The S&P/TSX Composite was largely unchanged for the trading week ending with Friday’s close, falling .1 per cent. Year to date the benchmark is 11.1 per cent lower.

Relative Strength Index (RSI) leaves the index in the lower end of neutral technical territory with a 35 reading, closer to the oversold buy signal of 30 than the overbought RSI sell signal of 70.

There are 41 oversold, technically attractive benchmark companies this week, trading below the 30 buy signal. Utilities stocks dominate the top portion of the oversold list which starts with TranAalta Renewables Inc., Algonquin Power and Utilities Corp., Canadian Utilities Ltd., Fortis Inc. and Bank of Nova Scotia.

There are no overbought, technically vulnerable benchmark stocks trading above the 70 sell signal this week, thanks to recent weaker markets. There are also no index constituents showing strong price momentum by hitting new 52-week highs.

There are 18 stocks making new 52-week lows and they are ranked by market capitalization in the table below.

Stocks falling to 52-week lows Return 1W % Return YTD % Market Cap BNS-T BANK OF NOVA SCOTIA -5.10 -24.79 77,650,715,174 TRP-T TC ENERGY CORP -4.57 -1.44 58,216,743,261 BCE-T BCE INC -5.74 -8.14 53,667,314,311 GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC -1.75 -17.96 27,935,915,932 FTS-T FORTIS INC -6.60 -11.68 25,308,468,563 POW-T POWER CORP OF CANADA -2.41 -22.26 20,977,032,062 MG-T MAGNA INTERNATIONAL INC -3.70 -34.62 19,268,140,217 EMA-T EMERA INC -7.59 -8.68 15,062,598,218 AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES -9.69 -14.06 10,370,203,686 CTC-A-T CANADIAN TIRE CORP-CLASS A -1.91 -16.94 9,167,070,439 EMP-A-T EMPIRE CO LTD 'A' -3.40 -9.82 8,992,144,948 RNW-T TRANSALTA RENEWABLES INC -6.94 -18.78 3,941,577,455 PBH-T PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP -3.74 -31.30 3,778,265,642 GOOS-T CANADA GOOSE HOLDINGS INC -6.66 -55.16 2,235,194,610 CJT-T CARGOJET INC -0.20 -32.58 1,975,831,625 LB-T LAURENTIAN BANK OF CANADA -3.03 -23.50 1,287,913,729 ECN-T ECN CAPITAL CORP -4.19 -13.96 1,123,688,778 ASTL-T ALGOMA STEEL GROUP INC -12.49 -33.39 953,500,561

Oversold stocks on the TSX OVERSOLD STOCKS RSI 14D PX LAST MOV_AVG_200D LAST_CLOSE_TRR_1WK LAST_CLOSE_TRR_YTD PE_RATIO BEST_PE_RATIO RNW-T TRANSALTA RENEWABLES INC 9.63 14.76 17.46 -6.94 -18.78 28.66 19.92 AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES 9.77 15.36 18.13 -9.69 -14.06 22.46 14.66 CU-T CANADIAN UTILITIES LTD-A 16.55 36.20 38.24 -8.92 1.41 13.38 15.71 FTS-T FORTIS INC 18.73 52.87 60.31 -6.60 -11.68 20.31 18.00 BNS-T BANK OF NOVA SCOTIA 20.81 65.24 83.36 -5.10 -24.79 7.69 7.71 ACO-X-T ATCO LTD -CLASS I 21.44 42.80 44.27 -6.27 2.56 12.25 12.19 HR-UN-T H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 22.10 10.43 12.83 -5.31 -15.40 7.79 14.31 PBH-T PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP 22.33 84.67 106.01 -3.74 -31.30 20.49 14.75 TRP-T TC ENERGY CORP 22.33 57.53 67.00 -4.57 -1.44 13.58 13.75 CJR/B-T CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH 22.72 2.38 4.26 -2.48 -47.94 3.43 4.27 CHR-T CHORUS AVIATION INC 23.44 2.34 3.55 -11.03 -29.52 #N-A N-A 3.66 EMA-T EMERA INC 23.73 56.37 61.18 -7.59 -8.68 14.30 18.23 NPI-T NORTHLAND POWER INC 23.98 40.94 39.88 -3.87 9.03 35.09 22.36 POW-T POWER CORP OF CANADA 24.52 31.33 37.20 -2.41 -22.26 10.52 7.73 LB-T LAURENTIAN BANK OF CANADA 24.52 29.67 40.32 -3.03 -23.50 6.13 5.90 AIF-T ALTUS GROUP LTD 25.14 44.68 51.64 -3.69 -36.29 60.54 24.60 MRE-T MARTINREA INTERNATIONAL INC 25.27 8.55 9.54 -9.42 -24.41 29.97 4.06 BEP-UN-T BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER 25.39 43.02 46.37 -8.03 -2.21 #N-A N-A #N-A N-A BCE-T BCE INC 26.03 58.89 66.27 -5.74 -8.14 16.89 17.27 INE-T INNERGEX RENEWABLE ENERGY 26.11 17.54 18.38 -4.52 -3.73 190.10 #N-A N-A NWH-UN-T NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 26.50 10.71 13.06 -4.26 -19.57 10.81 #N-A N-A CPX-T CAPITAL POWER CORP 26.86 46.98 43.95 -5.65 23.38 19.28 14.83 WTE-T WESTSHORE TERMINALS INVESTME 27.06 26.68 30.63 -1.57 6.61 16.30 16.77 EIF-T EXCHANGE INCOME CORP 27.64 41.91 43.75 -2.68 2.43 19.45 10.23 CIGI-T COLLIERS INTERNATIONAL GROUP 27.64 127.77 159.16 -6.13 -32.71 34.94 11.71 SIA-T SIENNA SENIOR LIVING INC 27.79 11.79 14.08 -2.98 -17.55 172.33 #N-A N-A EMP-A-T EMPIRE CO LTD 'A' 27.98 34.26 40.10 -3.40 -9.82 14.23 11.44 GEI-T GIBSON ENERGY INC 28.06 22.50 24.65 -2.30 2.64 21.55 16.15 CAE-T CAE INC 28.39 21.11 30.57 0.14 -33.59 32.29 19.17 ECN-T ECN CAPITAL CORP 28.50 4.58 5.81 -4.19 -13.96 #N-A N-A 11.63 MFI-T MAPLE LEAF FOODS INC 28.62 20.53 27.13 -0.34 -27.81 38.41 17.98 BB-T BLACKBERRY LTD 28.75 6.55 8.50 -5.52 -44.92 #N-A N-A #N-A N-A TOY-T SPIN MASTER CORP-SUB VTG SHR 29.04 41.87 45.11 -3.19 -13.17 10.35 13.93 CFP-T CANFOR CORP 29.07 19.95 26.38 -0.40 -37.27 2.11 6.27 BAM-A-T BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 29.15 57.14 65.95 -5.14 -25.42 188.73 14.70 BIP-UN-T BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA 29.30 49.86 51.82 -7.92 -0.86 44.39 57.67 CJT-T CARGOJET INC 29.33 113.11 154.57 -0.20 -32.58 10.01 16.98 LNR-T LINAMAR CORP 29.34 55.22 60.42 -9.29 -27.42 10.47 6.93 AP-UN-T ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 29.35 27.49 39.00 -1.77 -35.50 34.90 #N-A N-A OTEX-T OPEN TEXT CORP 29.65 36.50 51.42 -0.87 -38.06 16.16 8.22 CCA-T COGECO COMMUNICATIONS INC 29.93 72.03 95.12 -3.23 -26.82 7.79 7.95 Source: Bloomberg

