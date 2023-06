You had your best-laid plans and then COVID-19 came along and hammered the entire economy. But you’ve got this – if you have the right information. Join Rob Carrick and Roma Luciw on Stress Test, a podcast guiding you through one of the biggest challenges your finances will ever face.

ROB : Pour la plupart des jeunes Canadiens dans la vingtaine, acheter une maison est aussi réaliste que voyager dans le temps.

ROMA : Après la flambée de l’immobilier, année après année, on pouvait espérer une chute brutale 2023. Or, même si les prix ont baissé, la hausse des taux hypothécaires a fait en sorte que l’immobilier reste aussi inabordable.

ROB : Bienvenue à Test de résistance, une baladodiffusion sur les finances personnelles pour les milléniaux et les membres de la génération Z. Je m’appelle Rob Carrick, je suis chroniqueur financier au Globe and Mail.

ROMA : Et je suis Roma Luciw, rédactrice en chef de la section des finances personnelles du Globe and Mail.

ROB : Le printemps est la saison de l’immobilier au Canada, ce qui signifie que le complexe industriel de l’immobilier nous bombarde de pressions pour que nous achetions une maison. Mais dans l’épisode de Test de résistance d’aujourd’hui, nous voulons parler de la réalité à laquelle sont confrontés les milléniaux, et surtout les membres de la Génération Z. Les prix de l’immobilier sont si élevés que beaucoup d’entre eux ne seront jamais propriétaires d’un logement, notamment dans les grandes villes canadiennes. C’est comme ça.

ROMA : Pour ceux qui ne peuvent pas compter sur l’aide de leur famille ou n’ont pas un salaire surdimensionné. L’achat d’une maison n’est pas du tout réaliste d’un point de vue financier. À Toronto ou à Vancouver, il faudrait des dizaines d’années à un aspirant à la propriété pour amasser une mise de fonds, même pour un appartement, et encore plus pour une maison. ROB : Nous savons que les Canadiens sont vraiment obsédés par l’accession à la propriété. Par conséquent, le fait que de nombreux jeunes Canadiens paient un loyer plus élevé que jamais et ne seront peut-être jamais propriétaires peut en déranger plusieurs. Or, c’est bien la réalité actuelle. Et nous sommes des journalistes qui rapportent les faits, ce que nous entendons et ce que nous voyons. Pour avoir une idée de ce que ressentent les jeunes de 20 à 30 ans à ce sujet, nous avons fait un sondage en ligne la semaine dernière. Environ 1 500 personnes nous ont répondu. Qu’est-ce qui vous a sauté aux yeux dans ce qu’ils ont dit?

ROB : Ce qui m’a frappé, c’est le nombre élevé de répondants qui ont de sérieux doutes ou qui sont convaincus qu’ils n’y arriveront jamais. Quelque 44 % des répondants se trouvent dans ces deux catégories : ils abandonnent ou sont très dubitatifs. Seulement 19 % sont convaincus qu’ils réussiront à se lancer sur le marché immobilier, ce que je trouve incroyable, car être propriétaire de son logement doit être la principale aspiration financière au Canada. Et pourtant, 20 % des répondants seulement estiment qu’ils seront en mesure de le faire.

ROMA : Pendant une période, Rob, nous avons pensé que les taux d’intérêt plus élevés allaient faire chuter les prix. Que s’est-il passé?

ROB : La correction dans le secteur immobilier a donc porté sur les prix, mais n’a pas favorisé l’accessibilité. Les prix ont baissé, mais les taux d’intérêt ayant augmenté, les deux événements se sont en quelque sorte annulés. Et cela a empêché toute amélioration de l’accessibilité financière.

ROMA : Il y a une autre chose, Rob, dont vous et moi avons beaucoup parlé au fil des ans : que ce que vous voulez, qui vous êtes et comment vous choisissez de construire votre vie à 25 ans est forcément très différent de ce que ce sera à 45 et à 65 ans. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?

