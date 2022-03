The S&P/TSX Composite rose an impressive 1.5 per cent for the trading week ending with Friday’s close but its up only 1.2 per cent for the year.

Relative Strength Index (RSI) leaves the benchmark in the higher end of technically neutral territory with a 56 reading that is closer to the overbought sell signal of 70 than the oversold RSI buy signal of 30.

Both the oversold and overbought lists of benchmark members is long this week which implies a more bifurcated market than usual. There are 20 oversold, technically attractive TSX stocks. The five most oversold companies are, in order, Martinrea International Inc., Linamar Corp., Altus Group Ltd., Enghouse Systems Ltd. and Aritzia Inc.

There are 38 overbought, technically vulnerable S&P/TSX Composite stocks this week. The top five most extended stocks are Labrador Iron Ore Royalty Co., Nutrien Ltd., Dream Office REIT, Pembina Pipeline Corp. and MEG Energy Corp.

There are 39 index members, a lot more than usual, demonstrating strong price momentum by making new 52-week highs. They are sorted by market capitalization in the table below. Enbridge Inc. is the largest stock hitting new highs, followed by Canadian Natural Resources Ltd., TC Energy Corp., Nutrien Ltd., and BCE Inc.

The list of companies hitting new 52-week lows is also sizeable at 21 members. The largest stocks are Shopify Inc., Magna International Inc., Bausch Health Companies Ltd., BRP Inc. and Lightspeed Commerce Inc.

Stocks jumping to 52-week highs Return 1W % Return YTD % Market Cap ENB-T ENBRIDGE INC 5.21 17.03 115,720,523,959 CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES 7.91 40.39 88,077,806,880 TRP-T TC ENERGY CORP 7.57 21.93 70,629,419,023 NTR-T NUTRIEN LTD 17.20 27.18 69,133,065,144 BCE-T BCE INC 5.96 8.11 64,611,599,222 SU-T SUNCOR ENERGY INC 7.00 27.93 58,658,459,083 ABX-T BARRICK GOLD CORP 7.43 28.64 54,429,736,422 T-T TELUS CORP 3.59 12.45 45,676,154,263 CVE-T CENOVUS ENERGY INC 5.10 31.66 41,482,003,288 IMO-T IMPERIAL OIL LTD 6.21 29.58 39,840,816,732 L-T LOBLAW COMPANIES LTD 5.02 2.30 35,450,106,154 RCI-B-T ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 3.71 13.33 34,759,861,469 TECK-B-T TECK RESOURCES LTD-CLS B 12.76 44.80 28,094,341,253 FM-T FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.82 27.16 26,761,495,038 WPM-T WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6.48 9.54 26,727,215,075 PPL-T PEMBINA PIPELINE CORP 8.81 21.59 25,553,842,200 WN-T WESTON (GEORGE) LTD 7.20 1.55 21,897,274,986 MRU-T METRO INC/CN 3.55 3.88 16,843,328,810 WCP-T WHITECAP RESOURCES INC 6.84 34.04 6,412,565,535 YRI-T YAMANA GOLD INC 4.59 24.25 6,296,551,817 MEG-T MEG ENERGY CORP 13.72 55.90 6,014,578,611 SSRM-T SSR MINING INC 6.17 19.11 5,591,965,505 CPG-T CRESCENT POINT ENERGY CORP 8.69 40.89 5,562,146,247 ERF-T ENERPLUS CORP 10.90 29.27 4,384,571,962 VET-T VERMILION ENERGY INC 9.02 57.42 4,378,340,544 POU-T PARAMOUNT RESOURCES LTD -A 7.86 20.51 4,265,035,735 PSK-T PRAIRIESKY ROYALTY LTD 5.78 27.66 4,226,807,790 PVG-T PRETIUM RESOURCES INC 4.28 6.57 3,600,874,050 BTE-T BAYTEX ENERGY CORP 3.68 51.41 3,472,731,286 CS-T CAPSTONE MINING CORP 24.26 35.84 3,136,492,650 TPZ-T TOPAZ ENERGY CORP 9.28 17.42 2,975,035,660 BEI-UN-T BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4.45 6.08 2,951,758,179 TVE-T TAMARACK VALLEY ENERGY LTD 10.30 42.31 2,443,209,551 FRU-T FREEHOLD ROYALTIES LTD 9.89 29.93 2,308,043,930 WDO-T WESDOME GOLD MINES LTD 12.69 38.14 2,240,595,254 PEY-T PEYTO EXPLORATION & DEV CORP 9.83 25.33 2,050,144,344 WTE-T WESTSHORE TERMINALS INVESTME 2.59 15.14 1,953,401,945 NWC-T NORTH WEST CO INC/THE 4.46 10.08 1,801,507,548 D-UN-T DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 4.36 11.49 1,317,827,645

