The S&P/TSX Composite plummeted 6.5 per cent for the trading week ending with Friday close and now sits 9.7 per cent lower for 2022. Relative Strength Index (RSI) leaves the benchmark as a whole oversold as its 26 reading is well below the RSI buy signal of 30.

There are over 60 oversold, technically attractive index constituents by RSI this week and the 25 most oversold are listed in the table below. The top five are Dream Office REIT, AltaGas Ltd., Tricon Residential Inc., Canadian Western Bank and Summit Industrial REIT.

There are no benchmark stocks trading in overbought territory above the RSI sell signal of 70. Saputo Inc. is closest with an RSI of 62.

There are no S&P/TSX Composite stocks showing strong price momentum by making new 52-week highs. There are, however, 21 companies hitting new lows and they are ranked by market capitalization in the table below.

Stocks falling to 52-week lows Return 1W % Return YTD % Market Cap RY-T ROYAL BANK OF CANADA -3.13 -5.61 174,781,372,350 MFC-T MANULIFE FINANCIAL CORP -5.88 -8.59 41,280,024,786 GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC -5.45 -17.24 28,474,931,234 POW-T POWER CORP OF CANADA -6.70 -20.73 21,958,435,583 AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES -6.84 -6.59 11,403,846,138 CHP-UN-T CHOICE PROPERTIES REIT -7.16 -10.29 9,578,324,652 TIH-T TOROMONT INDUSTRIES LTD -8.16 -13.99 8,059,945,520 ONEX-T ONEX CORPORATION -11.02 -34.22 5,595,980,678 FTT-T FINNING INTERNATIONAL INC -12.08 -8.61 4,491,255,454 PBH-T PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP -4.34 -27.80 4,063,603,540 ATZ-T ARITZIA INC-SUBORDINATE VOTI -8.11 -37.25 3,651,713,354 TCN-T TRICON RESIDENTIAL INC -9.88 -36.19 3,368,673,169 SMU-UN-T SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI -8.44 -30.42 3,034,073,538 CWB-T CANADIAN WESTERN BANK -7.52 -26.13 2,410,103,476 IIP-UN-T INTERRENT REAL ESTATE INVEST -5.67 -30.20 1,709,755,862 RUS-T RUSSEL METALS INC -12.55 -20.19 1,653,520,514 HBM-T HUDBAY MINERALS INC -10.79 -32.25 1,623,697,261 HCG-T HOME CAPITAL GROUP INC -13.81 -36.01 1,058,685,902 TXG-T TOREX GOLD RESOURCES INC -9.51 -9.51 1,021,519,967 CF-T CANACCORD GENUITY GROUP INC -15.26 -42.69 847,431,292 ARE-T AECON GROUP INC -8.77 -19.61 816,874,903

Overbought and oversold stocks on the TSX OVERSOLD STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM BEST_PE_RATIO D-UN-T DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 16.36 19.11 24.46 -8.43 -21.14 8.49 #N/A N/A ALA-T ALTAGAS LTD 17.81 25.18 27.18 -13.56 -6.03 32.15 13.42 TCN-T TRICON RESIDENTIAL INC 17.94 12.31 17.89 -9.88 -36.19 #N/A N/A 14.67 CWB-T CANADIAN WESTERN BANK 20.18 26.32 36.33 -7.52 -26.13 6.94 6.94 SMU-UN-T SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 21.30 16.17 21.52 -8.44 -30.42 26.66 #N/A N/A EMA-T EMERA INC 21.46 57.71 60.51 -7.17 -6.73 14.86 18.85 RUS-T RUSSEL METALS INC 21.79 26.20 32.65 -12.55 -20.19 3.64 7.24 BEI-UN-T BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 21.85 41.91 53.39 -10.30 -22.96 9.20 #N/A N/A TRP-T TC ENERGY CORP 21.93 65.32 66.15 -10.05 12.43 14.94 15.30 TIH-T TOROMONT INDUSTRIES LTD 22.33 97.67 110.80 -8.16 -13.99 24.69 20.76 CCA-T COGECO COMMUNICATIONS INC 22.70 90.87 104.04 -6.77 -8.54 10.02 9.77 BHC-T BAUSCH HEALTH COS INC 23.35 9.58 29.07 -6.54 -72.58 10.99 1.75 DIR-UN-T DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 23.63 11.92 15.96 -8.52 -29.48 14.81 #N/A N/A FTS-T FORTIS INC 23.85 57.96 59.40 -7.04 -3.32 22.38 20.34 FEC-T FRONTERA ENERGY CORP 24.30 10.56 10.81 -20.54 3.13 1.96 1.33 BCE-T BCE INC 24.82 61.93 66.67 -6.38 -3.24 18.25 18.12 ENB-T ENBRIDGE INC 24.98 52.71 53.55 -9.40 10.09 18.34 17.06 HCG-T HOME CAPITAL GROUP INC 24.98 24.78 37.13 -13.81 -36.01 5.43 5.48 PPL-T PEMBINA PIPELINE CORP 25.03 45.37 43.49 -12.02 21.03 15.71 16.56 CHP-UN-T CHOICE PROPERTIES REIT 25.20 13.35 14.87 -7.16 -10.29 #N/A N/A #N/A N/A FTT-T FINNING INTERNATIONAL INC 25.23 28.75 34.78 -12.08 -8.61 12.20 10.98 KEY-T KEYERA CORP 25.32 29.75 30.91 -13.34 7.05 15.28 15.83 CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES 25.38 68.35 64.24 -16.62 30.46 9.53 5.79 AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES 25.43 16.88 18.39 -6.84 -6.59 25.89 17.28 TD-T TORONTO-DOMINION BANK 25.50 86.44 94.64 -5.65 -9.25 10.79 10.26 OVERBOUGHT STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM BEST_PE_RATIO SAP-T SAPUTO INC 61.68147 27.64 Source: Bloomberg