ROB : Bien sûr. Vous savez, la vingtaine est la décennie où on commence à s’établir. Et je ne voudrais pas tirer de conclusions à long terme sur l’état de vos finances en fonction de ce que vous faites dans la vingtaine. La vingtaine, c’est le moment de découvrir ce qui vous intéresse, de vous orienter, de tenter de vous lancer dans votre carrière. Donc, si vous achetez une maison quand vous êtes dans la trentaine, je pense que c’est vraiment très bien. En fait, j’ai déjà écrit des articles sur la façon d’acheter une maison à 40 ans, de rembourser le prêt hypothécaire et d’avoir un peu d’épargne-retraite supplémentaire vers la fin et de prendre sa retraite à un âge décent. Et tout se passe bien. Je ne voudrais donc pas que les gens commencent à penser que l’achat d’un logement est définitivement rayé de leur liste simplement parce qu’à 27 ans, tout n’est pas encore réglé.

ROMA : Tout en même temps. Nous devons reconnaître que pour un nombre croissant de Canadiens, l’accession à la propriété ne sera pas possible, et ce n’est pas un drame. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Vous ne faites rien de mal. Vous pouvez mener une vie merveilleuse, heureuse et épanouie. Et je pense qu’il est important de reconnaître que cela se produit dans tout le pays. C’est pourquoi, dans cet épisode, nous explorons les raisons pour lesquelles les gens renoncent à l’accession à la propriété et comment ils envisagent leur avenir financier. Notre premier invité arrive après la pause.

MIKE : Je m’appelle Mike. Je suis originaire de Hamilton, en Ontario, et j’ai 27 ans.

ROMA : Mike travaille comme agent de validation dans le domaine du financement automobile. Même s’il ne s’inquiète pas de ses finances au quotidien, il a certaines préoccupations pour le long terme.

MIKE : L’accession à la propriété ne semble pas être une option pour moi, en tout cas dans les 20 prochaines années, c’est le moins que l’on puisse dire. Cela me rend un peu anxieux. D’une certaine manière, il est utile de savoir que beaucoup de mes pairs sont dans le même bateau; mais il est également un peu décourageant de savoir que certains de mes pairs sont dans le même bateau, parce que ce n’est pas vraiment un problème. C’est un problème plus vaste.

ROMA : Pour l’instant, Mike vit chez sa mère.

MIKE : Ainsi, d’une certaine manière, elle lui offre temporairement une importante marge de manœuvre financière temporaire. Mais d’une manière générale, j’ai tendance à consacrer tout l’argent dont je dispose au remboursement des 33 000 dollars de dettes d’études que j’ai contractées.

ROMA : Si le logement était moins cher, il a déclaré qu’il économiserait pour avoir une mise de fonds. L’immobilier est devenu beaucoup plus cher dans sa ville natale, au cours de la dernière décennie.

MIKE : L’immobilier a déjà été relativement abordable. Certes, l’accessibilité financière n’était pas une préoccupation importante quand j’ai terminé le secondaire en 2013. Si je suis allé à l’université, c’est en partie parce que je pensais que cela m’aiderait à acheter une maison. Les loyers ont évidemment augmenté, et je crois que c’est une de mes grandes préoccupations, même si je suis relativement confiant dans ma capacité à augmenter mes revenus.

ROMA : Mike gagne environ 40 000 $ par an. Sa situation professionnelle ne peut que s’améliorer, mais cela ne lui suffira probablement pas pour acheter une maison.

MIKE : La propriété, c’est une chose à laquelle j’aspirais, surtout pour la sécurité et la liberté, à la fois pour ne pas avoir à redouter d’être évincé pour des rénovations et parce que, si vous voulez faire des réparations dans votre maison, vous pouvez les faire quand vous le voulez et selon les normes que vous établissez, vous pouvez par exemple réparer votre salle de bain, comme vous le voulez et non selon le montant que le propriétaire juge approprié. Vraiment? Je suppose que le rêve canadien stéréotypé, c’est en quelque sorte s’offrir le luxe d’être propriétaire d’un logement. Ma mère était propriétaire, mes grands-parents ont été propriétaires après avoir immigré au Canada dans les années 1950. Des expériences d’accession à la propriété plutôt positives. Avant, en s’appliquant, il était possible d’y arriver. Mais oui, cela semble être une bonne affaire.

