mois pour en arriver là. Et mon budget était plutôt serré. Lorsque vous ne savez pas quand vous allez recevoir votre prochain salaire, c’est vraiment difficile de dépenser, pour n’importe quoi. Vous vous retrouvez donc en fait isolé chez vous, c’est ça? Si j’ai envie de sortir pour prendre un café, dois-je le faire et dépenser mon argent, ou dois-je rester chez moi sans rien faire? C’est devenu un peu comme une prison d’une certaine manière, quand vous ne savez pas quand vous recevrez votre prochaine paie.

Roma: Dan a remarqué une énorme différence entre sa recherche d’emploi récente et celle qu’il a effectuée en 2021.

Dan: Avant, j’avais plusieurs entretiens par semaine. C’était l’été dernier. Vers la fin, quand j’ai fini par décrocher ce rôle, on me rappelait pour un entretien toutes les deux ou trois semaines. Et je peux vous dire ce que je vois et ce que j’entends sur le marché. Je ne voudrais pas être au chômage en ce moment, je ne vois même pas d’emplois qui sont offerts. Je postulerais sur LinkedIn. À l’époque, je soumettais ma candidature pour plusieurs emplois par jour. Aujourd’hui, si je devais chercher un emploi, je n’en vois au mieux qu’un par semaine qui me semble correspondre à ce que je veux faire.

Roma: Se retrouver sans emploi.

Dan: Vous savez, vous commencez à vous interroger sur votre valeur. Vous vous demandez si vous êtes vraiment bon dans ce domaine, ou si vous pensez seulement être bon. Et vous vous demandez si vous êtes arrogant, ou si vous êtes réaliste. Ce

sont des forces extérieures. Est-ce un peu des deux? Est-ce que je suis trop dur avec moi-même, est-ce que je suis en train de tout remettre en question? Et inévitablement, vous ne savez plus vraiment que croire. Par exemple, vous avez vu par le passé que vous excelliez dans des entreprises dont vous n’entendez plus parler, et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher d’intégrer ces expériences. Dans de telles circonstances, il est inévitable de s’en prendre à soi-même. Vous commencez à vous remettre en question. Les endroits avec lesquels j’ai progressé n’étaient pas ceux qui auraient figuré en tête de ma liste. J’ai eu l’impression de reculer par rapport à ce que je faisais avant. Mais en fin de compte, il faut bien payer les factures, et c’est un sentiment désagréable que de se sentir obligé de faire quelque chose comme ça. Je sais que beaucoup de gens le font, mais ce n’est pas agréable, alors que l’on pense que les choses vont bien pour vous que, tout d’un coup, vous faites du surplace?

Roma: Finalement, Dan a dû revoir ses attentes à la baisse.

Dan: Même lorsque j’ai décroché mon poste actuel, j’ai parlé de ce que je voulais au recruteur, et je n’ai pas été pris au sérieux, c’était impossible de s’approcher de cela. Et cela m’a amené à me demander si je valais vraiment cela. Vraiment. Vous savez, je suis sûr qu’en écoutant cela, il y a des gens qui vont se poser des questions. Peut-être ce type est-il naïf. C’est peut-être le cas, d’ailleurs. Je ne sais pas. Mais en fin de compte, je voyais les chiffres qui étaient brandis au-dessus de moi comme une carotte. Et tout d’un coup, quand c’est quelque chose de différent, on se sent mal. N’est-ce pas? On commence à essayer de déterminer où se situe cette limite. Quelle est ma responsabilité, quelle est la responsabilité du marché? En ce qui me concerne, je me suis inévitablement tourné vers moi-même, et ce n’est pas très agréable.

Roma: Au cours de ses six mois sans emploi, Dan a eu des entretiens avec environ 25 responsables de recrutement et a fait des missions à domicile pour sept entreprises. Il a fini par décrocher un emploi dans une grande entreprise canadienne d’un nouveau secteur, avec un salaire proche de celui de son emploi dans le secteur technologique. Mais il sait que les emplois dans le domaine de la technologie, comme celui qu’il occupait avant, sont rares.

