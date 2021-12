The table below ranks all S&P/TSX companies by indicated dividend yield, according to Bloomberg data.

Yield-paying index stocks where no credit rating is available from either Standard & Poor’s and Moody’s are excluded from the table. It is intended as a starting point for further research.

We hope the data provided are helpful and credible, but recognize they are not sufficient grounds for actual market transactions on their own.

Investors should verify the data provided and investigate all cases where “N/As” appear in the table before making buy and sell decisions.

As for methodology, we are relying heavily on long-term credit ratings from Standard & Poor’s and Moody’s. Credit rating, payout ratio and trailing price-to-earnings ratios are included so that investors can begin to assess the sustainability of current dividend income and the potential for dividend growth over time.

Notes on data: The dividend yield quoted is based on annualizing the most recent payment. Payout ratio may be different than elsewhere quoted owing to differences in time frame used or method of calculation for after-tax income.

Data is as of 10 a.m. ET on Friday.

S&P/TSX dividend stocks, by indicated dividend yield

COMPANY Ticker Indicated Div. Yld. (%) 5Y Div. Grth. (%) 1Y Div. Grth. (%) 1Y Ttl. Rtn. (%) S&P LT Credit Rating Moody's LT Credit Rating Payout Ratio P/E Ratio ENBRIDGE INC ENB-T 6.99 9.52 3.09 29.58 BBB+ Baa1 219.40 20.19 KEYERA CORP KEY-T 6.78 4.54 0.00 33.81 BBB- N/A 682.71 21.51 PEMBINA PIPELINE CORP PPL-T 6.61 5.84 0.00 35.36 BBB N/A N/A 14.64 GIBSON ENERGY INC GEI-T 6.28 1.18 2.94 15.25 BBB- Ba2 163.77 26.23 TC ENERGY CORP TRP-T 5.92 9.02 7.41 20.45 BBB+ Baa2 68.32 12.96 CAPITAL POWER CORP CPX-T 5.58 7.02 6.80 18.31 BBB- N/A 250.00 28.29 SUPERIOR PLUS CORP SPB-T 5.55 0.00 0.00 12.15 BB- N/A 168.31 N/A BCE INC BCE-T 5.32 5.09 5.11 27.80 BBB+ Baa2 132.54 20.32 SUNCOR ENERGY INC SU-T 5.32 -1.97 -4.11 53.52 BBB+ Baa1 N/A 16.19 CORUS ENTERTAINMENT CJR-B-T 5.05 -26.77 0.00 15.88 BB N/A 28.98 5.43 IGM FINANCIAL INC IGM-T 4.93 0.00 0.00 39.20 A N/A 70.14 11.83 CHOICE PROPERTIES REIT CHP-UN-T 4.89 1.41 0.00 22.51 BBB N/A 116.18 N/A CT REIT CRT-UN-T 4.87 3.87 3.81 15.23 BBB N/A 216.91 35.51 CANADIAN UTILITIES LTD CU-T 4.79 6.24 1.01 24.20 A- N/A 131.95 22.15 ALGONQUIN POWER & UTILITIES AQN-T 4.76 8.96 3.00 -8.48 BBB N/A 44.49 24.47 GREAT-WEST LIFECO INC GWO-T 4.64 5.44 2.97 30.76 A+ N/A 55.23 7.47 MANULIFE