ROMA : Mike est actuellement célibataire, il n’a donc pas besoin de beaucoup d’espace. Il estime qu’il lui en coûterait au moins 500 000 $ pour acheter ce qu’il veut à Hamilton, et il faudrait que les choses changent pour qu’il puisse se le permettre.

MIKE : Je dirais que pour atteindre le demi-million de dollars, en supposant que les prix ne bougent pas, il me faut au moins l’un des deux éléments suivants. La première serait une augmentation significative de mon revenu. Évidemment, plus vous pouvez épargner pour la mise de fonds, plus vous avez de marge de manœuvre, et plus les versements hypothécaires deviennent abordables. Une autre solution, même si je sais que cela ne m’arrivera pas, serait qu’un membre de ma famille me donne une somme suffisante pour que j’aie une mise de fonds sur une maison.

ROMA : À ce stade, Mike n’envisage pas d’acheter une maison.

MIKE : Pour moi, l’idée de renoncer à l’accession à la propriété peut avoir un côté pratique. Il est certainement facile de ne pas avoir à se préoccuper des prix de l’immobilier tous les jours, tout le temps. Cependant, je ressens une certaine amertume. L’une des idées avec lesquelles j’ai grandi, c’est que l’accession à la propriété était quelque chose de réaliste pour quelqu’un qui s’applique. Je pense qu’une partie de mon amertume vient d’une perspective historique, d’une baisse du niveau de vie par rapport aux générations précédentes.

ROMA : Mike n’est pas seul. Aucun de ses amis proches n’est propriétaire non plus.

MIKE : Ils vivent tous chez leurs parents. Cependant, je dois dire qu’au moins deux d’entre eux vivent chez leurs parents pour économiser afin d’avoir une mise de fonds pour acheter une maison. C’est une mise en garde importante.

ROMA : Il remarque une grande différence entre eux et ceux qui sont propriétaires de leur logement.

MIKE : En général, ils ont bénéficié de l’aide de leurs parents pour la mise de fonds. Je dirais que c’est de loin le facteur le plus important. J’ai même entendu mieux. Lorsque les taux d’intérêt des prêts hypothécaires ont augmenté, certains parents ont pris en charge les quelques centaines de dollars qui se sont ajoutés au versement mensuel. En outre, beaucoup d’entre eux viennent de milieux plus aisés, de la classe moyenne ou de classes supérieures. En général, ils semblent avoir choisi des carrières qui leur permettent non pas de gagner plus d’argent, mais d’atteindre une meilleure situation salariale plus rapidement que certains d’entre nous, qui sommes des travailleurs. J’ai aussi remarqué que certains ont un ou une partenaire qui gagne aussi bien sa vie. Il est évidemment beaucoup plus facile de payer son hypothèque avec quelqu’un qui a un revenu décent et qui paie sa part. J’aime bien plaisanter avec mes amis en disant que je ne savais pas, quand j’étais au secondaire, que mon absence de vie amoureuse aurait un tel impact sur mes finances.

ROMA : Cela dit, Mike n’est qu’au milieu de la vingtaine. Beaucoup de choses pourraient changer. Il envisagerait même de s’installer en Alberta pour les possibilités d’emploi et pour l’accessibilité financière.

MIKE : En ce qui concerne les étapes que je me suis fixées en ce sens, je dirais que je veux progresser dans ma carrière, gagner plus d’argent n’a jamais été une mauvaise chose, dans la plupart des cas. Je pense que je devrais peut-être commencer par me lancer sur le marché de la location, puis voir comment cela se passe, et éventuellement déménager dans une région moins chère lorsque je progresserai dans ma carrière. Oui, je dirais que, comme l’accession à la propriété, c’est quelque chose d’important. J’ai l’impression que l’accession à la propriété, pour moi, c’est presque les ligues majeures. Mais vous savez, ce n’est pas trop grave d’abandonner des rêves aussi irréalistes.

CODY : Je m’appelle Cody. Je vis à Toronto et j’ai 31 ans.