Dan: La réalité, actuellement, c’est que le marché est inondé et que la situation est bien pire que l’année dernière. Mais si vous voulez recruter quelqu’un qui a travaillé chez Amazon, pour 70 % de ce qu’il recevait auparavant, ils sont sur le marché aujourd’hui. Toutes les grandes entreprises ont fait des congédiements. Il y a donc trop de talents pour qu’il soit possible de rivaliser. Vous savez, je me souviens d’un entretien, j’étais deuxième, et ils m’ont simplement dit, écoutez, il y a quelqu’un qui a plus d’expérience dans ce secteur spécifique. J’ai compris. Il semble donc que ce n’est même pas vous qui êtes en question. C’est le marché. N’est-ce pas? Et ce n’est pas facile. Je travaille

aujourd’hui dans une grande entreprise que je n’aurais jamais crue aussi sexy, et cette entreprise reçoit plus de candidatures qu’elle ne peut en traiter.

Roma: Quels conseils donnerait-il à quelqu’un qui vient d’être congédié?

Dan: Je l’ai encore donné à quelques amis récemment. Si vous êtes congédié, pansez vos plaies. Soyez attentif à vos sentiments. Comme si vous étiez en deuil. Vous vivez une perte très lourde. Et cela peut être effrayant, surtout lorsque vous ne savez pas ce qui vous attend après, des étapes importantes ou du travail, les factures, et tout ce qui va avec. Je dirais donc qu’il faut absolument prendre le temps d’être à l’écoute de ses sentiments, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de ressentir un sentiment d’épuisement. Mais je pense qu’il y a autre chose. Il faut essayer de ne pas être trop dur avec soi-même. Vous ne trouvez pas? Par exemple, pour le poste pour lequel j’étais finaliste, je n’ai pas eu de nouvelles par la suite. C’est juste que mon concurrent était meilleur que moi. C’est tout. N’est-ce pas? Gardez à l’esprit qu’une grande partie de tout cela ne relève pas de vous. C’est une question de marché. Le marché est inondé. Il y a tant de gens qui cherchent en ce moment. Donc, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas les personnaliser la situation et essayez de reconnaître qu’il y a d’autres facteurs, en dehors de vous, pour l’emploi que vous voulez.

Roma: Après la pause, un recruteur va nous parler du changement de pouvoir sur le marché de l’emploi et de la manière de s’adapter à cette dynamique.

Rob: Jermaine L. Murray est un recruteur et un coach de carrière basé à Toronto. Jermaine, le marché de l’emploi, en 2022, a été le meilleur que j’aie vu dans ma carrière. Comment les choses ont-elles évolué depuis sur le marché de l’emploi?

Jermaine: Je dirais plutôt que, pour moi, de mon point de vue, en particulier dans le domaine des technologies, l’année 2021 a été le sommet absolu. Et puis, au début de l’année 2022, les choses ont commencé à se gâter. C’est au début de l’année ou au début du trimestre que l’on obtient toujours les nouvelles évaluations, que les évaluations commencent à baisser dans leur ensemble. Et cela a été un déclin rapide, abrupt et déprimant. Il y a un an encore, le marché était beaucoup plus clément qu’aujourd’hui.

Rob: J’essaie de comprendre ce qui cause ce changement soudain. Qu’en est-il de l’économie? Quel est le rôle de l’économie dans tout cela?

Jermaine: L’essentiel réside dans le fait que les investisseurs veulent que l’argent leur revienne. Et il est beaucoup plus difficile de justifier certaines dépenses lorsque

l’économie est, entre guillemets, en baisse. La hausse des taux d’intérêt n’a rien arrangé. De nombreuses entreprises fonctionnaient, soit de manière aussi efficace que possible, soit en pure perte. Ou, encore une fois, elles cherchaient simplement à maximiser leurs profits. Et l’un des meilleurs moyens d’y parvenir est toujours de réduire les effectifs.

Rob: Alors, Jermaine, qu’est-ce que cela signifie pour le demandeur d’emploi?

Jermaine: Pour le demandeur d’emploi, cela signifie que la route est malheureusement beaucoup plus difficile lorsqu’il s’agit non seulement d’obtenir un emploi, mais même de décrocher des entretiens et de suivre le processus, et aussi d’exprimer ses attentes et de discuter, de négocier, parce que les employeurs ont aujourd’hui beaucoup plus de poids.

Rob: Il semble donc que le pendule soit vraiment passé de l’autre côté, car je me souviens qu’en 2021 et en 2022, il suffisait de demander. Les employeurs vous donnaient ce que vous vouliez. Vous voulez travailler à domicile. Sans problème. Si vous voulez une prime, arrangez-vous pour l’obtenir. Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui, sur le plan de ce que les employés peuvent obtenir d’un nouvel employeur?