FINANCIAL CORP MFC-T 4.62 9.60 4.46 12.14 A N/A 38.05 7.00 RUSSEL METALS INC RUS-T 4.56 0.00 0.00 53.76 BB+ Ba2 385.71 6.76 BANK OF NOVA SCOTIA BNS-T 4.44 4.85 2.78 38.83 A+ N/A 46.54 11.46 TRANSCONTINENTAL INC TCL-A-T 4.43 3.99 0.56 3.37 BBB- N/A 59.95 13.86 CANADIAN NATURAL RESOURCES CNQ-T 4.41 16.27 17.50 82.25 BBB- Baa2 N/A 13.55 TELUS CORP T-T 4.40 6.68 7.26 23.44 BBB+ Baa1 125.93 28.39 LAURENTIAN BANK OF CANADA LB-T 4.38 -7.26 -12.30 34.09 BBB N/A 154.91 8.52 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CM-T 4.38 4.36 2.57 41.23 A+ N/A 41.81 10.09 POWER CORP OF CANADA POW-T 4.28 6.90 2.65 50.06 A+ N/A 58.13 8.84 ATCO LTD ACO-X-T 4.23 9.48 3.01 21.44 A- N/A 79.02 47.64 EMERA INC EMA-T 4.19 5.24 4.04 22.51 BBB Baa3 64.93 21.75 RIOCAN REIT REI-UN-T 4.18 -7.40 -33.33 43.40 BBB N/A N/A 14.86 BANK OF MONTREAL BMO-T 3.91 4.51 0.00 45.93 A+ N/A 36.56 10.85 ALTAGAS LTD ALA-T 3.90 -13.21 3.77 51.54 BBB- N/A 55.14 18.60 INNERGEX RENEWABLE ENERGY INE-T 3.89 2.38 0.00 -29.90 NR N/A N/A N/A ALLIED PROPERTIES REIT AP-UN-T 3.87 2.51 3.05 20.97 N/A Baa2 41.02 15.37 TORONTO-DOMINION BANK TD-T 3.67 7.91 1.61 40.14 AA- N/A 40.86 12.44 LUNDIN MINING CORP LUN-T 3.66 N/A 143.75 -9.76 NR N/A 69.58 8.63 NATIONAL BANK OF CANADA NA-T 3.61 6.40 5.63 39.04 A N/A 31.36 10.72 RESTAURANT BRANDS INT'L QSR-T 3.58 26.88 -3.48 1.97 BB N/A 129.25 20.52 ROYAL BANK OF CANADA RY-T 3.57 5.92 0.70 33.18 AA- N/A 39.02 12.14 FORTIS INC FTS-T 3.50 6.10 5.81 21.91 A- Baa3 75.68 23.22 BROOKFIELD RENEWABLE BEP-UN-T 3.47 -0.70 -12.50 -16.18 BBB+ N/A N/A N/A CASCADES INC CAS-T 3.45 20.11 25.00 -1.74 BB- Ba2 15.50 37.21 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE BIP-UN-T 3.40 4.52 -3.77 26.22 BBB+ N/A 410.70 23.91 ROGERS COMMUNICATIONS RCI-B-T 3.33 0.82 0.00 4.80 BBB+ Baa1 63.44 16.91 INTERTAPE POLYMER GROUP ITP-T 3.31 3.15 1.72 11.83 BB- Ba2 48.69 13.89 HYDRO ONE LTD H-T 3.25 1.65 5.01 18.53 A- N/A 33.84 20.25 NORTHLAND POWER INC NPI-T 3.17 2.13 0.00 -14.82 BBB N/A 62.34 129.29 SUN LIFE FINANCIAL INC SLF-T 3.13 7.35 5.00 28.57 A+ WR (hyb) 53.54 11.29 SHAW COMMUNICATIONS INC SJR-B-T 3.09 0.00 0.00 78.08 BBB- Baa2 61.07 19.35 GRANITE REIT GRT-UN-T 2.95 4.38 3.31 39.64 N/A (P)Baa2 38.32 133.37 CANADIAN TIRE CORP CTC-A-T 2.85 15.36 3.30 11.65 BBB N/A 9.52 9.76 YAMANA GOLD INC YRI-T 2.85 40.20 48.02 -23.82 BB+ Baa3 26.03 16.15 FINNING INTERNATIONAL INC FTT-T 2.84 3.33 4.88 20.29 BBB+ N/A 57.01 15.83 COGECO COMMUNICATIONS CCA-T 2.81 10.41 10.29 4.93 BB+ N/A 30.22 11.75 CI FINANCIAL CORP CIX-T 2.72 -11.94 0.00 73.07 BBB Baa2 32.63 