ROB : Notre prochain invité est un consultant en entreprise d’une trentaine d’années. Il a suffisamment économisé pour avoir une mise de fonds pour acheter un appartement, mais il ne pense pas que cela vaille la peine d’acheter en ce moment.

CODY : Aujourd’hui, mes finances sont essentiellement constituées de liquidités; j’ai épargné environ 160 000 dollars en liquidités. J’aurais le droit de retirer 35 000 dollars de mon REER pour acheter une première maison, j’aurais environ 30 000 dollars dans mon compte d’épargne libre d’impôt, le tout entièrement disponible et prêt à être utilisé pour l’achat d’une maison, ce qui me donne en fait une mise de fonds de 250 000 dollars. Mais même avec un tel montant, quand même substantiel, pour acheter un condo d’une chambre à Toronto, de 700 à 800 000 dollars, avec une mise de fonds de 200 000 $, cela représente encore 3 500 dollars par mois en versement hypothécaire, sans compter les impôts fonciers et les frais de condo. Pourtant, j’ai un revenu décent, un peu plus de 100 000 dollars par an avant impôts. Et même avec un tel salaire, je consacrerais plus de 50 % de mes revenus à mon prêt hypothécaire et à mon logement, ça n’a évidemment aucun sens. Vous savez, cela soulève la question de savoir s’il est encore judicieux de vivre à Toronto, dans la grande région de Toronto, ou même en Ontario, alors qu’il existe des marchés beaucoup plus abordables ailleurs, à l’ère du travail à domicile et à distance. Il y a bien sûr d’autres facteurs, comme la proximité des amis proches. J’ai 31 ans. Me serait-il facile de me créer un nouveau réseau dans une nouvelle ville? Bon, j’aurais peut-être une maison. Formidable. Mais est-ce que j’aurais un réseau social comparable à celui que j’ai à Toronto? Le revers de la médaille, c’est qu’il y a beaucoup de gens qui, comme je l’ai dit, ont eu la possibilité de se servir de leur premier appartement ou de leur première maison pour passer à quelque chose de plus grand. Ils disposent donc non seulement de liquidités pour leur mise de fonds, mais aussi d’une valeur nette considérable dans leur maison qui s’est appréciée grâce au marché. Et même si je me suis bien débrouillé à la bourse, mon portefeuille ne s’est quand même pas apprécié de plus de 30 % par an pendant dix ans.

ROB : Les collègues de Cody qui ont acheté au début de la vingtaine ont une longueur d’avance, mais Cody n’était pas prêt à le faire dès sa sortie de l’université.

CODY : En fait, rétrospectivement, quand je repense à 2020, avec mon niveau de confort et ma tolérance au risque à l’époque, je ne pense pas que j’aurais pu agir différemment. Vous savez, à l’époque, j’aurais pu acheter un appartement de 300 000 dollars avec une mise de fonds largement inférieure. Mais je venais de décrocher mon diplôme. Je n’avais pas le même sentiment de sécurité d’emploi qu’aujourd’hui. Je ne m’étais pas encore établi professionnellement. Et vous savez, 300 000 dollars quand vous en gagnez 50 000 par an, c’est très différent d’un appartement de 700 000 dollars quand vous en gagnez un peu plus de 100. L’engagement financier est évidemment plus considérable, c’est un chiffre qu’il faut réussir à digérer. Mais de manière générale, je me sens quelque peu isolé en tant qu’acteur potentiellement rationnel dans un marché très irrationnel.

ROB : Même avec ce qu’il a épargné, il n’envisage pas de se lancer dans le marché pour le moment.

