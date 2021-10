The S&P/TSX Composite climbed another 1.4 per cent for the trading week ending with Friday’s close and stands 24.3 per cent higher for 2021 so far.

According to Relative Strength Index (RSI), the benchmark as a whole is now overbought and vulnerable to a short-term pullback. The index RSI reading of 74 is well into overbought territory, above the sell signal of 70.

There are only four TSX members trading with attractive, oversold RSIs below the buy signal of 30. Shaw Communications Inc. is the most oversold company in the index, and it’s joined on the list by Great-West Lifeco Inc., Cogeco Communications Inc. and Transcontinental Inc..

There are 38 benchmark stocks trading at oversold levels with RSIs above the 70 sell signal this week.

The top 10 most overbought companies are Boardwalk REIT, Finning International Inc., Stantec Inc., Canadian National Railway Co., Granite REIT, Sun Life Financial Inc., Canadian Natural Resources, Summit Industrial income REIT, Onex Corp. and MEG Energy Corp.

There are an enormous number of S&P/TSX Composite members, 35, showing strong price momentum by hitting new 52-week highs and they are ranked by market capitalization below. The five largest stocks hitting new highs are Royal Bank, Toronto-Dominion Bank, Canadian National Railway Co., Brookfield Asset Management Inc. and Bank of Montreal.

There are no index stocks making new lows.

Stocks jumping to 52-week highs Return 1W % Return YTD % Market Cap RY-T ROYAL BANK OF CANADA 1.97 30.99 187,571,746,453 TD-T TORONTO-DOMINION BANK 2.46 28.85 162,306,935,482 CNR-T CANADIAN NATL RAILWAY CO 10.44 21.24 118,528,596,955 BAM-A-T BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 3.80 45.63 117,601,395,973 BMO-T BANK OF MONTREAL 2.10 44.06 87,904,498,261 TRP-T TC ENERGY CORP 2.46 37.21 66,281,980,852 CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES 0.84 78.83 63,462,869,054 CSU-T CONSTELLATION SOFTWARE INC 3.66 36.05 47,553,793,320 SLF-T SUN LIFE FINANCIAL INC 2.00 27.89 41,055,031,691 NA-T NATIONAL BANK OF CANADA 1.66 47.91 34,809,329,266 L-T LOBLAW COMPANIES LTD 2.01 51.73 31,994,491,615 IMO-T IMPERIAL OIL LTD 0.79 82.66 31,059,772,673 WN-T WESTON (GEORGE) LTD 0.44 46.92 20,654,916,131 WSP-T WSP GLOBAL INC 4.29 42.35 20,048,318,315 GFL-T GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 5.47 37.88 16,967,371,689 TFII-T TFI INTERNATIONAL INC 7.20 124.94 13,629,885,662 TIXT-T TELUS INTERNATIONAL CDA INC 8.78 #N-A N-A 13,078,447,179 IGM-T IGM FINANCIAL INC 3.44 45.13 11,560,349,642 FSV-T FIRSTSERVICE CORP 3.53 43.58 11,243,871,238 ONEX-T ONEX CORPORATION 8.13 34.96 8,754,977,587 CIGI-T COLLIERS INTERNATIONAL GROUP 3.05 57.90 7,930,314,118 STN-T STANTEC INC 11.95 66.87 7,572,956,098 ALA-T ALTAGAS LTD 3.12 48.26 7,497,054,358 GRT-UN-T GRANITE REAL ESTATE INVESTME 3.73 30.43 6,431,167,828 FTT-T FINNING INTERNATIONAL INC 9.66 41.74 6,061,255,477 TCN-T TRICON RESIDENTIAL INC 0.92 55.80 4,801,911,678 SMU-UN-T SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 5.68 77.60 4,161,576,416 MEG-T MEG ENERGY CORP 6.10 161.80 3,613,349,420 PSK-T PRAIRIESKY ROYALTY LTD 2.46 59.26 3,592,909,085 CWB-T CANADIAN WESTERN BANK 0.53 41.71 3,432,179,111 CRR-UN-T CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 1.64 34.93 3,003,771,373 BEI-UN-T BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7.96 65.06 2,803,533,567 ECN-T ECN CAPITAL CORP 2.23 71.85 2,669,499,067 KMP-UN-T KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 3.79 38.11 2,524,986,369 MTL-T MULLEN GROUP LTD 0.56 35.48 1,365,974,888