10.71 IA FINANCIAL CORP INC IAG-T 2.69 10.54 7.22 34.57 A N/A 33.99 N/A AGNICO EAGLE MINES LTD AEM-T 2.68 29.77 39.36 -23.31 NR Baa2 44.72 20.51 SAPUTO INC SAP-T 2.52 4.49 2.90 -18.16 N/A Baa1 45.54 25.40 NUTRIEN LTD NTR-T 2.48 N/A -4.38 59.52 BBB Baa2 223.39 20.27 ELEMENT FLEET MGT EFN-T 2.41 22.20 36.25 -1.91 BBB N/A 35.79 17.32 IMPERIAL OIL LTD IMO-T 2.41 11.79 17.05 91.15 AA- N/A N/A 63.71 FIRST CAPITAL REIT FCR-UN-T 2.30 -12.86 -49.77 42.17 BBB- Baa3 7017.98 14.41 INTACT FINANCIAL CORP IFC-T 2.22 7.94 2.41 11.10 N/A Baa1 46.12 14.50 MAGNA INTERNATIONAL INC MG-T 2.12 10.33 0.42 15.78 A- A3 61.69 11.93 KINROSS GOLD CORP K-T 2.08 N/A 90.58 -19.51 BBB- Baa3 0.00 11.08 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD FFH-T 2.03 -2.74 -2.99 47.26 BBB- Baa3 151.65 34.54 BARRICK GOLD CORP ABX-T 1.91 55.94 137.59 -13.70 BBB Baa1 25.25 16.78 OPEN TEXT CORP OTEX-T 1.87 12.49 10.03 6.63 BB+ Ba1 68.16 39.39 RITCHIE BROS AUCTIONEERS RBA-T 1.64 5.86 5.31 -11.07 BB+ Ba2 54.12 36.35 CANADIAN NATL RAILWAY CO CNR-T 1.59 10.40 6.96 12.36 A A2 45.93 27.36 METRO INC MRU-T 1.49 12.30 11.11 20.56 BBB N/A 29.91 20.38 GOEASY LTD GSY-T 1.46 39.48 46.67 90.22 BB- Ba3 17.51 12.61 TRANSALTA CORP TA-T 1.44 2.95 8.82 46.11 BB+ Ba1 N/A N/A LOBLAW COMPANIES LTD L-T 1.41 6.33 9.38 67.57 BBB N/A 41.33 23.70 PRIMO WATER CORP PRMW-T 1.37 -1.07 -6.35 13.29 B B1 N/A 62.87 THOMSON REUTERS CORP TRI-T 1.35 0.39 -0.54 47.20 BBB Baa2 65.83 9.34 ALAMOS GOLD INC AGI-T 1.31 36.89 44.33 -11.30 NR N/A 17.66 15.78 METHANEX CORP MX-T 1.27 -22.26 -37.04 -13.17 BB Ba1 N/A 12.90 CCL INDUSTRIES INC CCL-B-T 1.24 16.00 16.67 19.02 BBB Baa2 24.29 20.30 CENOVUS ENERGY INC CVE-T 0.90 -15.24 -30.00 102.64 BBB- Baa3 N/A 18.76 ALIMENT COUCHE-TARD ATD-B-T 0.89 18.98 25.21 N/A BBB Baa2 13.58 16.24 BROOKFIELD ASSET MGT BAM-A-T 0.87 7.19 1.80 47.64 A- Baa1 N/A 184.96 WEST FRASER TIMBER CO WFG-T 0.85 27.84 19.51 48.41 BBB- Baa3 7.09 3.44 CANADIAN PACIFIC RAILWAY CP-T 0.84 15.48 6.74 3.53 BBB+ N/A 19.60 18.81 WASTE CONNECTIONS INC WCN-T 0.66 9.26 3.05 33.27 BBB+ Baa2 97.66 50.80 TECK RESOURCES LTD TECK-B-T 0.56 14.87 0.00 56.95 BBB- Baa3 N/A 10.56 DOLLARAMA INC DOL-T 0.32 8.77 12.44 22.82 BBB N/A 9.85 31.65 CAMECO CORP CCO-T 0.29 -27.52 0.00 61.40 BBB- N/A N/A N/A SNC-LAVALIN GROUP INC SNC-T 0.26 -40.13 0.00 42.65 BB+ N/A N/A N/A HUDBAY MINERALS INC HBM-T 0.22 0.00 0.00 2.95 B B2 N/A N/A GFL ENVIRONMENTAL GFL-T 0.11 N/A 32.36 28.51 B+ B1 N/A N/A FIRST QUANTUM MINERALS FM-T 0.03 -7.79 0.00 31.95 B N/A N/A 29.24 Source: Bloomberg. Data as of Dec. 31, 10 a.m. ET