CODY : En fait, sauf en cas d’un énorme afflux d’argent inattendu dans ma vie, je pense que j’ai renoncé à l’objectif à court terme d’accéder à la propriété dans la région du Grand Toronto. À Toronto, et même en Ontario, d’ailleurs. Je pense que cela ne pourra pas répondre fondamentalement à mes désirs, compte tenu de ma capacité à payer. C’est pourquoi je ne pense pas que mon désir soit complètement irréaliste pour le commun des mortels. Je pense que le désir d’avoir un logement sûr et propre qui peut être son chez-soi ne devrait pas être inaccessible pour la grande majorité des gens. Je pense que chacun a droit à un logement de qualité qu’il peut être, je l’espère, son chez-soi. Vous voyez ce que je veux dire? Je n’ai pas de problème à être locataire. Je pense que la location est intéressante pour beaucoup de gens et qu’elle va continuer à être intéressante pour beaucoup de gens, dans toutes les fourchettes de revenus. Mais pour moi, il y a une fierté d’être propriétaire. J’aimerais pouvoir peindre un mur ou rénover ma cuisine sans demander la permission à personne. Formidable. J’aimerais pouvoir faire ça. C’est le genre de choses que l’on ne peut pas faire quand on est locataire. Je dois dire que j’ai abandonné ce rêve. La route pour y parvenir n’est plus évidente.

ROB : Pour l’instant, il vit chez ses parents.

CODY : Ça a été un déménagement lié à COVID. Et cela a été relativement cohérent, vous savez, mes parents sont évidemment très généreux et ils me soutiennent, cela m’a permis d’épargner encore plus. Mais encore une fois, j’en reviens à la question de savoir si cela en vaut la peine. Mon taux d’épargne pourra-t-il dépasser la hausse du marché? De manière réaliste, on peut dire que la réponse a été donnée au cours des cinq dernières années. Non. Absolument pas. Il est fondamentalement difficile pour les personnes de mon âge, même avec un revenu relativement stable et solide, de dépasser la hausse du marché. Pour en revenir à l’équation du risque du passé, il est ou il était logique, rétrospectivement, de se surendetter avec un prêt hypothécaire, en 2010, en raison de la seule augmentation de la valeur d’un appartement qui est passée de 300 000 dollars qui en vaut aujourd’hui 700 000. Donc, même si c’était déjà un peu beaucoup à l’époque, en supposant que votre revenu ait raisonnablement augmenté au cours des dix dernières années et que la propriété se soit appréciée, vous disposez maintenant d’une importante valeur nette qui peut être transférée vers une nouvelle propriété ou vers une propriété plus petite, une propriété à la campagne, une propriété à l’extérieur de l’Ontario. Par exemple.

ROB : Pour l’avenir, Cody est prêt à quitter la région de Toronto.

CODY : Je pense que j’avais en tête d’acheter une maison sûre, propre et économe en énergie. Mais cela signifie-t-il une maison individuelle avec un jardin, des arbres et ainsi de suite, pour un mode de vie durable dans lequel une famille peut s’épanouir? Ou plutôt un appartement, pour être proche des autres, de la vie sociale, des amis, de la vie au centre-ville? D’un autre côté, je m’intéresse davantage depuis quelque temps à la recherche d’une propriété à la campagne, un terrain peut-être, quelque chose de petit, même s’il doit s’agir de la construction ou de la rénovation sur une propriété. Cependant, même en dehors de la région du Grand Toronto, la valeur des propriétés reste relativement élevée. J’ai déjà entendu dans votre balado que même des endroits aussi au nord que Bury sont devenus inaccessibles pour les milléniaux moyens. Cela m’a vraiment secoué, et je me suis demandé quelle était la situation dans l’Est. J’ai eu la chance de me rendre dans l’Est du pays pour le Nouvel An cette année, et j’ai trouvé que les prix à Halifax étaient devenus vraiment fous. J’ai déjà éliminé de ma liste la Colombie-Britannique, inabordable et inaccessible, pour des raisons évidentes. Un peu comme la région de Toronto. Et il y a aussi des endroits comme Calgary ou Edmonton, où les maisons sont beaucoup plus abordables, mais cela m’a obligé à réévaluer mes désirs. Je pense que je peux maintenant réaliser un désir. Bien sûr. Par exemple, je peux m’acheter un studio dans un gratte-ciel, mais est-ce que c’est fait pour moi? Est-il plus judicieux de faire cela, au lieu de louer? Vous savez, la réponse a toujours été non. Sinon, je l’aurais fait.

