The S&P/TSX Composite climbed 1.1 per cent for the trading week ending with Friday’s close and now stands 7.1 per cent higher for 2023 so far. The index is, however, right at the technical sell signal with a Relative Strength Index (RSI) of 70.

There are no benchmark stocks trading in the technically attractive, oversold range with RSIs below the buy signal of 30 this week.

There are plenty of overbought stocks as the list reached 43 members. The five most overbought companies in the benchmark are Dye & Durham Ltd., Great-West Lifeco Inc., EQB Inc., Chartwell Retirement Residences and Boardwalk REIT.

There are five companies showing strong price momentum by hitting new 52-week highs and they are ranked by market capitalization below. The stocks are Constellation Software, ATS Corp., Secure Energy Services Inc., Exchange Income Corp. and MTY Food Group Inc.

There are no stocks making new 52-week lows.

Stocks jumping to 52-week highs Return 1W % Return YTD % Market Cap CSU-T CONSTELLATION SOFTWARE INC 1.28 11.40 49,906,053,150 ATS-T ATS CORP 5.63 28.30 4,955,627,196 SES-T SECURE ENERGY SERVICES INC 1.12 15.36 2,514,092,133 EIF-T EXCHANGE INCOME CORP 4.44 5.00 2,339,627,886 MTY-T MTY FOOD GROUP INC 5.47 18.85 1,655,965,060

Overbought and oversold stocks OVERSOLD STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM MAG-T MAG SILVER CORP 30.86 WDO-T WESDOME GOLD MINES LTD 31.01 OVERBOUGHT STOCKS RSI Price 200DMA Return 1W % Return YTD % PE Ratio TTM DND-T DYE & DURHAM LTD 80.59 21.82 17.50 3.17 32.97 198.36 GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC 78.42 35.21 32.08 2.47 12.49 1.60 EQB-T EQB INC 78.17 63.90 55.33 6.93 12.64 7.21 CSH-UN-T CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN 78.13 10.02 10.18 3.51 18.72 #N/A N/A BEI-UN-T BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 78.07 55.00 48.89 2.80 11.27 7.21 PXT-T PAREX RESOURCES INC 77.51 23.13 22.00 1.05 14.79 4.48 MTY-T MTY FOOD GROUP INC 77.07 67.83 56.53 5.47 18.85 #N/A N/A ATS-T ATS CORP 77.04 54.00 41.10 5.63 28.30 38.32 DIR-UN-T DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 76.34 13.78 12.49 0.95 17.88 15.45 GRT-UN-T GRANITE REAL ESTATE INVESTME 76.19 82.35 78.40 3.72 19.21 20.46 CAR-UN-T CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 76.08 49.31 45.18 3.53 15.53 14.61 POW-T POWER CORP OF CANADA 75.89 36.09 34.23 2.18 13.31 15.11 SHOP-T SHOPIFY INC - CLASS A 75.87 66.66 47.67 23.08 41.80 #N/A N/A REI-UN-T RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 75.82 23.25 20.99 2.47 10.03 17.26 AC-T AIR CANADA 75.80 22.79 19.28 4.59 17.53 #N/A N/A ASTL-T ALGOMA STEEL GROUP INC 75.45 10.58 10.67 9.18 23.74 1.24 WFG-T WEST FRASER TIMBER CO LTD 75.42 115.97 107.92 16.18 18.62 3.71 KMP-UN-T KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 74.47 18.54 17.29 2.66 14.37 9.27 CG-T CENTERRA GOLD INC 73.79 8.80 7.93 6.80 25.53 #N/A N/A CSU-T CONSTELLATION SOFTWARE INC 73.72 2355.00 2030.21 1.28 11.40 50.98 TIXT-T TELUS INTERNATIONAL CDA INC 73.52 31.15 32.26 2.91 16.54 68.36 EIF-T EXCHANGE INCOME CORP 73.47 55.26 46.41 4.44 5.00 20.74 CFP-T CANFOR CORP 73.10 25.38 23.62 15.89 19.10 3.28 STLC-T STELCO HOLDINGS INC 72.82 52.00 37.85 1.19 17.41 2.53 IFP-T INTERFOR CORP 72.80 26.28 28.06 21.22 25.14 2.01 DPM-T DUNDEE PRECIOUS METALS INC 72.62 8.94 6.77 0.45 37.33 10.18 CS-T CAPSTONE COPPER CORP 72.49 6.58 4.18 2.02 33.20 #N/A N/A CTC-A-T CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 72.48 161.89 160.48 4.02 14.41 9.34 SES-T SECURE ENERGY SERVICES INC 72.44 8.11 6.59 1.12 15.36 12.93 CIX-T CI FINANCIAL CORP 72.28 16.21 14.66 2.01 19.99 6.85 BDGI-T BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTI 71.76 31.73 29.54 -0.06 19.02 82.78 MEG-T MEG ENERGY CORP 71.45 21.73 18.62 7.57 15.28 12.84 MX-T METHANEX CORP 71.35 61.65 53.23 1.58 20.27 7.24 CLS-T CELESTICA INC 71.29 17.58 14.00 1.15 15.20 10.76 SJR-B-T SHAW COMMUNICATIONS INC-B 71.08 39.68 35.89 3.28 1.98 26.63 LSPD-T LIGHTSPEED COMMERCE INC 71.04 24.44 25.28 10.59 26.30 #N/A N/A CWB-T CANADIAN WESTERN BANK 70.91 27.72 26.51 2.78 15.21 8.17 CCO-T CAMECO CORP 70.89 36.79 32.50 4.58 19.88 126.70 SIA-T SIENNA SENIOR LIVING INC 70.70 12.23 12.67 2.34 12.20 552.89 SLF-T SUN LIFE FINANCIAL INC 70.41 66.37 60.78 1.27 5.60 11.77 IMO-T IMPERIAL OIL LTD 70.36 72.69 65.22 6.57 10.22 7.73 PBH-T PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP 70.18 92.30 92.64 2.97 12.18 22.05 AOI-T AFRICA OIL CORP 70.14 2.83 2.60 8.02 13.65 5.99 Source: Bloomberg