Jermaine: Je continue à dire qu’il faut garder la même énergie pour demander ce que l’on veut. Parce que les chances que vous ayez une position de négociation suffisamment forte pour tout obtenir sont peut-être un peu plus minces qu’avant, vous devrez peut-être revoir vos attentes à la baisse. Mais on ne peut obtenir que ce que l’on demande. Et cela vaut toujours la peine de tenter sa chance! J’ai un ami qui a vécu cela l’année dernière. L’année dernière, il était à la recherche d’un emploi et il a reçu une quinzaine d’offres en deux mois. Un an plus tard, il a été congédié et il lui a fallu près de six mois pour recevoir une seule offre. Et c’était vraiment beaucoup, beaucoup moins pour quelqu’un comme lui. Dans ce cas, les employeurs savent que si les candidats adoptent une position de négociation trop forte, ils n’auront qu’à lui dire qu’ils ont d’autres candidats à qui s’adresser. La liste des candidats est longue, très longue. On le voit sur LinkedIn, pour de nombreux postes, il y a deux ou trois cents candidats en vingt-quatre heures. Beaucoup de gens souffrent en ce moment, et c’est comme ça qu’ils peuvent prendre l’avantage et se positionner.

Rob: Qu’est-ce qui est négociable aujourd’hui, dans le cadre d’une offre d’emploi, et qu’est-ce qui ne l’est pas?

Jermaine: Je dirais que l’argent est toujours négociable. J’applique une règle générale selon laquelle il faut toujours refuser la première offre, même si elle correspond à ce

que vous voulez. Je vous le dis en tant que recruteur, en tant que personne qui se trouve à l’autre extrémité du spectre : Quelle est l’offre du responsable de l’embauche? Cela dépend. C’est variable. Lorsque vous présentez l’offre au candidat, il y a comme une hésitation de 20 secondes, comme si tout était ralenti de 20 %, parce que vous êtes anxieux et que vous espérez, s’il vous plaît, qu’il dise oui et signe ici. Mais ils craignent que vous leur répondiez : Il faut que j’y réfléchisse. Je dois en parler à mon conjoint. Vous savez, il y a toujours des réactions négatives. Il faut s’y attendre. C’est pourquoi je dis toujours que vous avez droit à une passe gratuite. En effet, seuls les employeurs les plus déraisonnables et mesquins peuvent prendre mal le fait que quelqu’un leur fasse une contre-offre. N’est-ce pas? Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Mais vous devriez demander plus d’argent. Je pense que la question du travail à distance, de l’organisation du travail hybride de la présence sur place doit être clarifiée dès le début du processus d’embauche. C’est l’un des aspects sur lesquels les employeurs ont fait le plus d’efforts. Ils ont simplement pris position en disant : Si vous voulez vous joindre à notre équipe, nous travaillons sur place. Nous sommes en travail hybride. Nous travaillons à distance. Par conséquent, si vous soulevez cette question au début de la négociation d’un contrat, vous n’aurez peut-être pas autant de poids que si vous l’aviez fait l’année dernière.

Rob: Jermaine, l’une des choses dont je me souviens du marché de l’emploi dans les années qui ont précédé la pandémie, c’est la prévalence du marché des petits contrats et du mal que beaucoup de jeunes avaient du mal à trouver un emploi à temps plein. Cela se limitait toujours à des contrats à court ou à très court terme. Sommes-nous en train d’assister à un retour à cette situation?

Jermaine: Je dirais que les contrats à court terme n’ont jamais vraiment disparu. Le travail à contrat. Il a toujours existé. Il va et vient, comme la marée. Le problème des mises à pied, c’est qu’elles touchent surtout le secteur des technologies, qui a subi des dégâts énormes. Si j’avais connu dix employés du secteur des technologies, j’en connaîtrais au moins neuf qui sont en réalité épuisés. Oui. Tout simplement parce qu’ils sont submergés par le travail. Et maintenant, après ces congédiements, on ne peut pas dire que le travail se soit arrêté. Au contraire, il s’empile pour les employés qui sont encore là. Et à un certain moment, les entreprises font face à un blocage. Soit elles ne sont pas en mesure de produire autant qu’avant, soit elles ne sont pas en mesure de le faire dans les mêmes délais qu’avant. C’est alors qu’elles commencent à faire appel à des sous-traitants. Ainsi, dans ce type de marché, les sous-traitants seront plus en demande et les occasions seront beaucoup plus accessibles, tout simplement parce

qu’il est plus facile de faire appel à un sous-traitant. Et, vous savez, avec un sous-traitant, vous n’avez pas à vous soucier des avantages sociaux ou, dans certains cas, des syndicats. Je pense que pour quelqu’un qui est à la recherche d’un emploi et qui a du mal à trouver un emploi à temps plein, il serait judicieux d’envisager les possibilités de sous-traitance, car elles sont nombreuses actuellement.