Stocks falling to 52-week lows Return 1W % Return YTD % Market Cap SHOP-T SHOPIFY INC - CLASS A -11.08 -56.10 93,700,803,434 MG-T MAGNA INTERNATIONAL INC -17.77 -21.87 22,888,482,636 BHC-T BAUSCH HEALTH COS INC -6.01 -16.80 10,192,381,697 DOO-T BRP INC/CA- SUB VOTING -8.69 -25.03 6,689,464,880 LSPD-T LIGHTSPEED COMMERCE INC -14.69 -44.05 4,118,487,917 LNR-T LINAMAR CORP -11.97 -21.58 3,759,488,036 BYD-T BOYD GROUP SERVICES INC -4.21 -21.61 3,323,895,631 GOOS-T CANADA GOOSE HOLDINGS INC -9.60 -34.51 3,191,859,054 WEED-T CANOPY GROWTH CORP -11.76 -27.26 3,098,183,400 SJ-T STELLA-JONES INC -2.93 -3.25 2,455,077,458 AIF-T ALTUS GROUP LTD -5.35 -33.13 2,121,289,234 ENGH-T ENGHOUSE SYSTEMS LTD -16.10 -28.05 1,966,591,210 DND-T DYE & DURHAM LTD -5.03 -38.11 1,876,769,868 LEV-T LION ELECTRIC CO/THE -6.84 -23.76 1,816,425,927 LWRK-T LIFEWORKS INC -10.54 -9.12 1,586,628,316 CRON-T CRONOS GROUP INC -10.64 -19.08 1,496,061,245 NFI-T NFI GROUP INC -7.16 -13.62 1,352,950,601 MTY-T MTY FOOD GROUP INC -5.09 -22.17 1,193,173,849 BDGI-T BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTI -12.74 -16.42 906,651,419 ACB-T AURORA CANNABIS INC -12.08 -38.39 884,864,760 MRE-T MARTINREA INTERNATIONAL INC -15.74 -26.43 646,955,115

