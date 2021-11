The table below ranks all S&P/TSX companies by indicated dividend yield, according to Bloomberg data.

Yield-paying index stocks where no credit rating is available from either Standard & Poor’s and Moody’s are excluded from the table. It is intended as a starting point for further research.

We hope the data provided is helpful and credible, but recognize it is not sufficient grounds for actual market transactions on its own.

Investors should verify the data provided and investigate all cases where “NAs” appear in the table before making buy and sell decisions.

As for methodology, we are relying heavily on long-term credit ratings from Standard & Poor’s and Moody’s. Credit rating, payout ratio and trailing price to earnings ratios are included so that investors can begin to assess the sustainability of current dividend income and the potential for dividend growth over time.

Notes on data: The dividend yield quoted is based on annualizing the most recent payment. Payout ratio may be different than elsewhere quoted due to differences in time frame used or method of calculation for after tax income.

Data is as of 10:00 a.m. ET on Friday.

Indicated Dividend Yield 5Y Dividend Growth 1Y Dividend Growth 1Y Total Return S&P LT Credit Rating Moody's LT Credit Rating Payout Ratio PE Ratio KEY-T KEYERA CORP 6.32 4.75 0.00 72.88 BBB- N-A 682.71 23.08 ENB-T ENBRIDGE INC 6.28 10.04 4.64 54.25 BBB+ Baa1 219.40 21.87 PPL-T PEMBINA PIPELINE CORP 6.09 6.01 0.80 55.05 BBB N-A N-A 15.89 GEI-T GIBSON ENERGY INC 5.99 1.19 2.96 35.59 BBB- Ba2 163.77 27.49 BCE-T BCE INC 5.42 5.09 5.09 28.56 BBB+ Baa2 132.54 19.99 TRP-T TC ENERGY CORP 5.36 9.08 7.55 31.59 BBB+ Baa2 68.32 14.29 CPX-T CAPITAL POWER CORP 5.32 7.02 6.79 38.94 BBB- N-A 250.00 29.68 SU-T SUNCOR ENERGY INC 5.17 -6.25 -35.63 116.66 BBB+ Baa1 N-A 16.64 CU-T CANADIAN UTILITIES LTD-A 4.96 6.24 1.01 22.10 A- N-A 131.95 21.44 CHP-UN-T CHOICE PROPERTIES REIT 4.86 1.71 0.00 28.37 BBB N-A 116.18 N-A AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES 4.85 8.85 2.28 -10.15 BBB N-A 44.49 25.48 GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC 4.60 5.13 1.45 42.30 A+ N-A 55.23 7.56 CRT-UN-T CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 4.60 3.81 3.72 33.85 BBB N-A 216.91 38.67 T-T TELUS CORP 4.57 6.87 7.71 30.27 BBB+ Baa1 125.93 27.35 MFC-T MANULIFE FINANCIAL CORP 4.56 9.09 2.75 36.25 A N-A 38.05 7.10 EMA-T EMERA INC 4.52 5.24 4.04 12.55 BBB Baa3 64.93 20.17 TCL-A-T TRANSCONTINENTAL INC-CL A 4.48 4.42 0.56 29.68 BBB- N-A 59.19 10.10 IGM-T IGM FINANCIAL INC 4.46 0.00 0.00 71.18 A N-A 70.14 13.09 CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES 4.44 14.81 11.21 153.64 BBB- Baa2 N-A 13.47 ACO-X-T ATCO LTD -CLASS I 4.36 10.06 4.08 15.24 A- N-A 79.02 46.24 CJR-B-T CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH 4.35 -26.77 0.00 50.60 BB N-A 28.98 6.31 BNS-T BANK OF NOVA SCOTIA 4.32 4.56 0.00 54.41 A+ N-A 66.29 11.56 RUS-T RUSSEL METALS INC 4.23 0.00 0.00 104.35 BB Ba2 385.71 7.30 POW-T POWER CORP OF CANADA 4.20 6.73 2.43 68.01 A+ N-A 58.13 10.24 REI-UN-T RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 4.16 -5.91 -27.78 65.22 BBB N-A N-A 14.68 ALA-T ALTAGAS LTD 3.95 -13.10 3.78 50.39 BBB- N-A 55.14 17.31 CM-T CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 3.87 4.22 0.34 54.80 A+ N-A 70.67 10.98 FTS-T FORTIS INC 3.81 6.13 5.76 8.20 A- Baa3 75.68 21.32 AP-UN-T ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 3.81 2.48 3.11 40.37 N-A Baa2 41.02 15.61 LB-T LAURENTIAN BANK OF CANADA 3.76 -7.48 -25.23 59.58 BBB N-A 90.17 9.32 QSR-T RESTAURANT BRANDS INTERN 3.60 28.37 -3.95 7.34 BB N-A 129.25 19.94 H-T HYDRO ONE LTD 3.50 6.47 5.01 7.18 A- N-A 33.84 19.14 INE-T INNERGEX RENEWABLE ENERGY 3.46 2.54 0.70 -13.47 NR N-A N-A N-A TD-T TORONTO-DOMINION BANK 3.44 7.91 1.61 60.67 AA- N-A 48.28 10.74 BIP-UN-T BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA 3.42 4.89 -5.92 27.86 BBB+ N-A 410.70 23.62 RCI-B-T ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 3.37 0.82 0.00 10.25 BBB+ *- Baa1 *- 63.44 16.71 SJR-B-T SHAW COMMUNICATIONS INC-B 3.30 0.00 0.00 65.21 BBB- Baa2 *- 61.07 18.12 LUN-T LUNDIN MINING CORP 3.28 N-A 126.67 34.67 NR N-A 69.58 9.80 CAS-T CASCADES INC 3.28 17.61 12.50 2.99 BB- Ba2 15.50 10.42 RY-T ROYAL BANK OF CANADA 3.25 5.92 0.70 43.24 AA- N-A 54.74 12.52 BEP-UN-T BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER 3.10 -0.47 -17.03 0.51 BBB+ N-A N-A N-A SLF-T SUN LIFE FINANCIAL INC 3.08 6.71 0.00 31.09 A+ WR (hyb) 53.54 10.94 BMO-T BANK OF MONTREAL 3.07 4.51 0.00 74.69 A+ N-A 56.14 11.91 NPI-T NORTHLAND POWER INC 3.03 2.13 0.00 -7.28 BBB N-A 62.34 49.75 GRT-UN-T GRANITE REAL ESTATE INVESTME 3.00 4.58 3.35 34.76 N-A (P)Baa2 38.32 126.93 YRI-T YAMANA GOLD INC 2.97 28.02 81.68 -33.62 BB+ Baa3 26.03 15.36 ITP-T INTERTAPE POLYMER GROUP INC 2.86 2.87 0.34 94.57 BB- Ba2 48.69 15.95 NTR-T NUTRIEN LTD 2.75 N-A -5.45 63.66 BBB Baa2 223.39 18.13 NA-T NATIONAL BANK OF CANADA 2.71 5.43 0.00 62.44 A N-A 49.55 12.30 AEM-T AGNICO EAGLE MINES LTD 2.67 31.42 70.08 -38.27 NR Baa2 44.72 20.35 IMO-T IMPERIAL OIL LTD 2.60 11.06 11.36 130.44 AA- N-A N-A 58.95 IAG-T IA FINANCIAL CORP INC 2.59 9.36 1.84 45.51 A N-A 33.99 N-A CTC-A-T CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 2.53 15.36 3.30 20.90 BBB N-A 9.52 9.53 FTT-T FINNING INTERNATIONAL INC 2.45 2.85 2.44 