Overbought and oversold stocks OVERSOLD STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM PE Ratio Fwd SJR-B-T SHAW COMMUNICATIONS INC-B 23.50 35.00 32.78 -2.04 64.52 19.33 23.70 GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC 23.68 37.22 35.58 -2.89 26.35 10.33 10.87 CCA-T COGECO COMMUNICATIONS INC 29.49 107.34 115.42 0.47 12.63 12.82 10.81 TCL-A-T TRANSCONTINENTAL INC-CL A 30.51 19.55 22.62 -0.15 0.22 9.84 8.72 OVERBOUGHT STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM PE Ratio Fwd BEI-UN-T BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 86.10 55.04 41.16 7.96 65.06 #N-A N-A #N-A N-A FTT-T FINNING INTERNATIONAL INC 82.94 37.80 31.95 9.66 41.74 21.44 18.23 STN-T STANTEC INC 79.39 68.11 55.35 11.95 66.87 33.14 26.16 CNR-T CANADIAN NATL RAILWAY CO 79.03 167.01 139.52 10.44 21.24 29.54 25.53 GRT-UN-T GRANITE REAL ESTATE INVESTME 78.44 97.78 82.68 3.73 30.43 57.69 #N-A N-A SLF-T SUN LIFE FINANCIAL INC 78.09 70.15 64.33 2.00 27.89 13.01 11.22 CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES 77.64 53.58 40.46 0.84 78.83 19.41 8.79 SMU-UN-T SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 77.59 23.72 17.19 5.68 77.60 35.92 #N-A N-A ONEX-T ONEX CORPORATION 77.44 97.63 84.08 8.13 34.96 4.31 #N-A N-A MEG-T MEG ENERGY CORP 76.60 11.76 7.55 6.10 161.80 40.09 8.87 BTE-T BAYTEX ENERGY CORP 76.33 4.19 1.92 8.64 501.45 11.41 8.73 TRP-T TC ENERGY CORP 75.92 67.70 60.03 2.46 37.21 15.29 16.05 NA-T NATIONAL BANK OF CANADA 75.02 103.20 89.68 1.66 47.91 12.10 11.64 BTO-T B2GOLD CORP 74.94 5.47 5.58 10.04 -22.48 10.49 8.57 EFX-T ENERFLEX LTD 74.78 10.90 8.18 -1.76 63.22 19.04 17.27 CIX-T CI FINANCIAL CORP 74.75 27.85 21.42 5.05 82.50 9.85 8.46 RY-T ROYAL BANK OF CANADA 74.67 131.64 121.06 1.97 30.99 12.40 11.88 ERF-T ENERPLUS CORP 74.37 12.02 7.35 0.43 195.04 38.27 5.02 CP-T CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 73.70 94.07 91.74 4.39 7.32 19.52 22.61 IGM-T IGM FINANCIAL INC 73.68 48.39 42.15 3.44 45.13 13.73 11.75 ATZ-T ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI 73.60 49.53 34.18 2.82 92.28 56.73 38.82 BAM-A-T BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 73.22 74.92 60.68 3.80 45.63 154.72 32.92 ALA-T ALTAGAS LTD 73.17 26.75 23.41 3.12 48.26 18.53 18.12 FRU-T FREEHOLD ROYALTIES LTD 73.11 11.98 8.47 1.20 134.57 87.01 15.66 CVE-T CENOVUS ENERGY INC 72.84 14.81 10.34 0.49 87.98 45.59 8.33 SJ-T STELLA-JONES INC 72.37 46.28 46.39 9.17 0.22 10.79 16.85 BMO-T BANK OF MONTREAL 72.02 135.76 118.50 2.10 44.06 11.70 10.86 IMO-T IMPERIAL OIL LTD 71.40 44.35 34.04 0.79 82.66 #N-A N-A 8.12 CWB-T CANADIAN WESTERN BANK 71.33 39.40 34.08 0.53 41.71 11.42 10.79 IMG-T IAMGOLD CORP 71.23 3.64 3.76 4.72 -23.98 #N-A N-A 21.17 TA-T TRANSALTA CORP 71.12 14.30 12.07 2.30 49.00 #N-A N-A 37.34 SES-T SECURE ENERGY SERVICES INC 70.97 5.86 4.05 -0.52 135.41 #N-A N-A 234.20 TD-T TORONTO-DOMINION BANK 70.96 89.04 82.85 2.46 28.85 10.41 11.54 TFII CN Equity TFI INTERNATIONAL INC 70.89 146.11 111.70 7.20 124.94 31.70 21.95 PVG-T PRETIUM RESOURCES INC 70.86 14.69 12.98 2.72 -4.11 29.54 15.88 WSP-T WSP GLOBAL INC 70.60 170.66 137.89 4.29 42.35 42.01 33.87 CIGI-T COLLIERS INTERNATIONAL GROUP 70.47 179.93 142.47 3.05 57.90 38.52 28.16 ELD-T ELDORADO GOLD CORP 70.16 12.16 13.01 0.08 -29.22 41.05 16.66 Source: Bloomberg