Rob: Comment se présente le marché de l’emploi pour les débutants, et quels conseils leur donnez-vous?

Jermaine: Cela ressemble aux Hunger Games. Rob: Vraiment? Je n’en doute pas.

Jermaine : C’est vraiment brutal. J’ai l’impression d’être un débutant, comme si j’avais obtenu mon diplôme d’études secondaires en 2008. Je suis entré sur le marché du travail en 2012, dans cette période étrange où la récession venait d’avoir lieu, suivie des plans de sauvetage et du rebond. Même à cette époque curieuse, il était difficile de décrocher un emploi de débutant. Je dis souvent aux gens qu’aujourd’hui, les entreprises s’attendent maintenant à pouvoir obtenir de meilleurs talents à moindre coût. Cela est révélateur du désespoir qui règne dans le marché. On voit beaucoup de gens qui avaient une carrière de niveau moyen ou, dans certains cas, de niveau supérieur, qui sont maintenant prêts à accepter une réduction de salaire simplement pour avoir une rentrée d’argent. Et ils acceptent des emplois de début de carrière. Il est donc difficile pour quelqu’un qui débute de trouver un emploi sans les relations, le réseau, les stages et le portefeuille bien garni; vous n’aurez aucune chance face à quelqu’un qui a plus d’expérience et qui est prêt à accepter moins d’argent.

Rob: Je me pose la question suivante : quels conseils donneriez-vous à d’autres demandeurs d’emploi, à des personnes qui sont actuellement au chômage et qui luttent pour trouver leur prochain emploi? J’ai un peu peur de vous poser cette question après la réponse à la précédente, mais j’aimerais écouter ce que vous avez à dire.

Jermaine : Je dirais à tous ceux qui sont au chômage et qui ont des difficultés en ce moment, d’étudier toutes les options qui s’offrent à eux. Vous savez, c’est une période où il faut faire preuve de beaucoup de souplesse. Et je dis cela en sachant que certaines personnes peuvent ne pas avoir de marge de manœuvre en termes d’actifs, de dettes, ou de personnes à charge, comme des enfants ou des parents âgés. Mais l’une des choses que nous devons faire dans ce type de situation, c’est faire preuve de souplesse en ce qui concerne le type d’emplois que nous sommes prêts à accepter et le type de compétences que nous possédons et qui peuvent être transférables. Et puis, il faut envisager des possibilités comme un déménagement temporaire ou le travail contractuel. Je dirais qu’il faut se faire une idée de sa zone de confort, regarder ce qu’il

y a en dehors de cette zone et commencer à expérimenter. En outre, j’encourage toujours les gens à travailler leur réseau, sans relâche. Il ne faut jamais arrêter de réseauter. Toujours réseauter. Toujours! Si vous avez une conversation avec quelqu’un que vous avez croisé à l’épicerie, vous lui demandez ce qu’il fait, n’est-ce pas? Et vous le gardez à l’esprit. Ensuite, vous pouvez prévoir un suivi. Vous savez, je suis un grand amateur d’animé. J’adore parler d’animes. Vous pouvez me trouver sur Twitter, et aussi sur le groupe de discussion Reddit qui porte sur les animes. Il m’est souvent arrivé de nouer de très bonnes relations professionnelles en parlant d’animes, car les dirigeants d’entreprise ont aussi des centres d’intérêt, des passe-temps. Ça peut toujours servir! En outre, pendant que vous attendez que des offres d’emploi vous parviennent, il est toujours bon de trouver des moyens de continuer à vous développer et à accroître vos capacités. À développer de nouvelles compétences. Prenez un cours gratuit, allez sur YouTube, allez sur YouTube et mettez la main à la pâte. Et lorsque vous apprenez quelque chose, essayez de trouver des façons de l’appliquer en temps réel. Dans votre vie réelle. Par exemple, si vous étudiez l’analyse des données et que vous avez un ami illustrateur, devenez influenceur. Utilisez ce que vous avez appris sur l’analyse de données pour analyser en détail ce que votre ami réussit et ce qu’il réussit moins, et fournissez-lui un rapport. Ajoutez cela à votre portefeuille. Vous êtes maintenant consultant en analyse de données et votre ami est votre premier client. Recommencez avec autre chose. C’est ainsi que l’on se renouvelle, que l’on s’améliore. Et dans certains cas, cela peut même se traduire par des occasions rémunérées, qui peuvent déboucher sur la création de votre propre entreprise. C’est comme cela que de nombreux entrepreneurs se sont lancés.