67.03 BBB+ N-A 57.01 20.87 CIX-T CI FINANCIAL CORP 2.44 -11.81 0.00 89.58 BBB Baa2 32.63 10.42 SAP-T SAPUTO INC 2.44 4.90 2.92 -7.10 N-A Baa1 45.54 26.02 CCA-T COGECO COMMUNICATIONS INC 2.42 10.41 10.34 16.94 BB+ N-A 29.99 12.64 FFH-T FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2.40 -2.74 -2.99 41.08 BBB- Baa3 151.65 29.77 FCR-UN-T FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 2.27 -10.16 -41.47 54.54 BBB- Baa3 7017.98 6.50 MG-T MAGNA INTERNATIONAL INC 2.07 10.89 1.35 46.60 A- A3 61.69 12.76 K-T KINROSS GOLD CORP 2.01 N-A 279.15 -33.49 BBB- Baa3 0.00 8.63 IFC-T INTACT FINANCIAL CORP 1.99 7.90 2.15 17.40 N-A Baa1 46.12 14.91 ABX-T BARRICK GOLD CORP 1.89 49.88 121.63 -36.39 BBB Baa1 25.25 16.82 EFN-T ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 1.89 21.06 44.44 9.41 BBB N-A 35.79 18.65 SPB-T SUPERIOR PLUS CORP 1.71 0.00 0.00 21.16 BB- N-A 168.31 N-A OTEX-T OPEN TEXT CORP 1.71 12.78 10.50 27.42 BB+ Ba1 68.16 42.45 MRU-T METRO INC/CN 1.55 12.30 11.11 2.23 BBB N-A 27.74 19.76 L-T LOBLAW COMPANIES LTD 1.52 6.08 8.73 48.13 BBB N-A 41.33 23.45 CNR-T CANADIAN NATL RAILWAY CO 1.49 10.98 6.96 22.76 A A2 45.93 29.15 TA-T TRANSALTA CORP 1.44 -9.96 5.97 68.75 BB+ Ba1 N-A N-A GSY-T GOEASY LTD 1.43 38.61 46.39 129.79 BB- Ba3 17.51 12.86 RBA-T RITCHIE BROS AUCTIONEERS 1.37 5.69 4.48 2.97 BB+ *- Ba2 54.12 43.25 TRI-T THOMSON REUTERS CORP 1.36 0.37 -0.47 34.56 BBB Baa2 65.83 9.32 AGI-T ALAMOS GOLD INC-CLASS A 1.32 35.47 59.90 -26.15 NR N-A 17.66 15.74 PRMW-T PRIMO WATER CORP 1.28 -0.86 -5.99 29.74 B B1 N-A 67.01 CCL-B-T CCL INDUSTRIES INC - CL B 1.20 16.65 14.08 31.74 BBB Baa2 24.29 20.17 MX-T METHANEX CORP 1.08 -27.21 -72.30 48.57 BB Ba1 N-A 15.30 WFG-T WEST FRASER TIMBER CO LTD 0.96 26.30 12.50 52.82 BBB- Baa3 7.09 3.15 CVE-T CENOVUS ENERGY INC 0.92 -29.89 -58.00 220.62 BBB- Baa3 N-A 17.80 BAM-A-T BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 0.86 7.31 2.48 77.72 A- Baa1 N-A 156.82 CP-T CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0.79 17.45 10.47 15.70 BBB+ N-A 19.60 19.84 ATD-B-T ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 0.70 19.27 28.44 10.10 BBB Baa2 13.58 16.54 WCN-T WASTE CONNECTIONS INC 0.68 8.83 3.18 23.68 BBB+ Baa2 97.66 50.78 TECK-B-T TECK RESOURCES LTD-CLS B 0.58 14.87 0.00 96.00 BBB- Baa3 N-A 10.10 DOL-T DOLLARAMA INC 0.35 8.77 12.44 16.67 BBB N-A 9.85 30.31 SNC-T SNC-LAVALIN GROUP INC 0.24 -40.01 0.00 72.40 BB+ N-A N-A N-A CCO-T CAMECO CORP 0.24 -27.52 0.00 179.73 BBB- N-A N-A N-A HBM-T HUDBAY MINERALS INC 0.23 0.00 0.00 27.92 B B2 N-A N-A GFL-T GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 0.11 N-A 32.36 80.05 B+ B1 N-A N-A FM-T FIRST QUANTUM MINERALS LTD 0.04 -7.79 0.00 87.68 B N-A N-A 27.34 Source: Bloomberg