Overbought and oversold stocks on the TSX OVERSOLD STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM PE Ratio Fwd MRE-T MARTINREA INTERNATIONAL INC 19.71 8.22 11.67 -15.74 -26.43 16.99 7.35 LNR-T LINAMAR CORP 20.94 58.25 72.68 -11.97 -21.58 7.83 9.32 AIF-T ALTUS GROUP LTD 21.74 47.44 61.72 -5.35 -33.13 50.87 24.86 ENGH-T ENGHOUSE SYSTEMS LTD 22.07 34.77 52.68 -16.10 -28.05 20.62 21.36 ATZ-T ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI 22.62 44.00 44.46 -10.00 -15.28 39.66 28.57 CIGI-T COLLIERS INTERNATIONAL GROUP 23.40 158.38 167.02 -10.88 -16.06 53.93 17.73 CCL-B-T CCL INDUSTRIES INC - CL B 23.96 57.66 67.44 -3.46 -15.63 17.39 16.90 MG-T MAGNA INTERNATIONAL INC 25.00 78.76 104.85 -17.77 -21.87 11.25 9.80 POW-T POWER CORP OF CANADA 25.33 38.45 41.28 -2.18 -7.51 8.12 9.06 DOO-T BRP INC/CA- SUB VOTING 25.58 82.77 105.07 -8.69 -25.03 7.27 8.12 PBH-T PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP 26.33 111.04 127.30 -6.51 -12.01 37.63 21.15 REAL-T REAL MATTERS INC 26.91 5.13 10.87 -6.68 -37.71 1.19 14.83 BYD-T BOYD GROUP SERVICES INC 27.34 157.45 218.45 -4.21 -21.61 69.63 56.75 GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC 27.92 36.55 38.00 -2.91 -2.17 20.14 9.75 SHOP-T SHOPIFY INC - CLASS A 29.61 762.94 1668.61 -11.08 -56.10 168.49 190.80 ONEX-T ONEX CORPORATION 29.62 83.79 91.57 -3.14 -15.82 4.17 #N-A N-A LSPD-T LIGHTSPEED COMMERCE INC 30.17 28.98 89.06 -14.69 -44.05 #N-A N-A #N-A N-A ACB-T AURORA CANNABIS INC 30.26 4.28 8.43 -12.08 -38.39 #N-A N-A #N-A N-A STN-T STANTEC INC 30.61 62.10 63.06 -2.88 -12.79 28.82 20.80 SPB-T SUPERIOR PLUS CORP 30.73 11.30 14.11 -0.09 -12.29 #N-A N-A 19.28 OVERBOUGHT STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM PE Ratio Fwd LIF-T LABRADOR IRON ORE ROYALTY CO 84.90 50.65 41.62 10.33 33.17 8.64 13.34 NTR-T NUTRIEN LTD 83.71 124.82 84.02 17.20 27.18 16.70 8.28 D-UN-T DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 82.40 27.08 23.47 4.36 11.49 13.93 #N-A N-A PPL-T PEMBINA PIPELINE CORP 81.95 46.47 40.11 8.81 21.59 17.59 17.80 MEG-T MEG ENERGY CORP 80.34 19.43 10.61 13.72 55.90 109.30 8.07 OGC-T OCEANAGOLD CORP 79.29 2.75 2.30 18.97 25.45 16.92 9.50 SSL-T SANDSTORM GOLD LTD 79.22 9.91 8.56 12.35 29.00 51.37 51.45 TECK-B-T TECK RESOURCES LTD-CLS B 79.20 52.53 33.64 12.76 44.80 9.68 6.64 TRP-T TC ENERGY CORP 78.87 72.06 62.54 7.57 21.93 16.47 16.97 T-T TELUS CORP 78.67 33.18 28.89 3.59 12.45 31.06 26.95 NWC-T NORTH WEST CO INC/THE 78.27 37.57 35.16 4.46 10.08 14.14 14.44 ERO-T ERO COPPER CORP 77.50 20.34 22.27 14.33 5.80 5.91 7.79 BCE-T BCE INC 77.30 70.87 64.09 5.96 8.11 22.08 21.08 WDO-T WESDOME GOLD MINES LTD 77.03 15.78 11.89 12.69 38.14 40.73 21.55 CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES 75.84 75.64 50.64 7.91 40.39 13.33 10.86 FNV-T FRANCO-NEVADA CORP 75.78 204.43 178.63 7.70 15.09 47.24 44.13 OR-T OSISKO GOLD ROYALTIES LTD 75.57 17.24 15.74 11.19 12.34 29.07 31.12 EMP-A-T EMPIRE CO LTD 'A' 75.11 42.13 39.34 6.29 10.03 19.35 14.50 ENB-T ENBRIDGE INC 73.95 57.21 50.44 5.21 17.03 20.27 18.94 VET-T VERMILION ENERGY INC 73.81 26.65 13.19 9.02 57.42 6.71 #N-A N-A FRU-T FREEHOLD ROYALTIES LTD 73.78 15.38 10.86 9.89 29.93 6.17 18.20 LUN-T LUNDIN MINING CORP 73.72 12.89 10.81 10.35 31.68 9.49 8.85 ABX-T BARRICK GOLD CORP 73.62 30.73 25.17 7.43 28.64 21.38 22.47 WCN-T WASTE CONNECTIONS INC 73.58 171.86 159.72 9.17 -0.32 47.80 36.65 CG-T CENTERRA GOLD INC 73.34 12.71 9.78 7.12 29.64 2.74 10.93 WTE-T WESTSHORE TERMINALS INVESTME 73.17 30.88 24.02 2.59 15.14 17.23 16.63 AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES 72.48 18.75 18.55 3.37 2.35 33.78 19.63 SSRM-T SSR MINING INC 72.11 26.33 21.17 6.17 19.11 11.81 17.03 NPI-T NORTHLAND POWER INC 71.69 41.15 39.81 7.11 8.12 60.93 33.13 PVG-T PRETIUM RESOURCES INC 71.30 19.16 14.71 4.28 6.57 42.29 16.10 EMA-T EMERA INC 71.18 61.92 58.82 3.88 -1.55 15.69 20.30 BEP-UN-T BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER 71.16 48.11 46.63 7.47 5.16 #N-A N-A #N-A N-A YRI-T YAMANA GOLD INC 70.88 6.60 5.44 4.59 24.25 21.81 17.72 IMO-T IMPERIAL OIL LTD 70.73 59.56 42.26 6.21 29.58 17.32 9.08 RCI-B-T ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 70.69 68.60 62.17 3.71 13.33 19.47 17.35 TXG-T TOREX GOLD RESOURCES INC 70.60 16.50 14.20 5.30 27.00 6.36 8.75 SU-T SUNCOR ENERGY INC 70.02 40.84 30.03 7.00 27.93 15.27 9.04 MAG-T MAG SILVER CORP 70.02 22.34 22.69 5.09 13.57 228.41 53.07 Source: Bloomberg

