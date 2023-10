Développement durable : des agriculteurs et des bouchers transforment l’industrie du bœuf

Il y a environ 25 ans, bien avant l’essor de la tendance à l’écologie, Doug et Linda Wray ont décidé d’investir et de rendre leur ranch plus durable. Ils ont converti 1000 acres de terres cultivées en pâturages pérennes où le bétail peut paître toute l’année, rendant ainsi le sol et les animaux plus sains. Ces pratiques agricoles régénératrices permettent aux Wray de rendre à la terre plus qu’ils ne lui prennent. Les vaches broutent la terre et recyclent les nutriments pour l’environnement. Puis, elles fournissent une nourriture de haute qualité, riche en nutriments. Grâce aux efforts de la famille Wray, le ranch, établi il y a plus d’un siècle près d’Irricana, en Alberta, prospère.



«Les prairies abritent une très grande diversité d’animaux, d’insectes, d’oiseaux et de plantes», explique Doug Wray. Agriculteur de troisième génération, il travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec son neveu, Tim.