ROB : À court terme, Cody a l’intention d’investir dans le compte de placement de premier acheteur, et éventuellement de louer en ville pour le moment.

CODY : Vous savez, je pense souvent aux avantages qu’il y a à vivre au cœur de la ville, surtout pour quelqu’un de jeune qui pense à sa carrière. Mais je dois dire, honnêtement, qu’après la COVID, cela a vraiment souligné le fait que dans un monde connecté, les possibilités sont partout et n’importe où. Il est possible de réussir n’importe où. Cela peut se faire grâce au travail à distance ou au travail à domicile. Cela a été extrêmement bénéfique pour bien des travailleurs. Mais il s’agit en fait de créer de se créer soi-même des occasions. J’y crois fondamentalement et je pense que je suis capable de le faire, où que je sois. Pour de nombreuses personnes, la ville est la réponse à tout. La proximité de tout, au cœur de l’action. Vous savez, j’ai vécu à New York en tant que consultant, avant de revenir à Toronto. Et c’est un autre monde. Même par rapport à Toronto, c’est vraiment une autre énergie. Les exigences professionnelles sont très différentes, et le fait d’être plus ouvert à vivre en dehors de la région du Grand Toronto ou de la ville de Toronto est en partie alimenté par les exigences économiques et par mes désirs, mais aussi par l’idée que je peux conserver le même mode de vie à distance, dans un lieu différent. Il n’est pas nécessaire que ce soit Toronto, et je pense que c’est un peu le point de vue partagé dans tout le Canada, en dehors de la région du Grand Toronto. Le Canada ne se limite pas à Toronto, il y a énormément de possibilités économiques ailleurs. J’encourage les auditeurs à saisir ces occasions car, en fin de compte, une concentration encore accrue dans le marché de Toronto ne fera rien pour résoudre notre problème.

ROB : Après la pause, nous entendrons notre prochain invité, qui vit sur la côte ouest.

RYAN : Oui. Je m’appelle Ryan. J’ai 37 ans et je vis à Victoria, en Colombie-Britannique.

ROMA : Après avoir terminé ses études de droit, Ryan a vécu à Toronto. En 2019, il est parti vers l’Ouest.

RYAN : J’ai décidé, en pensant à mon avenir et à ce que seraient les 20 ou 30 prochaines années de ma vie, qu’il ne me semblait pas possible de rester à Toronto, ou même dans la région du Grand Toronto, à long terme. J’ai trouvé un travail, c’est d’ailleurs pour ce travail que j’ai fait des études de droit. Je ne pensais pas pouvoir trouver cela un jour. Je l’ai trouvé ici, à Victoria, et le mode de vie semblait mieux me convenir. La vie y semblait un peu plus abordable en 2019. J’avais l’impression de pouvoir me bâtir une vie que je n’aurais pas pu avoir à Toronto ou dans la région. J’ai donc décidé de déménager.

ROMA : La situation financière de Ryan n’est pas compliquée. Il a un REER, un fonds d’urgence, un compte d’épargne pour les voyages et il rembourse son prêt étudiant.

RYAN : Pour faire mes études de droit. J’ai pris une marge de crédit, j’ai contracté pas mal de dettes. Je suis quelqu’un qui a travaillé pratiquement toute sa vie. Déjà pendant le secondaire, j’ai eu plusieurs emplois. J’ai travaillé pendant mon baccalauréat, j’ai travaillé pendant ma maîtrise. J’ai toujours travaillé. Lorsque j’ai commencé mon droit, les frais de scolarité étaient d’environ 16 500 dollars par an. Et quand j’ai terminé, c’était plus de 18 000. Il est donc impossible de financer cela avec un emploi d’été et un travail à temps partiel.

ROMA : Ryan consacre environ un quart de son salaire net à l’épargne et au placement. Pourtant, il doute de pouvoir devenir un jour propriétaire.