Rob: Jimi, que dites-vous aux personnes qui ne sont pas actuellement heureuses dans leur emploi, en cette période de congédiements? Je suis sûr que, dans beaucoup d’entreprises, il y a des gens qui se sentent surchargés. Ils s’efforcent de faire le travail de ceux qui ont quitté l’entreprise. Ils sont malheureux et se demandent s’ils doivent chercher ailleurs. Que leur dites-vous? Quelle est la stratégie?

Jermaine : J’ai deux choses à dire. D’abord et avant tout, je dis toujours qu’il faut traiter son emploi comme un partenaire. Comme un partenaire amoureux. Si quelqu’un était toxique, si quelqu’un vous rabaissait, vous le laisseriez tomber, non? Vous le laissez tomber et vous trouvez quelqu’un d’autre avec qui passer du temps. C’est la même chose pour votre emploi. La deuxième chose, c’est l’analogie sportive que Kawhi Leonard a inspirée. On joue pour le nom qui est inscrit sur le devant du maillot, mais on est loyal au nom qui est inscrit au dos. Soyez sans pitié. Je dis toujours aux gens qu’ils doivent toujours passer des entretiens. Et toujours réseauter. Je vais faire des entretiens avec vous parce que vous voulez savoir ce que vous pouvez obtenir sur le marché, de sorte que si vous décidez de rester chez votre employeur actuel, ce sera un choix éclairé, et non un choix fait dans l’ignorance. Comme ça, vous savez toujours ce

que vous pouvez obtenir sur le marché libre. Ma deuxième raison, c’est que la meilleure chose à faire est de passer un entretien pour un poste qui ne vous intéresse pas, parce que c’est là que vous pouvez demander les choses les plus ridicules et voir jusqu’où vous pouvez aller. Si vous avez passé quatre entretiens pour des emplois qui ne vous intéressaient pas et que vous vous êtes dit : Je gagne actuellement 50 000 dollars, je vais leur demander si je peux travailler à distance et obtenir 100 000 dollars. Si trois de ces employeurs vous proposent un emploi à distance à 100 000 dollars et si vous décidez de conserver votre emploi actuel à 50 000. Ce sera une décision prise en connaissance de cause. C’est pourquoi il est toujours dans votre intérêt de savoir ce qui se passe sur le marché et de garder toutes les portes ouvertes.

Rob: Que vous commenciez à chercher ou que vous soumettiez votre candidature depuis de nombreux mois. Il est clair que la dynamique du pouvoir s’est déplacée en faveur de l’employeur, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les employés. Rob, quels conseils donnez-vous aux jeunes adultes qui naviguent dans le marché actuel?

Rob : Premièrement, il faut se rendre à l’évidence : le formidable marché de l’emploi de 2021 et 2022 est en train de s’évanouir avec la récession qui s’annonce. Il faut s’attendre à ce que les employeurs envisagent de réduire leur personnel, mais aussi de trouver des moyens créatifs d’attirer de nouveaux employés. Vous pouvez encore négocier avec votre employeur éventuel sur le salaire, les avantages sociaux et le travail à distance, mais n’insistez pas trop. N’oubliez pas que votre pouvoir n’est plus ce qu’il était. Troisièmement. Quelques réflexions pour les personnes qui sont bloquées et ne trouvent pas d’emploi. Envisagez d’accepter un contrat ou de déménager. Développez également vos compétences pour améliorer votre curriculum vitæ et travaillez votre réseau pour dénicher des emplois qui pourraient vous convenir.

Rob : Merci d’avoir écouté cet épisode de Test de résistance. Cette émission a été produite par Kyle Fulton, Anna Stafford et Emily Jackson. Notre productrice exécutive est Alisha Sawney. Merci à Ayushi, Dan et Jermaine de nous avoir raconté leurs histoires.

Vous trouverez Test de résistance en anglais (Stress Test) partout où vous écoutez des balados. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous cinq étoiles et faites-le connaître à vos amis.

Dans notre prochain épisode de Test de résistance : Avoir un animal de compagnie semblait être une bonne idée pendant la pandémie, mais s'occuper d'un chien est un engagement à long terme, et pour certains, la facture devient salée.

En attendant, retrouvez-nous sur le site du Globe and Mail. Merci à tous de nous avoir écoutés.