RYAN : De temps en temps, je jette un coup d’œil au marché, et je me demande si je peux rêver à l’achat d’un appartement ou d’une maison. En ce qui me concerne, je pense que l’idéal serait d’acheter une maison de ville. Je n’ai pas besoin de quelque chose de plus grand, juste quelque chose de simple. Mais je regarde les coûts. Une maison de ville coûte environ 700 000 dollars. Le calcul n’est pas trop compliqué... Aujourd’hui, si je devais en acheter une, il me faudrait une mise de fonds de 20 %, 140 000 $. Au rythme où j’économise, je n’aurai pas 140 000 dollars à investir avant 20 ans. J’aurai alors 57 ans. Je ne pense pas qu’il soit financièrement responsable de contracter un prêt hypothécaire à 57 ans, alors que je serai peut-être à huit ans de la retraite. Je croise les doigts. Alors, vous savez, autant me dire que je vais économiser deux millions. Lorsque j’ai déménagé ici, cela ne coûtait pas 700 000 dollars. Le prix était un peu plus raisonnable. Peut-être pourrais-je envisager que, dans un certain temps, je serai en mesure de trouver une telle somme, pour la mise de fonds. Mais elle ne cesse de changer. Aujourd’hui, elle s’établit à 140 000 dollars. Dans deux ans, ce sera peut-être 180 000. Du coup, j’ai l’impression que je ne serai jamais en mesure de mettre cet argent de côté.

ROMA : Il n’est pas non plus à l’aise avec les mensualités élevées d’un prêt hypothécaire. Supposons qu’il ait acheté une maison de 700 000 dollars. Les versements mensuels s’élèveraient à environ 4 000 dollars. Actuellement, son loyer est d’environ 1 300 dollars par mois.

RYAN : Je pense qu’en fin de compte, je me sens plus à l’aise de dépenser environ un quart de mon salaire pour mon logement. Ou peut-être 30 %. Je ne pense pas que je me sentirais à l’aise de dépenser plus que cela, parce qu’il me serait alors impossible d’épargner pour les imprévus, au cas où je tomberais malade, où je subirais une opération, où je devrais prendre six mois de congé pour un imprévu. Et il faut aussi que j’aie les moyens de prendre ma retraite un jour. Certains pourraient ne pas être d’accord avec le fait que je ne peux pas me le permettre. Mais vous savez, on n’a qu’une vie, et je ne veux pas passer la mienne dans la pauvreté. Je ne veux pas passer mon temps à faire des économies de bout de chandelle semaine après semaine. J’ai l’impression d’être arrivé à un moment où je peux mettre de l’argent de côté sur mon compte d’épargne. Et je suis vraiment réticent à l’idée de recommencer à vivre au jour le jour. J’hésite à mettre tous mes œufs dans le panier du logement. Vous savez, j’ai cherché à différents endroits. J’ai regardé des appartements en ville. Et pour ce que je devrais payer, je n’obtiendrais pas plus que ce que j’ai actuellement.

ROMA : Victoria est moins abordable que lorsque Ryan s’y est installé en 2019, mais il n’a pas l’intention de revenir dans l’Est. Il aime la vie sur l’île et apprécie la communauté qui s’y trouve, même s’il reste locataire.

RYAN : Je suis convaincu que cela ne changera pas. Je ne pense pas que le coût du logement baissera un jour. Je pense que l’immobilier est le secteur le plus important au Canada; de plus en plus, les gens s’appauvrissent à ce niveau afin de pouvoir épargner pour leur retraite. Je ne vois pas comment les coûts pourraient baisser. Je ne sais pas comment cela va se faire, je suis frustré parce que j’ai l’impression d’avoir travaillé toute ma vie. Il faut bien avoir un peu de certitude sur la façon dont vous allez prendre votre retraite et sur l’endroit où vous allez vivre. Et être locataire, c’est un statut précaire. J’habite dans un immeuble assez ancien, et un jour les propriétaires pourraient décider de le raser et de construire des condos à la place. Qui sait? Et je ferai quoi, moi? Je me retrouverai à la recherche d’un logement. Dans un marché locatif où on me demandera de payer presque le double de ce que je paie actuellement. Franchement, je ne vois pas. Peut-être dans une génération. Peut-être. Comme pour beaucoup de choses, je pense que les milléniaux vivent quelque chose de nouveau. Nous allons être une génération qui n’aura pas beaucoup de ce sur quoi nos parents et grands-parents pouvaient compter, parce que nous nous marions plus tard. Nous n’avons pas d’enfants, ou nous les avons plus tard, nous achetons des maisons plus tard ou nous n’en achetons pas du tout, nous prendrons notre retraite plus tard ou nous ne la prendrons pas du tout.

ROMA : Alors, que va-t-il faire de tout l’argent qu’il a économisé?

RYAN : Je mets de l’argent de côté dans un REER, j’économise ce que je peux et j’espère, je croise les doigts, que la bourse ne s’effondrera pas complètement en emportant mon épargne-retraite avec elle. Une autre solution consiste à accepter tout simplement que l’achat d’un logement n’est pas une réalité. Vous savez, à part économiser, il y a une alternative : se concentrer sur les voyages ou d’autres loisirs; c’est un peu plus enrichissant, mais c’est moins propice à la stabilité. Encore une fois, c’est moi. Troisièmement, certains de mes amis se trouvent dans une situation où, il y a 30 ans, ils auraient pu s’offrir une maison en banlieue ou même un appartement en centre-ville. Nous avons de l’argent, nous avons un revenu disponible à dépenser. Mais nous ne pouvons pas atteindre le niveau suivant. Nous ne pouvons pas passer de la situation dans laquelle nous nous trouvons à celle où nous pouvons nous permettre d’acheter une maison. Alors, que faisons-nous? Nous nous contentons d’accumuler des liquidités, afin de pouvoir les utiliser autrement.

ROMA : Pourtant, il lui arrive de consulter les annonces immobilières.

RYAN : Ouf... Mais c’est comme si maintenant, c’était pour l’effet comique. On y jette un coup d’œil et on se dit : « Non, c’est pas vrai! » C’est bon. Je ne le ferai pas. Ce sera autre chose. J’ai une belle vie. Cela fait des années que je n’ai pas été aussi heureux. J’ai un bon emploi, une bonne vie, un bon milieu. C’est dommage que je ne puisse pas faire toutes ces autres choses, mais je m’en sortirai. Oui.

ROMA : Notre invité d’aujourd’hui nous a prouvé que l’avenir de l’accession à la propriété au Canada n’a jamais été aussi incertain. Trois célibataires nous ont dit que le calcul était différent pour les couples. Mais les célibataires constituent un groupe démographique important au Canada. Ceux que nous avons entendus parlent de frustration et de résignation. Mais nous ne voulons pas vous laisser sans espoir. Rob, que retenez-vous de nos conversations?

ROB : Premièrement, vous avez plus de temps que vous ne le pensez pour acheter votre logement. Vous pouvez acheter à la fin de la trentaine ou même à 40 ans et avoir remboursé votre prêt hypothécaire avant la retraite. Cela s’explique par le fait qu’un grand nombre de jeunes travailleurs d’aujourd’hui continueront à travailler après 65 ans. Deuxièmement. Votre pouvoir d’achat va s’améliorer avec le temps. Vous allez avoir des augmentations et des promotions, qui vous permettront de gagner plus d’argent. Troisièmement. Être locataire à vie est un défi dans les villes où la vie est chère, mais c’est faisable, et même attrayant en raison de la liberté que cela procure. La règle, c’est que la propriété est toujours plus chère que la location. Point final. Utilisez ce que vous économisez en étant locataire pour vous constituer un patrimoine en investissant.

ROMA : C’est ainsi que s’achève la septième saison de Test de résistance. Merci de votre attention! Cette émission a été produite par Kyle Fulton et Emily Jackson. Notre productrice exécutive est Kiran Rana. Merci. Nous remercions Mike, Cody et Ryan de nous avoir raconté leurs histoires.

ROB : Vous trouverez Test de résistance en anglais (Stress Test) partout où vous écoutez des balados. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note de cinq étoiles et partagez-le avec vos amis.

ROMA : En attendant la saison prochaine, retrouvez-nous sur le site du Globe and Mail.